Тульские парикмахеры о своих клиентах, лаке «Прелесть», доверии и негативе на кончиках волос

С парикмахерами общались Лариса Тимофеева, Татьяна Алексеева, Юлия Александрова, Кристина Вернигорина.
Они создают гармонию между нашим внутренним миром и внешним, дарят хорошее настроение и уверенность в себе. Они — не просто сотрудники индустрии красоты: и выслушают, и дадут совет, и помогут отвлечься, и снимут накопленную усталость. Они способны превратить нас в совершенно других людей. Они — парикмахеры, и их профессиональный праздник в РФ отмечается 13 сентября.
Оксана Герасименко, владелица студии красоты Oksi:
«Каждый мой клиент — звезда!»
«После школы я поступила в институт и ошиблась — мне не понравилось учиться на метролога. Решила получить профессию и стать парикмахером. Поступила в техникум, и через пару дней поняла, что хочу связать с этим всю свою жизнь. В 19 лет я окончила колледж в Тирасполе, приехала к подружке в Тулу и… осталась тут! Живу и работаю здесь уже 17 лет.
В 19 лет у меня было три работы, чтобы получить опыт, наработать стаж. Было мало клиентов, я много работала в разных парикмахерских, обычных, потоковых. Я была одержима идеей стать хорошим мастером. И уже через какое-то время у меня появилась своя студия.
Со звездами эстрады работать не приходилось, но среди моих клиентов много местных звезд — высокопоставленных личностей. Но я никогда не разделяю клиентов по такому принципу, для меня равны все, кто садится в мое кресло. Каждый мой клиент — звезда!
Вообще работать с людьми непросто. Парикмахеры — великие труженики, и я очень рада, что есть наш профессиональный праздник. Я бы парикмахерам памятник поставила! (Смеется). Только парикмахеры знают, что это такое — отработать перед Новым годом и 8 Марта. Это очень сложно физически, мы по 12 часов стоим на ногах, руки — наверх, при этом мы продумываем каждое свое действие, потому что волосы — это сложный материал для работы! И еще при всем этом мы должны разговаривать с клиентом о природе, о погоде… У меня есть клиенты, которые ходят ко мне уже 15−16 лет. С некоторыми мы в теплых приятельских отношениях, в этом году мне одна клиентка сказала: „Я для тебя малинки наморозила!“ Мне было так приятно! Я очень ценю такие отношения.
Я слежу за трендами в парикмахерском искусстве, очень много учусь и только в модных современных школах. И при этом я всегда за индивидуальный подход. Сейчас в моде 80-е и 90-е, но всё намного естественнее, например, немного небрежные укладки, как будто женщина вышла из моря и ветер немножко потрепал ее волосы… Мода к нам сейчас очень лояльна и уже не требует от женщины быть безупречной, но ухоженной — всегда!
Хочешь стать парикмахером? Тогда будь крутым мастером! Для этого нужно много учиться, не халтурить, отдаваться делу полностью, ведь мы работаем с людьми — мы делаем их красивыми!»
Светлана Дульнева, руководитель студии стиля Dusel:
«Каждый клиент — моя маленькая семья».
«В детстве я любила играть в парикмахерскую, у меня были немецкие куклы с натуральными волосами. Я их усаживала перед зеркалом и начинала придумывать разные образы. В детском садике после тихого часа у меня выстраивались очереди, я со своими подружками творила всё, что хотела — плела косички с ленточками, делала разные прически. В школе девчонки меня просили подстричь челку.
В 8 классе я записалась на курсы парикмахеров, после 9-го поступила в лицей на ул. Рязанской и попала в группу, где набирали девочек-парикмахеров.
Моя карьера начиналась с Дома быта, где работала Нина Викторовна Миловидова. Она дала нам «волшебную палочку» в руки, показала дорогу, и мы, ее команда, закончили академию «Долорес». У нас были мероприятия в Туле, конкурсы. Я в них принимала участие, неоднократно занимала первые места. В одном из показов у меня участвовал Саша Рогов (известный российский стилист, — прим. авт.). Это было так давно!
