Сколиоз и плоскостопие у детей: врач-ортопед рассказал, почему нельзя игнорировать такие диагнозы

erid: 4CQwVszH9pWxHpqWVXJ

Деформация и нарушение функций костно-мышечной системы у детей — это не столько про эстетическое восприятие, сколько про осложнения, к которым они могут привести.

Нарушение осанки является одной из самых актуальных проблем детского и юношеского возраста. Если вовремя не обратиться к квалифицированному врачу, то это может привести к серьезным заболеваниям позвоночника и внутренних органов, ухудшению кровоснабжения головного мозга и, как следствие, к утомляемости, снижению успеваемости в школе и даже к нарушениям физического и психического развития.

Именно поэтому крайне важно своевременно посещать врача-ортопеда, даже если нет видимых родителям нарушений и жалоб.

Любовь Шериф, детский ортопед, травматолог МЦ «Медика»:

— Согласно данным статистики, в РФ при проведении профосмотров около 5-10% детей относят к группе риска по ортопедическим заболеваниям. В дальнейшем эти дети подлежат дообследованию и наблюдению ортопеда. Ортопедические заболевания делятся на две большие группы: врожденные и приобретенные. Снизить риск заболеваний второй группы можно своевременным посещением ортопеда, ранней диагностикой и лечением и устранением причин.

Что касается причин, то самые распространенные — малоподвижный образ жизни и избыточный вес. Это связано с уже самой частой проблемой зависимости от гаджетов. Из-за этого многие дети с самого раннего возраста активным играм со сверстниками предпочитают компьютер или планшет. Постоянное сидение ослабляет мышцы и связки позвоночника, провоцируя сколиоз и плоскостопие. Головные боли, остеохондроз, боль в ступнях, коленных и тазобедренных суставах — все это может свидетельствовать как раз о наличии заболеваний ортопедического профиля.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

— Насколько серьезны последствия заболеваний ортопедического профиля, если их вовремя не заметить? Какие заболевания можно вылечить на начальном этапе?

— При выявлении отклонений на раннем этапе прогноз лечения более благоприятный. Так, например, если у ребенка нарушение осанки, достаточно просто регулярного укрепления мышечной стенки лечебной физкультурой, плаванием, гимнастикой.

При более тяжелых запущенных сколиотических деформациях часто приходится прибегать и к дополнительным ортопедическим изделиям.

Не менее частой причиной обращения к ортопеду является деформация стоп, нарушение походки. Уплощение стоп до 3-х лет чаще всего не требует лечения и является вариантом физиологической нормы. Если же у ребёнка выявляется, помимо уплощения, еще и деформация стоп, то по результатам осмотра ортопедом ребенку подбирается специальная ортопедическая обувь.

— Какие заболевания характерны для того или иного возраста? Нужно ли посещать врача-ортопеда для профилактики и насколько это важно?

— Плановый осмотр ортопеда проводится в 3 месяца (в 1 месяц при наличии патологии на УЗИ скрининге тазобедренных суставов) и в 1 год. Далее профосмотры в детских садах и школах проводятся в возрасте 3-5, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 17 лет.

Для детей до года характерны такие заболевания, как кривошея, врожденная косолапость, врожденные плоско-вальгусные стопы, дисплазия тазобедренных суставов. Для данной группы заболеваний характерны тяжелые последствия при отсутствии своевременного лечения.

Родители дошкольников чаще всего посещают ортопеда с жалобами на нарушение походки, подворачивание стоп — в этом возрасте нарушения чаще функциональные, и ортопед необходим для объяснения родителям особенностей походки у ребенка и указания на предпочтительные упражнения и массаж. Также в этом возрасте появляется Х-образная деформация ног, которая может быть как вариантом нормы, так и патологией, связанной с дефицитом витамина D в организме.

Посещение ортопеда школьниками чаще всего связано с нарушением осанки и уплощением стоп. Так что ортопед сопровождает ребенка на протяжении всего роста, созревания и формирования костной системы.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

— Какие современные методы лечения применяются и какие из них доступны тулякам? Насколько они эффективны?

— Консервативное лечение при наличии ортопедических заболеваний, как правило, включает в себя физиолечение разной направленности, индивидуальные ортопедические изделия, комплекс упражнений в зависимости от патологии, массаж. Большинство патологий, выявляемых ортопедом в дошкольном и младшем школьном возрасте успешно поддаются консервативному лечению.

Есть также и варианты хирургической коррекции заболеваний как на территории Тульской области, так и в федеральных клиниках на бесплатной основе.

В МЦ «Медика» можно пройти все необходимые исследования для первичной оценки физического развития ребенка. Есть возможность выполнения рентгенограмм по назначению врача с описанием в любое время работы клиники. Также выполняются комплексные УЗ-исследования, необходимые при скрининге детей 1-го месяца жизни.

Тула, ул. Седова, 7.

Тел.: +7 (4872) 900-687, +7 902 900-87-87.

medika-tula.ru

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Реклама. ООО «МЕДИКА».