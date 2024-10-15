«Я иду искать»: правила жизни волонтеров тульского отряда «ЛизаАлерт»

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В день рождения отряда поговорили с героями в оранжевых флисках о запоминающихся поисках, пропавших людях, «новичковых» и «рыжих» свадьбах в отряде.

«Вы, наверное, ждете героев? А мы — обычные!»

15 октября поисковому отряду «ЛизаАлерт» в России исполнилось 14 лет. В Туле отделение появилось в 2012 году, инициаторами создания выступили игроки популярной тогда ночной экстремальной игры. Запала хватило на два года, после чего тульский отряд вновь оживился в 2016 году. Сейчас в нем 200 человек, всего же по стране — десятки тысяч.

Все эти люди максимально разные. Врачи и программисты, рабочие и бизнесмены, студенты и пиарщики. Помочь в поиске людей может каждый независимо от возраста и умений, наличия свободного времени и удаленности от очередного места пропажи. «Для нас не имеет никакого значения, чем человек занимается в обычной жизни», — говорят в «ЛА». В этом и есть философия отряда: главное — неравнодушие и готовность помогать.

О том, как устроен отряд, поговорили с региональным представителем «ЛизаАлерт» в Тульской области Вероникой Егоровой.

Как устроен отряд

В «ЛизаАлерт» все — добровольцы, которых не связывают никакие финансовые или договорные отношения. Все, что делают эти люди, они делают от чистого сердца и с большим желанием помочь оказавшимся в беде.

В отряде четкая структура и отработанная годами система поисков, более 20 направлений деятельности. «Инфогруппа» — это сердце отряда, в нее входит группа прозвонов, информационные координаторы, группа репостов. Направление «связь» обеспечивает стабильную связь штаба с уходящими на задачу поисковиками. Еще есть кинологи, БПЛА, «новичковая», помогающая недавно вступившим в отряд быстрее адаптироваться и получить необходимые знания. В отряде есть оперативные картографы, регистраторы… И много-много кого еще.

— Поэтому мы всегда говорим, что в «ЛА» найдется место для каждого, — говорит Вероника, — и чтобы помогать отряду, совершенно не обязательно бегать ночью по лесам. Можно помогать вообще не выходя из дома.

Как проходит поиск?

Всё начинается с заявки. Она поступает в отряд через сайт или горячую линию 8 800 700-54-52. «Инфогруппа» сразу же берет её в работу и начинает сбор необходимой информации: прозвон заявителя, медицинских учреждений, полиции.

Получили информацию — решаем, нужны ли поиски на местности и если да, то какова будет их специфика. Если поиск требует активного выезда, определяется точка и время сбора. В рабочие чаты летит информация о выезде для поисковиков. Все собираются в экипажи в выезжают к штабу. Параллельно информационный координатор готовит ориентировки, которые группа репоста активно распространяет по всем возможным каналам.

«ЛизаАлерт» не отказывает в поиске никому — только если в истории присутствует криминальная составляющая либо пропавший объявлен в розыск за совершение преступления. А еще — при отсутствии заявления о пропаже человека в полицию.

Поиск не прекращается, пока человек не будет найден.

Из активной стадии поиск может перейти в информационную, но не будет закрыт до финального результата.

Большая рыжая семья

Отряд — неотъемлемая часть жизни для каждого поисковика.

— Мы все приходим сюда добровольно, и это огромное преимущество, — говорит Вероника. — Мы не получаем за это деньги или другие материальные блага, мы не скреплены договорными бумажными отношениями. Мы всё делаем по зову сердца, потому что не можем по-другому. Поэтому — да, это наша жизнь. А наш отряд мы всегда называем большой рыжей семьей. Люди, объединенные одной целью, с колоссальной поддержкой и взаимовыручкой, — это ли не здорово?

В отряде периодически происходят «рыжие» свадьбы. Например, в Тульской области за последний год таких было две!

«ЛизаАлерт» в лицах

Вероника Егорова

36 лет, генеральный директор компании. В «ЛА» — региональный представитель отряда

В отряд пришла очень осознано 6 лет назад. Просто поняла, что не могу оставаться в стороне.

