KAS electrik stroika – ваш надежный помощник в строительстве дома и отделке помещений!

Мечтаете построить собственный дом или же просто планируете ремонт в квартире, но не знаете, с чего начать?

Обратитесь за помощью к профессионалам! Компания KAS electrik stroika работает в сфере строительных услуг уже два года. За это время десятки туляков стали ее клиентами. Присоединяйтесь и вы!

Ремонт для многих – долгожданное событие: всегда приятно обновить интерьер в квартире или в офисе. Однако он часто становится предметом споров – разделение обязанностей, разные взгляды на дизайн, постоянная занятость на работе. Как итог – ремонт превращается в ад и затягивается на несколько месяцев. Сэкономьте силы и время, обращайтесь к бригаде профессионалов!

В команде KAS electrik stroika – дизайнер, архитектор, геодезист, кадастровый инженер, проектировщик. Каждый из них – специалист в своем деле. Ваш проект от «А» и до «Я» будет вести личный прораб, который всегда на связи с клиентом. Вы получите не только современный и уникальный дизайн-проект, но и качественное исполнение. Если необходимо, бригада сама подберет необходимые материалы в строительных магазинах, перед этим посоветовавшись с вами.

Компания занимается такими видами ремонта: косметическим, капитальным, экономичным и евроремонтом. Стоимость услуг зависит от площади помещения – чем оно больше, тем дороже. При составлении сметы специалисты, в первую очередь, будут рекомендовать самые оптимальные по цене и качеству материалы.

Также бригада KAS electrik stroika возводит дома под ключ – каркасно-щитовые, кирпичные и из газобетона. При необходимости вам благоустроят и прилегающую территорию.

Для клиентов компании действует акция – при заказе ремонта частного дома или коттеджа входная дверь в подарок!

Кроме того, до конца лета есть еще один приятный бонус – 15% скидка на финишные отделочные материалы.

Почему клиенты выбирают KAS electrik stroika?

опытные мастера – собственные бригады строителей со стажем от 5 лет.

четкие сроки – ремонт квартир от 3-х дней, закончим точно по графику.

прозрачный бюджет – вы платите поэтапно и точно знаете, на что пошел каждый рубль.

индивидуальный дизайн-проект.

уборка после ремонта – вы получаете чистое помещение без строительной пыли и грязи.

Как сделать заказ?

+7 (950) 926-74-67. Можно оставить заявку на сайте компании, и вам оперативно перезвонит менеджер, либо позвонить по телефону

Еще одно направление, которым занимается KAS electrik, – это электрика. Бригада выполняет электромонтажные работы под ключ, проектирование, обслуживание электроустановок. У компании есть собственная электролаборатория.

Специалисты фирмы работают на значимых объектах Тулы и области. Так, например, сейчас бригада производит работы в будущем музее Льва Толстого на улице Металлистов: полный спектр электромонтажных работ, ТВ и интернет.

В чем преимущества компании?

полный спектр электромонтажных работ от опытных электриков,

срочный выезд в течение 60 минут в любое время суток,

доступные цены, консультация и выезд мастера - бесплатно!

помощь в подборе и покупке материалов,

гарантия на все работы до 5 лет.

Кстати, KAS electrik дарит своим клиентам приятный подарок – при заказе замены электропроводки ро­зетки и выключатели – бесплатно!

отзывы клиентов Алексей Купцов: - Полностью поменяли проводку в однокомнатной квартире. Предварительно был составлен договор, схема проводки, смета, определили сроки начала работ. Были закуплены все необходимые материалы. Работы начали в точно назначенное время. Проводку провели по потолку со штроблением стен, установлен электрощит внутри квартиры. Сделана большая работа. Результатом доволен!

Владимир Макаров:

- Время за полночь, дома горит очень тускло лампочка. Выхожу в подъезд, а там тлеет соединение. Вызвал мастера. Оговорено было исправление за 40 минут, уложились в 35! Александр, все сделал быстро и качественно. Выглядит добротно! Я очень доволен, буду рекомендовать и себе контакты сохраню.

Ирина Власова:

- Отключилось электричество около 12 ночи, вызвала мастера, через 30 минут приехал мастер Юрий. Устранил неполадки очень быстро, качественно и профессионально! Рекомендую!

Иван Николаевич:

- Нужен был ремонт в новостройке под ключ, хотелось подешевле, т.к. практически все деньги были потрачены на новой покупку квартиры. Цены, конечно, в Туле кусаются. Уже особо не на что не рассчитывал, позвонил в компанию «КАС электрик строй». Мы договорились на вполне доступную мне на тот момент сумму. Я, конечно, опасался, что будут накрутки на материалах и какие-то дополнительные работы. Но был приятно удивлен порядочности и добросовестности бригады! Уложились в заявленную ранее стоимость и сроки. Всем советую!

Валентина:

- Делали детскую спальню в сентябре прошлого года. Сделали быстро, эффектно и на совесть! Ребенок был счастлив, с удовольствием приводит сюда друзей. Планируем ремонт нашей спальни, обязательно приглашу эту бригаду.