Мне очень хотелось попасть в лондонскую академию Vidal Sasoon, и в 2017 года сбылась моя мечта! Незабываемый опыт. Я вообще каждый год повышаю квалификацию, постоянно нужно учиться. Ведь пока ты учишься, ты живешь.
Клиенты часто делятся личным. Думаю, это из-за того, что когда они садятся в кресло, расслабляются и просто отдыхают. Им хочется раскрыть душу. Для меня каждый клиент — моя маленькая семья. Каждый любит индивидуальный подход, общение, улыбку.
До сих пор помню, как однажды я перепутала филировочные ножницы с простыми. Правда, это было очень давно. Я настолько была увлечена творчеством, что не заметила, как взяла не тот инструмент, и практически от корней выстригла прядь клиентки. Удивительно, но это только дополнило ее образ, он стал более интересным. Девушке понравилась прическа, но я тогда, конечно, очень переживала.
Люблю свою профессию — я делаю человека счастливым! Улыбка, которую дарит клиент, так волнует.
Дмитрий Семенов, барбер из оригинального барбершопа «Агент-интеллигент»: «Стригу только мужчин — с ними проще»
«В профессии я чуть более 5 лет. Получилось это спонтанно — однажды зашел в барбершоп как клиент, и меня осенило — это моё! Я хочу делать стильные стрижки! Учился в школе Top-Gun, благодаря чему я стал барбером. Я работаю только с мужчинами. Нет, никакого сексизма: с мужчинами проще. Мы — клиент и мастер — друг друга лучше понимаем. Этакая мужская солидарность. Если человек недоволен, он объясняет, чем именно, и просит исправить. Никаких истерик. Правда, мужчины не так ценят работу парикмахера: было бы на голове аккуратно, а технологии им обычно неинтересны.
В каждую стрижку я вкладываю, пусть это и несколько высокопарно звучит, частицу души. Самое важное в нашей работе — уловить, что хочет клиент, и совместить это с тем, что можно сделать из его волос. И самый кайф — увидеть эмоции человека на свою работу. «Получилось именно то, что я хотел!» — для меня это лучший комплимент от клиента.
Помню свою первую самостоятельную стрижку. Это был долгий и мучительный танец вокруг кресла с клиентом. Я сам видел, где недоработал. Но клиент ушел счастливый и довольный.
У всех барберов, наверное, есть такая профессиональная деформация — всматриваться в стрижки окружающих людей, подмечать недоделки, представлять, что бы ты сделал. Ловлю себя на том, что многих звезд и артистов подстриг бы иначе.
Для каждого барбера ножницы — главный инструмент, самый дорогой и важный. Как для повара его нож. Я работаю японскими ножницами, подобранными персонально под мою руку. На заточку отвожу в Москву. И, конечно, никому никогда их не даю. Машинку можно, а ножницы — ни за что!
Я люблю свою работу. Она дает возможность познакомиться с людьми разных профессий, религий и взглядов. Конечно, мы общаемся, пока я их стригу. Не знаю, смог бы я узнать столько интересного, если бы занимался чем-то другим. И да, мне нравится видеть результат своей работы фактически через час!
Говорят, что на кончиках волос скапливается негатив. Это абсолютно точно. После стрижки из кресла встают совершенно другие люди, более легкие и беззаботные, что ли.
В последние годы мужчины начали понимать, что внешний вид зависит не только от цены галстука. Тульские мужчины достойны быть стильными и ухоженными».
Инна Гераськина, стилист-колорист собственной студии:
«Мой девиз — нет предела совершенству»
«Я никогда не хотела быть парикмахером. Поступала в медицинский колледж, но не получилось. Надо же чем-то заниматься, я решила отучиться на парикмахера. В итоге меня затянула эта профессия. В 2001 году как хорошую ученицу меня сразу взяли в элитный салон. Там работали замечательные мастера, которые начали меня обучать, возили в Москву на курсы, выставки. Считаю, что попала в нужное место, встретила нужных людей.
Я приложила массу усилий, чтобы работать в сфере бьюти-индустрии. У меня никаких данных не было, поначалу многое не получалось. Но я очень целеустремленный человек, а успех приходит только через большой труд. Мне помогли настойчивость, трудолюбие, я много читала, смотрела, училась.
