Где в Туле заказать клининг?

Домашний уют сегодня актуален как никогда. Но в полной мере его можно ощутить, когда в доме чисто. «КапКлининг» знает, как правильно навести порядок в доме. И объявляет о скидках на свои услуги!

Обычная уборка, к сожалению, не может гарантировать полной чистоты в доме. Как правило, труднодоступные места в квартире, например, пространство между стеной и мебелью или высокие окна, остаются нетронутыми – без специального оборудования к ним просто не подобраться. А мебель при обычной уборке и вовсе остается без должного внимания.

Почему надо пользоваться услугами профессионалов?

Грамотный выбор химии, применяемой в работе. В магазинах сегодня богатый выбор средств для домашней уборки, но как разобраться в них? Их описание лишь приблизительно может рассказать о назначении, а состав на этикетке подскажет только химику возможность нанесения на ту или иную поверхность. В результате вы рискуете испортить мебель.

Профессиональный клининг – это продуманный выбор используемых средств. Опыт и соответствующие знания позволяют сотрудникам «КапКлининг» безошибочно выбрать из широкого арсенала средств нужное для каждой ситуации. Абсолютно вся химия подбирается индивидуально для той поверхности, которую предстоит очистить. Даже самая дорогая обивка не повредится.

Профессиональное оборудование. Отчиститься вручную застарелый жир на плите или въевшуюся в ковер грязь – задача порой непосильная. Но только не для клининговой компании.

«КапКлининг» устранит любые виды загрязнений.

Химчистка ковровых покрытий вариативна и зависит от вида загрязнений. Она проводится либо на месте с помощью профессиональной машины для мягких напольных покрытий, либо возможна аквачистка по американской технологии с вывозом ковра в цех. Сдать ковер на химчистку в Туле можно по адресу ул. Пирогова, 14а.

С жиром запросто справится парогенератор. Он бережно удалит налет и оставит после себя зеркальный блеск чистой поверхности.

Нет – инфекции и вредителям. Мебель, матрасы и другие мягкие поверхности со временем накапливают пыль и частички кожи, создавая идеальные условиях для плесени, клещей и прочих неприятных соседей. Подручными средствами вам ни за что не обезопасить себя от них. У «КапКлининг» есть прекрасное и эффективное решение. Озонация – помещения, это быстрый и эффективный способ, избавиться от любого запаха, уничтожить вирусы, бактерии и насекомых, удалить плесень. Она способна нейтрализовать даже ртуть и её ядовитые пары. Газ легко проникает в самые труднодоступные места в квартире и мебель и справляется с любым микроорганизмом. Кстати, дезинфекция озоном, до 100 раз быстрее, чем химией и на 50% сильнее хлора. После обработки озоном, останется, только свежий воздух как после дождя.

Безопасность. Любые высотные работы, будь то мойка окон или фасадов, должны выполнять профессионалы. «КапКлининг» быстро устранит даже самые застарелые пятна на фасаде и окнах любого здания.

Окна выше 6 метров? У «КапКлининг» есть решение! Ее сотрудники применяют клининговое оборудование для работы на высоте.

Чистые окна требуют чистых штор. Сотрудники компании легко вернут им свежесть и не оставят ни единой складочки на них. Они будут выглядеть как новые!

Экономия времени. Самостоятельная генеральная уборка займет массу времени. «КапКлининг» знает, как быстро и безопасно вернуть квартире блеск и свежесть с минимальными затратами для клиентов. Вам лишь останется наслаждаться результатом.

Гарантия качества. Мастера «КапКлининг» несут ответственность за качество работ.

«КапКлининг» работает в Тульской области с 2012 года. В перечень ее услуг входит:

– повседневная уборка;

– уборка после ремонта;

– мойка окон и штор;

– аренда грязезащитных покрытий;

– химчистка;

– чистка крыши, кровли.

За восемь лет она заработала хорошую репутацию и обрела более 300 постоянных клиентов, среди которых как обычные туляки, так и крупные сети магазинов, элитные поселки и различные предприятия. Одно из преимуществ этой компании – мастера готовы выехать круглосуточно, в том числе принять срочный заказ. В компании работают 10 бригад, которые всегда готовы прийти на помощь. Диспетчерская служба работает 24 часа в сутки.

«КапКлининг» предоставляет скидки пенсионерам и инвалидам, а для постоянных клиентов – карты лояльности.

С наступлением тепла начинается сезон генеральных уборок. Компания «КапКлининг» готова помочь и предлагает свои услуги со скидкой 33%!

1. Стирка ковров:

* простой – 120 руб. вместо 180 руб. за м2

* шерсть – 127 руб. вместо 190 руб. за м2

* шегги – 167 руб. вместо 250 руб. за м2

* вискоза – 167 руб. вместо 250 руб. за м2

Работаем по американской технологии стирки ковров: его забирает бригада рабочих (спускает с любого этажа), производится чистка, сушка и привозится обратно без задействования владельца. Внимание: если нужно выводить пятна, нужно предупредить приемщика ковров.

2. Ковролин (На дому) – 130 руб. вместо 180 руб. за м2

3. Химчистка мебели:

* кресло – 600 руб. вместо 700 руб.

* диван прямой (2 мест.) – 1200 руб. вместо 1500 руб.

* диван прямой (3 мест.) – 1450 руб. вместо 1800 руб.

* спальное место – 600 руб.вместо 900 руб.

* угловой – от 1800 руб. вместо 2500 руб.

* стулья – от 100 руб. вместо 150 руб. за шт.

* матрасы – 1 спальный – 1200 руб. вместо 1500 руб.

* матрасы – 2-спальный – 2000 руб. вместо 2700 руб.

Внимание! Новая услуга!

* Сушка сразу после химчистки (дивана, кресла, ковролина, матраса) - 50% от стоимости заказа.

* Химчистка с парогенерацией - 100% от заказа.

4. Химчистка мягких игрушек – от 234 руб. вместо 350 руб.

5. Удаление запаха – 30% (от стоимости заказа).

6. Срочность – 30% (от стоимости заказа).

7. Удаление пластилина, воска (за одно пятно) – 100 руб. вместо 150 руб.

8. Удаление сложных пятен (кровь, лак, тушь и т.д.) (за одно пятно) – от 201 руб. вместо 300 руб.

9. Антистатическая обработка – 80 руб. вместо 120 руб.

10. Антибактериальная обработка – 100 руб. вместо 150 руб.

11. Генеральная уборка:

* 1-комнатная квартира – 6000 руб. вместо 7000 руб.

* 2-комнатная квартира – 8000 руб. вместо 9000 руб.

* 3-комнатная квартира – 10000 руб. вместо 11500 руб.

12. Уборка после ремонта:

* 1-комнатная квартира – 7000 руб. вместо 8000 руб.,

* 2-комнатная квартира – 10000 руб. вместо 12000 руб.,

* 3-комнатная квартира – 12000 руб. вместо 14000 руб.

* 4-комнатная квартира – по договоренности.

Воспользуйтесь услугами профессионалов:

Тула, ул. Пирогова, 14а

+7 (4872) 58-23-73

+7 (952) 015-33-33

8-800-222-15-10

tulaklining@ya.ru