Мой первый долгожданный поиск был в Узловой, мы искали ночью бабушку с деменцией. Была зима, метель жуткая! И я с двумя ребятами прочесывала старое кладбище — к тому времени, как я приехала, все задачи уже раздали и этот прочёс оставался последним. Координатор долго сомневался, отправлять ли меня туда, но это был мой первый поиск, у меня глаза горели, я клятвенно обещала, что не из пугливых. И он сдался! Кстати, было вовсе не страшно, ребята всегда были рядом, время пролетело незаметно.

Я помню практически каждый поиск, и каждый индивидуален. Наверное, самым запоминающимся стал поиск ребенка во Владимирской области.

Именно там я поняла, что такое сила отряда, когда в небольшой поселок стянулись тысячи поисковиков со всей страны. Штаб не прекращал свою работу круглосуточно в течение нескольких недель.

К сожалению, не всегда поиски заканчиваются хэппи-эндом, как бы нам того ни хотелось. Но я всегда стараюсь абстрагироваться, иначе тебя просто не хватит на всех. Есть один поиск, который выбил меня из колеи на несколько дней. Поиск, печальный исход которого просто изначально невозможно было предположить. По правилам отряда я не могу, да и не хочу вдаваться в подробности.

Могу добавить только одно: будьте внимательнее и добрее к окружающим, иногда минута вашего времени может спасти чью-то жизнь!

«ЛизаАлерт» — это моя жизнь, я давно не представляю себя без отряда, без поисков. Конечно, хотелось бы, чтобы люди перестали теряться, но, к сожалению, это невозможно. А до тех пор, пока это происходит, я не могу оставаться в стороне.

Чем приходится жертвовать, чтобы выделять время на поиски? Разве что лишними часами сна, но это точно не жертва. Пару лишних часов сна явно не стоят спасения человеческой жизни!

Я благодарю всех, кто помогает и поддерживает отряд. И я говорю спасибо: нашим постоянным федеральным партнерам, региональным, например типография «Всрок», которая бесплатно печатает для нас ориентировки и другие необходимые материалы. Всем, кто делает репост наших ориентировок и пишет нам слова поддержки. Тем, кто делится с нами баллами в приложении «Газпромнефть», чтобы экипажи могли заправиться на поиск. Всем службам за взаимодействие! Правительству и администрации Тулы, управлению Минюста, министерству молодежной политики.

Анастасия Тараканова, «Кузена»

На данный момент домохозяйка, многодетная мама. В «ЛА» — старшая направления «Школа ЛизаАлерт»

В отряд я попала в январе 2018 года в группу репостов. Потом начала выезжать, стала инфоргом. За деятельностью отряда следила задолго до вступления в ряды добровольцев. Но тогда не было возможности выезжать, а я не знала, что можно помогать из дома. Потом увидела в «ВК» пост о наборе в группу репостов и вступила в отряд.

Мой первый поиск был в апреле 2018 года. Это был поиск молодого мужчины, который пропал еще осенью. Мы всегда стараемся весной «закрывать» поиски, которые не смогли завершить до зимы. Я сразу пошла старшей поисковой группы. Со мной в «Лисе» (поисковая группа) было два полицейских и местный житель. Это был интересный опыт, который навсегда влюбил меня в полевые поиски.

Один из самых запоминающихся поисков завершился у меня статусом «Найден, погиб». Отряд за сутки нашел бабушку, которую родственники искали до этого целую неделю. К сожалению, было уже слишком поздно.

Но тогда я поняла, что даже такой исход успокаивает родственников: они больше не мучаются неизвестностью.

Участие в отряде для меня — это возможность помогать людям, знать, что могу быть полезной и нужной. Это возможность знакомиться и общаться с новыми интересными людьми.

Сейчас отвечаю за «Школу ЛизаАлерт» — это направление профилактики пропаж.

Уверена, что самый лучший поиск — это тот, которого не было.

Инструкторы ходят по школам и детсадам, проводят с детьми беседы о безопасности. Мы проводим родительские собрания и беседы для пожилых людей.

Чем готова жертвовать ради поисков? Ничем. Поиски — это не жертва, это спасение жизни человека. Мы добровольцы и сами распределяем свое время для участия в отряде.

В сезон (май–октябрь) иногда за неделю приходится спать по 8-10 часов. Но у нас мощная команда инфоргов и поисковиков, которые всегда готовы сменить друг друга на посту.

