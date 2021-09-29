Экспорт: с чего начать?

Ваша компания создает продукт, который может быть востребован за рубежом? Вы хотите продавать его в других странах, но не знаете, с какой стороны подойти к вопросу выхода на экспорт?

Самая простая и доступная «точка входа» – Центр поддержки экспорта. Здесь вам помогут подготовиться к внешней торговле и освоить новые рынки сбыта.

Центр поддержки экспорта работает как с действующими экспортерами, так и с теми предпринимателями, которые только планируют выводить свою продукцию на внешние рынки. Для экспортеров разработаны меры поддержки и комплексные услуги – подобрать то, что нужно именно вам, помогут специалисты. Начинающие экспортеры могут стартовать с теории, а дальше вместе с Центром пройти все этапы пути выхода на экспорт. Поехали!

1. Обучение

Внешняя торговля – достаточно сложный процесс, к которому необходимо подготовиться. Для этого в Центре поддержки экспорта проводится обучение по программе «Жизненный цикл экспортного проекта». На семинарах можно изучить экспорт с азов, задать тренерам все интересующие вопросы. Можно пройти как весь курс, так и выбрать отдельные семинары. Обучение бесплатное, запись на новый поток уже началась.

2. Поиск иностранных партнеров

Это комплексное решение включает в себя несколько услуг. Центр поможет сформировать/актуализировать коммерческое предложение, включая его перевод на иностранный язык, сформирует список потенциальных партнеров и сопроводит переговорный процесс (коммерческая переписка, телефонные переговоры). Дополнительно на этом этапе специалисты могу оказать содействие в маркетинговом и патентном исследовании, в создании/переводе сайта на иностранном языке, переводе презентационных материалов и пересылке пробной продукции в страну покупателя.

3. Выход на маркетплейсы

Один из самых простых способов выйти на экспорт – разместить свою продукцию на международных торговых площадках. ЦПЭ помогает тульским экспортерам с выходом на Alibaba, eBay, Amazon, DTAD, IndustryStock, Аll.biz, Epinduo. Услуга комплексная, включает профессиональную съемку товаров, подготовку и перевод карточек, обучение сотрудников, продвижение и техническую поддержку.

4. Участие в выставках и бизнес-миссиях

Лучший способ продать товар за рубеж – наладить личный контакт с потенциальными покупателями. Сделать это можно на международных выставках и в бизнес-миссиях. Центр поддержки экспорта на протяжение всего года организует участие тульских экспортеров в таких мероприятиях. На выставках ЦПЭ обеспечивает регистрацию, размещение и дизайн стендов, услуги переводчика и многое другое. В бизнес-миссиях, которые проводятся Центром для тульских производителей, экспортеры могут встретиться с партнерами, которые заинтересованы в их продукции, и напрямую наладить сотрудничество.

Отдел продвижения экспорта ЦПЭ.

5. Сопровождение экспортного контракта

Зарубежные партнеры найдены – пора заключать экспортный контракт! Специалисты ЦПЭ окажут экспертную помощь в его подготовке и правовой экспертизе. При необходимости можно воспользоваться дополнительными услугами – например, провести адаптацию и перевод упаковки товара, просчитать логистику поставок, оформить документы для таможни и др.



Отдел аналитики и сопровождения ЦПЭ.

6. Сертификация, стандартизация, разрешение

Экспортный контракт заключен – что дальше? Если для его выполнения требуется сертификация продукции, за этой услугой можно обратиться в Центр поддержки экспорта. Специалисты помогут привести продукцию и/или производственный процесс в соответствие с требованиями зарубежного рынка, окажут содействие в стандартизации, сертификации, получении необходимых разрешений.

Центр поддержки экспорта

Тула, ул. Кирова, 135, к. 1, оф. 426.

Тел. 25-98-33.