Тульские парикмахеры о своих клиентах, лаке «Прелесть», доверии и негативе на кончиках волос

С парикмахерами общались Лариса Тимофеева, Татьяна Алексеева, Юлия Александрова, Кристина Вернигорина.

Они создают гармонию между нашим внутренним миром и внешним, дарят хорошее настроение и уверенность в себе. Они — не просто сотрудники индустрии красоты: и выслушают, и дадут совет, и помогут отвлечься, и снимут накопленную усталость. Они способны превратить нас в совершенно других людей. Они — парикмахеры, и их профессиональный праздник в РФ отмечается 13 сентября.

Оксана Герасименко, владелица студии красоты Oksi:

«Каждый мой клиент — звезда!»

«После школы я поступила в институт и ошиблась — мне не понравилось учиться на метролога. Решила получить профессию и стать парикмахером. Поступила в техникум, и через пару дней поняла, что хочу связать с этим всю свою жизнь. В 19 лет я окончила колледж в Тирасполе, приехала к подружке в Тулу и… осталась тут! Живу и работаю здесь уже 17 лет.

В 19 лет у меня было три работы, чтобы получить опыт, наработать стаж. Было мало клиентов, я много работала в разных парикмахерских, обычных, потоковых. Я была одержима идеей стать хорошим мастером. И уже через какое-то время у меня появилась своя студия.

Со звездами эстрады работать не приходилось, но среди моих клиентов много местных звезд — высокопоставленных личностей. Но я никогда не разделяю клиентов по такому принципу, для меня равны все, кто садится в мое кресло. Каждый мой клиент — звезда!

Вообще работать с людьми непросто. Парикмахеры — великие труженики, и я очень рада, что есть наш профессиональный праздник. Я бы парикмахерам памятник поставила! (Смеется). Только парикмахеры знают, что это такое — отработать перед Новым годом и 8 Марта. Это очень сложно физически, мы по 12 часов стоим на ногах, руки — наверх, при этом мы продумываем каждое свое действие, потому что волосы — это сложный материал для работы! И еще при всем этом мы должны разговаривать с клиентом о природе, о погоде… У меня есть клиенты, которые ходят ко мне уже 15−16 лет. С некоторыми мы в теплых приятельских отношениях, в этом году мне одна клиентка сказала: „Я для тебя малинки наморозила!“ Мне было так приятно! Я очень ценю такие отношения.

Я слежу за трендами в парикмахерском искусстве, очень много учусь и только в модных современных школах. И при этом я всегда за индивидуальный подход. Сейчас в моде 80-е и 90-е, но всё намного естественнее, например, немного небрежные укладки, как будто женщина вышла из моря и ветер немножко потрепал ее волосы… Мода к нам сейчас очень лояльна и уже не требует от женщины быть безупречной, но ухоженной — всегда!

Хочешь стать парикмахером? Тогда будь крутым мастером! Для этого нужно много учиться, не халтурить, отдаваться делу полностью, ведь мы работаем с людьми — мы делаем их красивыми!»

Светлана Дульнева, руководитель студии стиля Dusel:

«Каждый клиент — моя маленькая семья». «В детстве я любила играть в парикмахерскую, у меня были немецкие куклы с натуральными волосами. Я их усаживала перед зеркалом и начинала придумывать разные образы. В детском садике после тихого часа у меня выстраивались очереди, я со своими подружками творила всё, что хотела — плела косички с ленточками, делала разные прически. В школе девчонки меня просили подстричь челку. В 8 классе я записалась на курсы парикмахеров, после 9-го поступила в лицей на ул. Рязанской и попала в группу, где набирали девочек-парикмахеров. Моя карьера начиналась с Дома быта, где работала Нина Викторовна Миловидова. Она дала нам «волшебную палочку» в руки, показала дорогу, и мы, ее команда, закончили академию «Долорес». У нас были мероприятия в Туле, конкурсы. Я в них принимала участие, неоднократно занимала первые места. В одном из показов у меня участвовал Саша Рогов (известный российский стилист, — прим. авт.). Это было так давно! Мне очень хотелось попасть в лондонскую академию Vidal Sasoon, и в 2017 года сбылась моя мечта! Незабываемый опыт. Я вообще каждый год повышаю квалификацию, постоянно нужно учиться. Ведь пока ты учишься, ты живешь. Клиенты часто делятся личным. Думаю, это из-за того, что когда они садятся в кресло, расслабляются и просто отдыхают. Им хочется раскрыть душу. Для меня каждый клиент — моя маленькая семья. Каждый любит индивидуальный подход, общение, улыбку. До сих пор помню, как однажды я перепутала филировочные ножницы с простыми. Правда, это было очень давно. Я настолько была увлечена творчеством, что не заметила, как взяла не тот инструмент, и практически от корней выстригла прядь клиентки. Удивительно, но это только дополнило ее образ, он стал более интересным. Девушке понравилась прическа, но я тогда, конечно, очень переживала. Люблю свою профессию — я делаю человека счастливым! Улыбка, которую дарит клиент, так волнует. Дмитрий Семенов, барбер из оригинального барбершопа «Агент-интеллигент»: «Стригу только мужчин — с ними проще»

«В профессии я чуть более 5 лет. Получилось это спонтанно — однажды зашел в барбершоп как клиент, и меня осенило — это моё! Я хочу делать стильные стрижки! Учился в школе Top-Gun, благодаря чему я стал барбером. Я работаю только с мужчинами. Нет, никакого сексизма: с мужчинами проще. Мы — клиент и мастер — друг друга лучше понимаем. Этакая мужская солидарность. Если человек недоволен, он объясняет, чем именно, и просит исправить. Никаких истерик. Правда, мужчины не так ценят работу парикмахера: было бы на голове аккуратно, а технологии им обычно неинтересны.

В каждую стрижку я вкладываю, пусть это и несколько высокопарно звучит, частицу души. Самое важное в нашей работе — уловить, что хочет клиент, и совместить это с тем, что можно сделать из его волос. И самый кайф — увидеть эмоции человека на свою работу. «Получилось именно то, что я хотел!» — для меня это лучший комплимент от клиента.

Помню свою первую самостоятельную стрижку. Это был долгий и мучительный танец вокруг кресла с клиентом. Я сам видел, где недоработал. Но клиент ушел счастливый и довольный.

У всех барберов, наверное, есть такая профессиональная деформация — всматриваться в стрижки окружающих людей, подмечать недоделки, представлять, что бы ты сделал. Ловлю себя на том, что многих звезд и артистов подстриг бы иначе.

Для каждого барбера ножницы — главный инструмент, самый дорогой и важный. Как для повара его нож. Я работаю японскими ножницами, подобранными персонально под мою руку. На заточку отвожу в Москву. И, конечно, никому никогда их не даю. Машинку можно, а ножницы — ни за что!

Я люблю свою работу. Она дает возможность познакомиться с людьми разных профессий, религий и взглядов. Конечно, мы общаемся, пока я их стригу. Не знаю, смог бы я узнать столько интересного, если бы занимался чем-то другим. И да, мне нравится видеть результат своей работы фактически через час!

Говорят, что на кончиках волос скапливается негатив. Это абсолютно точно. После стрижки из кресла встают совершенно другие люди, более легкие и беззаботные, что ли.

В последние годы мужчины начали понимать, что внешний вид зависит не только от цены галстука. Тульские мужчины достойны быть стильными и ухоженными».

Инна Гераськина, стилист-колорист собственной студии:

«Мой девиз — нет предела совершенству»