Спасибо хочу сказать отряду за коллег! «ЛА» познакомила меня с прекрасными людьми, с которыми мы общаемся не только на поисках, но и в жизни.

Анна Горенкина, «Медоед»

38 лет, специалист по обучению персонала ГК «Автокласс». В «ЛА» — поисковик, старшая «новичкового» направления

В отряд попала 7 лет назад: увидела ориентировку в соцсети, заинтересовалась, вступила в «ЛА». Но активного участия в поисках не принимала, всё ждала «лучшего времени», потому что работа, дела и т. д. Потом поняла, что время для помощи всегда найдётся, если этого очень сильно захотеть. А желание быть полезной и помогать людям всегда было, и его нужно было куда-то направить.

Как говорится, «желание — 1000 возможностей, а нежелание — 1000 причин».

В конце 2022 года я повторно заполнила анкету на вступление в отряд. И уже начала выезжать на поиски и принимать участие в других направлениях отряда.

Мой первый лесной поиск был 1 февраля 2023 года. Искали мужчину в Дубенском районе. Я очень волновалась, но все ребята — начиная от моего экипажа, регистраторов на месте до старшего поисковой группы — были так приветливы и заряжены, что во мне полностью закрепилось понимание: я там, где нужно, и с теми, с кем нужно.

Я хочу, могу и буду выезжать на поиски и помогать как смогу.

Думаю, что все поисковики помнят все свои выезды. Ведь в каждый выезд мы вкладываем частичку себя. Выделю тот поиск, когда соседняя «лиса» (поисковая группа, - Прим. ред.) нашла дедушку и мы все принимали участие в эвакуации. Когда передали дедушку скорой и нас обнимали родственники, многие плакали от счастья, я в том числе. В такие моменты ты понимаешь, что всё не зря.

Сейчас я курирую «новичковое» направление. Именно лекторы и инструкторы «новичкового» первыми встречают тех, кто только что пришел в отряд. В наши задачи входит рассказать им о том, как устроен отряд, как происходят поиски, как поехать на поиск и правильно сообщить об этом. Каждый месяц мы проводим обучающие мероприятия для всех желающих: вводная лекция, городская лекция и полевое занятие для новичков в ЦПКиО им. Белоусова.

К нам приходят абсолютно разные люди, которые просто хотят помогать. Кто-то — выезжая на поиски, кто-то — удаленно.

Я ничем не жертвую ради поисков. Возможно, лишь несколькими часами сна.

Есть рекомендация соблюдать баланс: работа — дом — отряд.

Она очень важна и будет максимально исключать выгорание во всех сферах жизни, и не будет ощущения, что ты чем-то жертвуешь.

Хочу сказать спасибо всем, кто есть в отряде. Моим близким — за поддержку и помощь. А также моим ребятам из «новичкового» направления — это команда, которая всегда готова действовать. На них я могу положиться в любых вопросах! И конечно же, благодарю наших дарителей — людей, которые помогают отряду всем: от батареек и бумаги до навигаторов. И наших постоянных партнеров: федеральных —«Газпромнефть», «Пятёрочка», «ВкусВилл», «Азимут», S7; региональных — типографию «Всрок», помощь на дорогах «ДжипХэлп».

Анастасия Портных, «Гиацинт»

32 года. Специалист по связям с общественностью, специалист по продажам банковских услуг. В «ЛА» — писатель и редактор тульской пресс-службы «ЛизаАлерт», живёт в Орле

В «ЛА» я 5 лет: в орловском отряде я с марта 2019 года, в тульском — с 2021-го. Изначально попала в группу оперативного оповещения московского отряда, которая занималась рассылками ориентировок на пропавших людей. Спустя время узнала, что у нас в Орле есть отряд, и присоединилась к нему. Изначально стала оператором горячей линии, спустя несколько месяцев попала в орловскую группу «СМИ», сейчас мы называем это направление «пресс-службой», стала там старшей. Через пару лет по стечению обстоятельств я попала в тульский отряд, а в Орле помогаю иногда репостами.

Именно благодаря нашей работе люди получают необходимую информацию о поисках, обучающих мероприятиях, о том, что отряду требуются волонтеры, — на разовое мероприятие или «на постоянку».

