KAS electrik stroika – ваш надежный помощник в строительстве дома и отделке помещений!
Мечтаете построить собственный дом или же просто планируете ремонт в квартире, но не знаете, с чего начать?
Обратитесь за помощью к профессионалам! Компания KAS electrik stroika работает в сфере строительных услуг уже два года. За это время десятки туляков стали ее клиентами. Присоединяйтесь и вы!
Ремонт для многих – долгожданное событие: всегда приятно обновить интерьер в квартире или в офисе. Однако он часто становится предметом споров – разделение обязанностей, разные взгляды на дизайн, постоянная занятость на работе. Как итог – ремонт превращается в ад и затягивается на несколько месяцев. Сэкономьте силы и время, обращайтесь к бригаде профессионалов!
В команде KAS electrik stroika – дизайнер, архитектор, геодезист, кадастровый инженер, проектировщик. Каждый из них – специалист в своем деле. Ваш проект от «А» и до «Я» будет вести личный прораб, который всегда на связи с клиентом. Вы получите не только современный и уникальный дизайн-проект, но и качественное исполнение. Если необходимо, бригада сама подберет необходимые материалы в строительных магазинах, перед этим посоветовавшись с вами.
Компания занимается такими видами ремонта: косметическим, капитальным, экономичным и евроремонтом. Стоимость услуг зависит от площади помещения – чем оно больше, тем дороже. При составлении сметы специалисты, в первую очередь, будут рекомендовать самые оптимальные по цене и качеству материалы.
Также бригада KAS electrik stroika возводит дома под ключ – каркасно-щитовые, кирпичные и из газобетона. При необходимости вам благоустроят и прилегающую территорию.
Для клиентов компании действует акция – при заказе ремонта частного дома или коттеджа входная дверь в подарок!
Кроме того, до конца лета есть еще один приятный бонус – 15% скидка на финишные отделочные материалы.
Почему клиенты выбирают KAS electrik stroika?
- опытные мастера – собственные бригады строителей со стажем от 5 лет.
- четкие сроки – ремонт квартир от 3-х дней, закончим точно по графику.
- прозрачный бюджет – вы платите поэтапно и точно знаете, на что пошел каждый рубль.
- индивидуальный дизайн-проект.
- уборка после ремонта – вы получаете чистое помещение без строительной пыли и грязи.
Как сделать заказ?
Можно оставить заявку на сайте компании, и вам оперативно перезвонит менеджер, либо позвонить по телефону +7 (950) 926-74-67.
Еще одно направление, которым занимается KAS electrik, – это электрика. Бригада выполняет электромонтажные работы под ключ, проектирование, обслуживание электроустановок. У компании есть собственная электролаборатория.
Специалисты фирмы работают на значимых объектах Тулы и области. Так, например, сейчас бригада производит работы в будущем музее Льва Толстого на улице Металлистов: полный спектр электромонтажных работ, ТВ и интернет.
В чем преимущества компании?
- полный спектр электромонтажных работ от опытных электриков,
- срочный выезд в течение 60 минут в любое время суток,
- доступные цены, консультация и выезд мастера - бесплатно!
- помощь в подборе и покупке материалов,
- гарантия на все работы до 5 лет.
Кстати, KAS electrik дарит своим клиентам приятный подарок – при заказе замены электропроводки розетки и выключатели – бесплатно!
отзывы клиентов
Алексей Купцов:
- Полностью поменяли проводку в однокомнатной квартире. Предварительно был составлен договор, схема проводки, смета, определили сроки начала работ. Были закуплены все необходимые материалы. Работы начали в точно назначенное время. Проводку провели по потолку со штроблением стен, установлен электрощит внутри квартиры. Сделана большая работа. Результатом доволен!
Владимир Макаров:
- Время за полночь, дома горит очень тускло лампочка. Выхожу в подъезд, а там тлеет соединение. Вызвал мастера. Оговорено было исправление за 40 минут, уложились в 35! Александр, все сделал быстро и качественно. Выглядит добротно! Я очень доволен, буду рекомендовать и себе контакты сохраню.
Ирина Власова:
- Отключилось электричество около 12 ночи, вызвала мастера, через 30 минут приехал мастер Юрий. Устранил неполадки очень быстро, качественно и профессионально! Рекомендую!
Иван Николаевич:
- Нужен был ремонт в новостройке под ключ, хотелось подешевле, т.к. практически все деньги были потрачены на новой покупку квартиры. Цены, конечно, в Туле кусаются. Уже особо не на что не рассчитывал, позвонил в компанию «КАС электрик строй». Мы договорились на вполне доступную мне на тот момент сумму. Я, конечно, опасался, что будут накрутки на материалах и какие-то дополнительные работы. Но был приятно удивлен порядочности и добросовестности бригады! Уложились в заявленную ранее стоимость и сроки. Всем советую!
Валентина:
- Делали детскую спальню в сентябре прошлого года. Сделали быстро, эффектно и на совесть! Ребенок был счастлив, с удовольствием приводит сюда друзей. Планируем ремонт нашей спальни, обязательно приглашу эту бригаду.
Тула, ул. Каракозова, 8, оф. 8.
Тел.: +7(950) 926-74-67, 58-23-15, пн.-вс: 9.00-21.00.
kas-electrik-stroy.ru
Kas-electrik.ru
kas-electrik@yandex.ru
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