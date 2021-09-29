Узловская районная больница отметила 85-летний юбилей

История государственного учреждения здравоохранения «Узловская районная больница» начиналась с сентября 1936 года открытием городской амбулатории и стационара на 20 коек в одноэтажном кирпичном здании на улице Беклемищева.

В мае 1959 года в городе произошло знаковое событие – увидел первых пациентов новый 4-этажный корпус Узловской больницы, ставший на долгое время самым красивым зданием города. А еще через полгода введено в строй здание инфекционного отделения. В 1970 году было открыто травматологическое отделение и отделение анестезиологии и реанимации, построен 4-этажный корпус поликлиники. В 1982 году введен в эксплуатацию терапевтический корпус, а с 1991 года открыл свои двери и диагностический центр.

Сейчас в структуре медучреждения – два стационара, шесть поликлиник, две женские консультации и 14 ФАПов. В больнице работают около 900 человек, из них более 120 врачей – коллектив дружный, высококвалифицированный и искренне любящий свою профессию. Именно так отзывается о коллегах Валентина Бабанина – врач-педиатр детской поликлиники № 2. Она награждена знаком «Отличник здравоохранения» в 1977 году, а с 2020 года – почетный гражданин города Узловая. Ее заботу и внимательное отношение в Узловой знает практически каждый житель. За 50-летний стаж работы Валентины Ивановны выросло уже не одно поколение.

Валентина Бабанина – один из самых известных

и уважаемых педиатров Узловой.

– Сегодня ко мне приходят на прием бабушки с внуками, а я этих бабушек помню малышами, которых мамы приносили на руках. Со многими бывшими пациентами, как с родными, общаемся. Это же самое настоящее счастье для врача – понимать, что ценят и доверяют тебе здоровье самых близких людей.

Один из самых сложных периодов больницы, вспоминает Валентина Бабанина, связан с аварией на Чернобыльской АЭС.

– Дети очень чувствительно среагировали на загрязнение радиацией. У нас тогда реанимационное отделение было заполнено маленькими пациентами. Мы практически сутками дежурили около них. Расслабиться было совершенно невозможно, по ночам много раз срочно вызывали в больницу.

Профессия медицинского работника не знает праздников и выходных, требует большого терпения, самоотдачи и стремления помочь людям. Врач – это призвание, а иногда и семейная традиция.

Рассказывает акушер-гинеколог Любовь Пригульная:

– В нашей семье практически все медики. Одна из сестер – кардиолог, вторая – окулист. Началась же наша династия с маминой сестры и ее супруга, которые были врачами-рентгенологами. Их семья и стала для нас с сестрами примером, мы втроем все пошли по их стопам и закончили Ярославскую медицинскую академию. Я выбрала специальность акушер-гинеколог и после завершения обучения по распределению была направлена в Новомосковск, а с 1990 года работаю в акушерском отделении Узловской районной больницы.

За эти годы уже, наверное, и не сосчитать, сколько детей родились при помощи Любови Леонидовны.

Любовь Пригульная, акушер-гинеколог:

«Не представляю свою жизнь без роддома».

– Мы обслуживаем несколько районов Тульской области, поэтому родов в сутки происходит достаточно много. Но четверо из детей, которых я принимала, были мои внуки. Не каждая бабушка может таким похвастаться. До сих пор считаю, что выбрала правильный путь, и счастлива, когда встречаю на улице или в магазине мамочку с ребенком, который родился в мою смену. Я люблю свою работу и не представляю свою жизнь без роддома.

Дочь Любови – терапевт Дубовской поликлиники.

– Я выросла в семье врачей, – рассказывает Анастасия Голубина, терапевт поликлиники. – Когда оба родителя на дежурстве, в детстве мне иногда даже приходилось ночевать в ординаторской. Для меня Дубовский родильный дом стал вторым домом. Именно поэтому у меня даже не стоял выбор, на кого идти учиться. Вскоре после окончания института в Рязани мы с мужем приехали в Дубовку. И мысли не было рассматривать какую-то другую больницу, потому что в этой даже стены родные. Да и коллектив был мне хорошо знаком. И я ни разу не пожалела о том, что выбрала эту больницу. Переехать помогла программа «Земский доктор». Благодаря программе мы получили субсидию в миллион рублей и смогли приобрести свое жилье.

Анастасия Голубина пошла по стопам своих родителей

и тоже выбрала медицину.

Терапевт – врач первичной диагностики, а значит, через него проходит самое большое количество пациентов. И тут дело не только в ответственности за каждого из них.

– Люди все разные приходят на прием, моя же задача – услышать каждого. Именно внимательное отношение решает многое. Я люблю своих пациентов и считаю, что это правильно, это позволяет установить контакт с человеком. Он видит, что ты заинтересован ему помочь, доверяет тебе, придерживается назначенного плана лечения и рекомендаций.

Отец Анастасии – хирург-уролог Евгений Струков – работает также в Узловской районной больнице.

Евгений Струков, уролог и хирург Узловской районной больницы.

– Я начинал в 1990 году в Дубовской больнице, а после перевелся в Узловую. На какое-то время уходил работать в Богородицк, а в июле этого года вернулся в родные стены. За 33 года, конечно, многое изменилось здесь. Появились новые технологии – лапароскопия, артроскопия и многие другие. Улучшилась и расширилась работа реанимационно-анестезиологического отделения. Гинекологическое и акушерское отделения в Дубовке стали самостоятельными, а не единым отделением. Построены новые корпуса – кардиологический и терапевтический. Вся эта реорганизация сделала нашу работу значительно легче. Компьютерная томография существенно улучшила качество обследования, это позволяет обнаруживать злокачественные образования не только на первой, но и даже на нулевой стадии, и выполнять органосохраняющие операции. Это настоящее счастье любого врача – вовремя обнаружить заболевание и вылечить его. В честь юбилея хочу пожелать нашей больнице не останавливаться на достигнутом и идти только исключительно вперед, дальнейшего процветания, развития, новых технологий.