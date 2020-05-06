Композитор Светлана Кулемина: «Мои песни поют Вайкуле, Пугачева и Леонтьев!»

Фото из архива Светланы Кулеминой.

А еще Николай Басков и Наташа Королева, Анна Семенович и Алена Апина... В ее копилке – дипломы фестиваля «Песня года» и «Золотой граммофон».

Эксклюзивное интервью с известным композитором – только для читателей Myslo.



Светлана Кулемина родилась и выросла в Кимовске. Именно здесь началось ее становление как музыканта и творческой личности. И сейчас Светлана живет и работает в своем родном городе.

– Светлана, как в Вашу жизнь вошла музыка?

– Родители привили мне любовь к музыке, отдав в музыкальную школу. Папа у меня военный, мама – экономист, но в нашем доме всегда звучала музыка, особенно песни Аллы Пугачевой, – в домашней коллекции очень много пластинок осталось. В наш маленький провинциальный городок приезжали известные исполнители. Помню, на концерте Валентины Легкоступовой я как завороженная смотрела на нее – она была в полосатом пиджаке, в кепке, дерзкая такая, с горящими глазами. Она просто завораживала!

Естественно, после концерта дома я включала пластинки, становилась на стульчик и гор-ланила все песни, которые знала.

Мне купили фортепиано и поставили его у балкона – мои концерты слушал весь двор! (Смеется).



– Когда Вы впервые прикоснулись к высокому песенному искусству?

– Первые три песни я написала для себя, лет в 16, когда еще мечтала о сольной карьере. Они были на английском языке. В начале 90-х работала в продюсерском центре «Телешанс». Помню, к нам на программу «Рок-урок» приехал Дмитрий Маликов, мне поручили взять у него интервью. Я так переволновалась, что сказала: «Жень, скажи, пожалуйста, как ты оказался на вершинах музыкального олимпа?» А он улыбнулся: «Зови меня просто Володя». Все разразились смехом. У меня есть это видео.

А первым известным исполнителем моих произведений стала Алена Апина, она исполнила песню «Зима». Дело было так. Однажды во время банкета в одном подмосковном ресторане родня попросила меня исполнить для юбиляра свою песню. С позволения музыкантов ресторана я исполнила несколько произведений, после чего руководитель ансамбля предложил поучаствовать в их шоу-программе.

Вскоре меня там увидел один из музыкантов группы «Дюна» Валерий Никитин, он снабдил меня контактами Вити Рыбина и музыкантов Алены Апиной. Я передала им свои творения. Первой по-звонила Алена с предложением приобрести у меня песню. За полгода я успела написать достаточно красивых песен и завести много знакомств в Москве. Мне позвонили Лайма Вайкуле и Валерий Леонтьев – это мои звезды-исполнители, которым я очень благодарна, что не оставили без внимания мое творчество.



2009 год. Первый «Золотой граммофон» тулячки Светланы Кулеминой.

– Какие Ваши песни удостоились премий «Песня года» и «Золотой граммофон»?

– Дипломов премии «Песня года» удостоились песни «Легкой джазовой походкой» в исполнении Лаймы Вайкуле, «Танцуй!» и «На разных остановках судьбы» в исполнении Валерия Леонтьева, «Люли» – исполнитель Оля Полякова (Украина). А «Золотой граммофон» у меня за песню «Служебный роман» в исполнении Натальи Сенчуковой.

– Как вообще рождаются песни? Что Вас вдохновляет?

– Песни рождаются по-разному. Когда легко, в свободе и полете. Когда их рождение зависит от настроения, вдохновения, состояния влюбленности, от времени года и даже от погоды. Песни – это эмоции, переложенные на ноты и в стихи. Главное – пристроить их в хорошие руки, чтобы песня жила.

Вот, например, у песни «Легкой джазовой походкой» история такая. Я как-то пришла к другу в модных джинсах с рисунком: темно-синее небо в мелких звездах и крупные розы, и он сказал: «О! Какие джазовые штаны!»

Мне так понравилось словосочетание «джазовые штаны», что со временем оно трансформировалось в джазовую походку, и родилась песня для Лаймы.

Песня «Танцуй!» для Валерия Яковлевича Леонтьева родилась в Туле, в студии Владимира Семашкова, которая располагалась в общежитии маштехникума.

Там царила такая творческая атмосфера, что песни рождались сами собой. Какое-то время работала у Геннадия Терехова на студии в «Доме кино». В общем, по жизни меня окружали очень талантливые и интересные люди.

Светлана Кулемина и Валерий Яковлевич Леонтьев. Тула, 2012 год.

– С какими эмоциями Вы едете на встречу с исполнителями?

– Всегда с трепетом и волнением. Однажды я приехала на встречу с Ларисой Долиной. Она впоследствии приобрела у меня несколько песен: «Роза», «Лето», «Кусочек ладана». Долина в то время репетировала в Театре на Таганке с оркестром Игоря Бутмана, и в момент, когда я зашла на репетицию, тут же ощутила себя, с одной стороны, в центре джазовой культуры страны, а с другой – в очень уютном семейном кругу музыкантов, где каждый из присутствующих понимал друг друга с полувзгляда. И там царила, абсолютно спокойно и без пафоса, родительница отечественного джаза Лариса Александровна Долина!

– И сейчас пишете песни?

– Ничего не изменилось – песни как писались, так и пишутся. И я никуда не уходила и не пропадала. Мои мечты – уже реальность! Я всё так же творю, мои песни пели и поют самые яркие звезды России: Алла Пугачева, Николай Басков, Валерий Леонтьев, Лариса Долина, Лайма Вайкуле, Алена Апина, Жасмин, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Оля Полякова (Украина), Евгения Отрадная, Сергей Пенкин, группа «НеПара», Таисия Повалий, Наташа Королева, Анна Семенович, Елена Воробей и многие-многие другие.

Очень рада, что мои песни исполняют не только звезды. Мне постоянно пишут выпускники школ, женихи, невесты, юбиляры...

Просят помочь поработать с вокалом и записать какие-то поздравительные песни, чтобы в ответственный момент от волнения голос не дрогнул и слова не забылись (улыбается). Это тоже творческая работа – люди открывают мне частичку себя, своих чувств, эмоций. От этого впоследствии тоже рождаются песни. Всё взаимосвязано!

– О чем Вы мечтаете?

– Мечта сбылась и продолжает сбываться. Мои произведения поют самые яркие звезды России и остального такого маленького мира. Мои песни звучат для огромного количества людей. Есть ли еще предел мечтаний?

Из досье Myslo

Светлана Кулемина

Родилась3 апреля 1982 г. в Кимовске.

Окончила музыкальную школу по классу фортепиано, Новомосковское музыкальное училище им. Даргомыжского.

Не замужем.

Любит стихи Солы Моновой.

Хочет начать путешествовать по миру.