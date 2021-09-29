В саду, на балконе и в гостиной: разбавляем интерьер стильными качелями

Качели в квартире или в доме для украшения интерьера – нестандартный ход, который с успехом применяют дизайнеры. А как им благодарны хозяева, которые без сложной установки и больших затрат получают отличный уголок для отдыха и релакса.

Подвесное кресло – гениальное изобретение. Такой, казалось бы, простой предмет – а сколько удовольствия! В нем расслабляешься за несколько секунд, достаточно только утонуть в его мягком матрасе, а легкое покачивание кресла на подвесе мгновенно успокаивает. И установить его можно не только в саду: если вы хотите быстро организовать в своей квартире или доме лаунж-зону, уголок для отдыха, лучше кресла-кокона не придумаешь: просто купил, принес, поставил и – наслаждайся! Его не нужно подвешивать к потолку, хотя при желании можно сделать и так, дополнив кресло прочной цепью и закрепив ее к потолку. Оно достаточно компактно по размеру и уместится даже на среднестатистическом балконе. Оно легкое, так как сиденье сплетено из искусственного ротанга, поэтому перенести его из комнаты в комнату не составит труда. При этом кресло прочное и выдерживает большой вес.

Выбор подвесных кресел сейчас очень разнообразен. Например, в «Сад-Тула» есть в продаже подвесные кресла разных форм (капля, шар, овал, веер, луна, улей), с каркасом разных цветов (белый, черный, коричневый) и с различными вариантами плетения сиденья. Цветов матрасов тоже очень много, от нейтрального песочного и коричневого до ярко-голубого, оранжевого, красного. Так что по цвету и форме можно подобрать кресло под любой интерьер и использовать его в любых помещениях.

В гостиной

Одно кресло в укромном уголке или сразу два у камина или перед телевизором? Да сколько угодно! Подвесные кресла прекрасно вписываются в интерьер гостиной. Единственная проблема – домочадцы наверняка будут соревноваться за право отдыхать в нем, так что лучше два или большое кресло на двоих – в «Сад-Тула» такая модель есть в продаже по цене 12 900 руб.

На балконе

Одно из самых популярных мест для установки подвесного кресла: по размерам оно вписывается даже в самые небольшие балконы и лоджии. Кресло позволяет создать уединенную лаунж-зону, где можно посидеть в одиночестве, подумать о своем, подышать свежим воздухом. Для небольших площадей подойдут компактные модели кресел – овал, веер, луна. Подходящую форму кресла можно выбрать на сайте или в магазине «Сад-Тула».

В саду

Классика жанра: сады для того и созданы, чтобы в них отдыхать, покачиваясь в уютном кресле. Кресла-коконы в «Сад-Тула» хороши тем, что не боятся погодных условий: каркас устойчиво стоит на поверхности, сиденью из ротанга и матрасу из водонепроницаемой ткани не страшны дожди. Такое эффектное белое кресло можно купить в «Сад-Тула» всего от 7700 руб.

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