До 2006 года работала в салонах. Была на пике популярности, в то время конкуренции в этой сфере особо не было. Но в какой-то момент моя карьера надломалась. Я ушла в декрет, муж скончался. Я растила ребенка одна, чтобы поставить его на ноги, работала на дому. Со временем поняла, что не хочу так жить. Мне нравится работать, я люблю людей, хочу развиваться. Когда ребенок повзрослел, решила рискнуть и открыла свою студию. Взяла деньги под проценты, купила минимальное количество оборудования… Мы сняли с девчонками помещение. Долгое время я в чем-то себя ущемляла, поднимала карьеру просто с нуля. Раздавала на улице визитки, научилась вести Инстаграм, училась фотографировать, правильно оформлять контент, чтобы меня узнавали люди, выстраивала общение с клиентами. Я до сих пор инвестирую и буду инвестировать в себя и в свой салон.
Уверена, что парикмахер, как и любой работник бьюти-индустрии, должен быть психологом. Ведь тебя уважают не только как мастера, но и как личность. Нужно уметь правильно подходить к каждому клиенту, ведь все очень разные. Когда человек улыбается, к нему один подход, когда угрюмый, совсем другой — как профессиональный, так и личный.
Я безумно люблю людей, свою профессию, люблю, когда клиенты уходят домой довольные, счастливые. Мой девиз — нет предела совершенству. Я не остановлюсь на достигнутом, у меня большие планы!»
Ольга Асмолова, технолог компании «Индустрия красоты»:
«Желаю всем коллегам благодарных клиентов!»
«Моя профессия — это мечта с детства. Отучилась в частной школе Миловидовой, чему до сих пор очень рада. Именно она привила мне постоянное стремление развиваться в профессии. Задача парикмахера — работать с волосами: стричь, красить, укладывать… Но нам преподавали и психологию. Поэтому по положению человека в кресле, каким-то его жестам становится понятно, готов ли человек к общению. Кто-то приходит просто поболтать, расслабиться, рассказать про своих питомцев. Некоторые девочки, которые давно ходят, становятся по-настоящему близкими людьми, за многих переживаю, расстраиваюсь, радуюсь: разводятся, женятся, рожают. Особенно те, кто знает, что я помимо парикмахера еще и мама двоих детей — и тему материнства часто обсуждаем (улыбается).
Многие клиенты, особенно постоянные, мне доверяют, но мы всегда вместе с ними выбираем и обсуждаем, какую стрижку или укладку сделать. Некоторые пытаются подобрать что-то из интернета, приходят с картинкой и просят «вот так». Но нужно учитывать структуру волос, образ жизни человека. Можно подстричь, уложить, как на картинке, — клиентка выйдет красавицей от меня, но что она будет делать с этой стрижкой сама дома, сможет ли она так же ее укладывать? Поэтому иногда приходится и разубеждать.
Счастлива безмерно, что нахожусь в любимой профессии. Так страшно слышать, когда люди говорят: «Как не хочу идти на свою дурацкую работу»… У меня, в каких бы салонах я ни работала, были отличные отношения с коллегами и клиентами, даже усталость после рабочего дня не бывает гнетущей.
Своим коллегам желаю благодарных клиентов, не в смысле, которые оставляют чаевые, а которые ценят труд и благодарят за него. Потому что парикмахер — это больше чем просто профессионал, он вкладывает всю душу в то, что он делает!»
Оксана Комендант, руководитель салона красоты StudiO:
«Парикмахер должен всегда быть модным!»
«В профессии я уже 28 лет. Парикмахером стала неожиданно для самой себя. В 12 лет мне подарили пуделя, и я его стригла. Получалось красиво, но я даже не мечтала тогда о профессии парикмахера. Училась я хорошо, мама с бабушкой мечтали, чтобы я стала врачом, дедушка — архитектором. Но у меня случилась любовь, и в институт я не поступила (смеется). И меня «наказали» этой профессией.
В 90-е годы она считалась не очень актуальной, не престижной, не современной. Папа сказал, вот не поступила в вуз, значит, буду, как двоечница, — парикмахером. Но я стала развиваться в этом деле, а наставник, к которому меня прикрепили, привил мне большую любовь к парикмахерскому искусству.