Работа на нашем направлении ювелирная. По сути, мы первые, кто узнает всю информацию о работе отряда. Как журналисты мы обязаны перед публикацией проверить информацию. Мы во многом осторожны: любое необдуманное слово или действие может повлиять на судьбу пропавшего человека или его семьи, на репутацию отряда.

На поисках я не была ни разу. Я работаю в отряде удаленно, и для меня «горячая линия», «инфогруппа» или «пресс-служба» — это реальный шанс помогать. Я сразу выбрала такое направление, потому что и мое образование, и работа связаны с этим родом деятельности. Считаю, что заниматься нужно тем, что тебе близко. И главный плюс направления «СМИ» в том, что ты можешь помогать из любой точки страны.

Для меня отряд — вторая семья. У каждого из нас свои цели, амбиции, свои взгляды на жизнь. Но в нужную минуту люди внутри отряда всегда объединяются. Я видела это не раз и думаю, что такое редко где встретишь.

Хочу сказать спасибо людям, которые помогали и помогают мне на разных этапах работы в отряде: старшие на «горячей линии», участники других направлений, поисковики, которые всегда дают материал для публикации, и многие-многие другие.

Ян Чирвинский, «Молодой»

35 лет. Художник, огородник, грибник, самозанятый. В «ЛА» — поисковик с огромным опытом, «ветеран» отряда

Об отряде узнал осенью 2018 года во время совместных трагичных поисков парня в Суворове. Это был мой первый поиск. Тогда, с самом начале, у меня не получалось активно выезжать в поле. А в январе 2021 года я твердо решил, что с отрядом «всерьез и надолго». С тех пор я тут.

Все поиски запоминаются по-своему. Очень запомнился недавний поиск Вики и Гриши, детей 10 и 12 лет в Тюмени. Это был мой первый опыт столь далёких и масштабных лесных поисков. 1000 человек, два самолёта, несколько вертолетов, сотня единиц техники — так может только «ЛА»! Детей нашли на четвертые сутки живыми!

Участие в отряде позволяет мне реализовать естественную потребность помогать людям, причем самым практическим способом.

За время пребывания в отряде я выработал ряд компромиссов с семьёй и вот этой всей жизнью «вне леса». Ради поисков жертвую разве что полноценным сном. Да и что такое полноценный сон? Говорят, Никола Тесла спал 2 часа в сутки. Так что в сезон каждый поисковик — это своего рода Никола Тесла!

Хочу поблагодарить всех соотрядников, которые по зову сердца, бросая все, в ночь срываются топтать бурелом, спасая заплутавшего в лесу дедушку. Также спасибо моей семье за понимание и поддержку.

Даниил Галанов, «Галка»

20 лет. Трудится на заводе. Новичок «ЛА», поисковик, связист

Прочитал про отряд в интернете и тоже захотел помогать людям. Я здесь с 2023 года.

Больше всего запомнился поиск в мае 2024 года. Около трех часов ночи проснулся и увидел, что «упала заявка»: в Орехово-Зуево пропал мальчик. Я собрался и поехал на поиск. В первый раз, конечно, было очень волнительно. Я все-таки решился и не жалею.

Это был сложный поиск. Мальчик катался на велосипеде и пропал. Местность испещрена ловушками: кругом вода, поля затоплены, в лесу ямы, канавы и открытые люки. Искали с коптером и тепловизором, подключились пешие группы, спецслужбы, СК, уголовный розыск, спасатели на лодках осматривали акваторию реки Клязьмы. Штаб, пешие и инфорги, психологи-консультанты «ЛА» и все-все-все работали 24/7. Мальчика искали почти 4 дня. К сожалению, его нашли погибшим.

Но этот случай дал мне понять, что для поисков нужны люди и посильную помощь отряду может оказать каждый, в меру своих возможностей.

Я нашёл здесь себя и благодарен каждому в отряде!

515 заявок на поиски людей получили волонтеры отряда «ЛизаАлерт» с начала 2024 года. 393 пропавших были найдены живыми. 24 человека, к сожалению, погибли. 18 пропавших пока не найдены.

За появлением новых поисков можно следить на форуме сайта www.lizaalert.org или в группе «ВК». Заявки на поиск, свидетельства и предложения о помощи круглосуточно и бесплатно принимаются операторами горячей линии «ЛизаАлерт» по номеру 8 800 700-54-52.