Начинали с лака «Прелесть» (кто помнит?), железной расчески для начеса, ножниц, которые нам точил сам мастер. Сейчас же у нас японские ножницы семи закалок, которые мы покупаем на выставках, фены с разными скоростями, с ионовым наполнителем, с охлаждающим воздухом… Какие хотите! Не пакетики с красками, которые мы смешивали по только нам ведомым рецептам, а профессиональные краски всевозможных цветов. Работать стало легче и интереснее.
Моим самым любимым учителем был и остается знаменитый стилист Сергей Зверев. Я стала выставлять свои работы на конкурсы и поняла, что без учителя там делать нечего. Конкурсные работы и салонное мастерство — совершенно разные вещи. У Зверева был курс, который он вел в Академии парикмахерского искусства, и он набрал 10 человек, среди них была и я. Потом я даже поработала у него в салоне, участвовала в его шоу и объездила с ним много городов. Это был колоссальный опыт, который дал мне очень многое. После выступлений на сцене вместе со Зверевым я уже не боюсь работать на публике — могу делать прически где угодно (смеется). В ноябре 2019 года меня пригласили поработать в Индии. Там совершенно другой подход к работе, рядом с мастером работают два помощника — один держит волосы, другой — фен. А я-то одна, они на меня сначала как на циркового артиста смотрели (смеется).
Однажды ко мне пришла клиентка, которая очень хотела перемен, — в 40 лет у многих происходит переоценка какая-то. Но ведь одной стрижкой этого не добьешься. Я ее постригла, она подошла к зеркалу, посмотрела на себя и грустно так сказала: «Чуда не произошло!»…
Парикмахер должен быть грамотным в своей профессии, начитанным, чтобы поддержать любую беседу, стрессоустойчивым. А еще модным — необходимо следить за тенденциями, развиваться и общаться с профессионалами в своем деле».
Наталья Курман, руководитель студии красоты «Монэ» (Богородицк), парикмахер-стилист:
«С клиентами желательно избегать разговоров о религии, политике и личной жизни».
«После школы работала моделью, мне делали макияж и прически. Этим я вдохновилась, захотелось попробовать себя в индустрии красоты. Так меня затянуло! Видеть гармонию мне помогали уроки рисования в художественной школе. Это важно для создания образа в целом, ведь некачественная работа может подчеркнуть недостатки клиента и тем самым испортить мнение о профессионализме мастера!
Я работаю уже чуть больше 20 лет, развиваюсь в разных отраслях: парикмахерское дело, колористика, визаж, прически. Мой секрет подхода к клиентам прост — любить каждого, предложить лучшее, выложиться на 100%.
С клиентами важно быть психологом, ведь они тоже волнуются и не всегда могут правильно объяснить, чего хотят, а порой и сами не знают, поэтому и обращаются к нам. Мастер должен понять и посоветовать, подобрать стиль по типажу и даже по характеру человека. Часто бывает, что за время услуги клиентам хочется поговорить, но всё же желательно избегать разговоров о религии, политике и личной жизни.
Индустрия красоты настолько быстро развивается, что учиться необходимо постоянно — 2−3 раза в год обязательно повышать квалификацию, следить за тенденциями. Без роста и развития не добиться успеха, клиент хочет всегда чего-то нового и будет искать варианты.
Случаев за годы работы было много. Помню, я только закончила учиться на парикмахера, пришла в гости к знакомой швее. Она очень просила ее подстричь. Но у меня не было с собой ножниц. Выход нашелся быстро — мне дали в руки швейные и сказали: «Выручай, подстриги, я тебе доверяю!» Это была авантюра, но я согласилась. Вышло настолько хорошо, что прическа моей знакомой понравилась ее друзьям. Все спрашивали, в каком салоне она обслуживается! Так что не важно, каким инструментом делать работу, важно какими руками.
Моя профессия — моя жизнь! Очень люблю ее, потому что делаю людей счастливыми. Радостные лица, счастливые глаза, восторг — вот, что заряжает на дальнейший профессиональный рост, хочется постоянно удивлять своих клиентов.