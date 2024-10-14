Реабилитация двигательной активности в «Медикейт»: как работает доказательный подход в медицине

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Многопрофильной кабинет реабилитации в клинике «Медикейт» начал работать с августа 2024 года. Он создан для квалифицированной помощи тем, кому необходимо восстанавливаться после различных травм суставов и конечностей, операций, инсультов, а также кому показана вестибулярная реабилитация — при головокружениях различного генеза. Кроме этого, проводится кардио- и респираторная реабилитация.

Заведует кабинетом реабилитации Александр Атяшев, заместитель директора клиники, врач-невролог, реабилитолог, мануальный терапевт.

Александр Атяшев — Наша реабилитация построена на принципах доказательной медицины. Именно поэтому мы в работе используем только те методы, эрготерапевтическая эффективность которых доказана. Мы уверены, что основа восстановления любых двигательных функций — это тренировка, правильное выполнение упражнений пациентом. Однако процесс восстановления не односторонний: помимо квалификации и опыта врача, очень важно, чтобы сам пациент был максимально вовлечен. Именно поэтому подробно объясняем ему, что нужно сделать, чтобы устранить последствия.

Прием ведут врачи, специализирующиеся на различных видах реабилитации.

Петр Федотов, инструктор-методист ЛФК (физический терапевт):

Петр Федотов — После инсульта человек часто теряет возможность ходить, хуже работает рука, он лишен базовых движений, которые раньше не вызывали даже малейшей сложности. Умыться, почистить зубы, поесть, дойти до магазина, даже взять в руку ложку или кружку может оказаться очень сложной задачей. Мы помогаем восстановить все эти функции. В моей зоне ответственности — устранение различного неврологического дефицита, развившегося на фоне инсульта, а также вестибулярная реабилитация.

Зачастую у пациентов с постинсультным состоянием снижена мотивация. Они испытывают апатию из-за того, что с ними произошло. Петр Федотов помогает им поверить в себя и свои силы, понять, что все возможно преодолеть, нужно лишь проявить к занятиям должное внимание и упорство.

Важно, что в процессе реабилитации не используется сложное оборудование. Это позволяет пациенту продолжать тренировку дома.

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— Все занятия ведутся исключительно индивидуально, длятся 45 минут от двух раз в неделю до одного занятия в месяц, — поясняет Петр Федотов. — Процесс строится с учетом персональных особенностей постинсультного состояния. Под чутким контролем обучаю пациента тем или иным упражнениям, которые он продолжает и дома. Ему не придется дополнительно приобретать ничего дорогостоящего и сложного. Для выполнения домашнего задания ему понадобятся обычные предметы: бутылка, кружка, ложка, стул, полотенце, подушка, а также небольшие вспомогательные, которые стоят недорого, — мячики, гантельки, эспандеры и т. п.

Секрет здесь прост: для того чтобы сидеть — нужно сидеть, чтобы ходить — нужно ходить. Получается, что нам не надо усложнять, а нужно просто действовать. За счет простых вещей мы помогаем делать сложные движения.

Головокружение — симптом целого ряда заболеваний, при которых проблема может возникать в вестибулярном аппарате. На потерю устойчивости часто жалуются пациенты, перенесшие инсульт, страдающие рассеянным склерозом, а также при ряде специфических заболеваний — доброкачественное позиционное головокружение, вестибулярный нейронит, болезнь Меньера, вестибулярная мигрень.

— Все эти заболевания помимо приема препаратов, как правило, требуют вестибулярной реабилитации, без нее лечение будет либо долгим, либо вовсе неэффективным. Для повышения устойчивости пациента требуется натренировать его вестибулярный аппарат. Для этого необходимо выполнять простые упражнения: подбрасывать мячик, ловить его, ходить, смотря в стороны, наклоняться, смотреть в цель, рисовать головой круг. Все это учит организм адаптироваться к изменениям в пространстве. Спустя некоторое время такой пациент уже не будет бояться совершать эти же движения в быту.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Помимо предметов также используется тренажер с биологической обратной связью.

— Пациент в игровом режиме выполняет различные задания, которые активизируют его вестибулярную функцию. Он становится на специальную платформу, которая считывает положение его тела и изменение его центра тяжести. При игровой форме реабилитации пациент не боится выполнять задания, а значит, и эффект намного выше. Особенно это подходит детям и лицам старшей возрастной группы.

Наталья Васильева, врач-реабилитолог, одна из ее специализаций — восстановление двигательной функции кисти после переломов или других хирургических вмешательств.

Наталья Васильева — Пациенты, долго находящиеся в гипсе либо перенесшие хирургические вмешательства на сухожилиях кисти, сталкиваются со снижением объема движения. Одна из моих специализаций — восстановление функции руки — нормального хвата и сгибания пальцев. Занятия ведутся на функциональном столе MAPS для терапии кисти. Тренировки на нем позволяют преодолеть тугоподвижность или контрактуру суставов кисти, увеличить амплитуду движений в суставах после оперативного лечения на кисти и предплечье за счет активной тренировки сухожилий сгибателей и разгибателей. На столе MAPS мы можем создавать нужный угол движения любого пальца, дуги руки, можем изолированно вести тренировку кисти или пальца.

Также Наталья Васильева помогает пациентам с КРБС — комплексным регионарным болевым синдромом:

— При КРБС боли в той или иной конечности мучают пациента круглосуточно, сковывая подвижность. КРБС возникает при травмах коленного, голеностопного, запястного сустава, а также при длительном отсутствии движения, например в гипсе. Одним из методов избавления от этого синдрома является лечебная физкультура, потому что для того, чтобы сустав нормально функционировал, часто таблеток недостаточно, нужно поддерживать его активность. Для коленных суставов — ходить, локтевых — работать руками. С помощью специальных упражнений мы помогаем бережно вернуться к активности и улучшить подпитку сустава необходимыми веществами. Вместе с медикаментозной терапией, назначенной травматологом, ортопедом или ревматологом, реабилитация проходит быстрее.

В перспективе в «Медикейт» будет доступна еще одна важная услуга — индивидуальное ортезирование, изготовление ортопедических приспособлений для реабилитации и компенсации дефицита двигательного функционала.

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Олег Юдаков, врач физической реабилитационной медицины:

Олег Юдаков — Я занимаюсь реабилитацией пациентов после травм и операций на опорно-двигательном аппарате. Существует мнение, что после операции нужно еще пару месяцев лежать и не двигать конечностью. Но это ошибочное утверждение, именно оно и приводит к тому самому КРБС. Мы эти мифы развеиваем и начинаем заниматься при отсутствии противопоказаний уже в первые дни после операции, выполняя пассивные движения без дополнительной нагрузки и в доступном для пациента объеме без растяжений. Если речь идет об эндопротезировании суставов, то в идеале необходимо начинать с подготовки к операции. Восстановление напрямую зависит от той физической формы, в которой пациент находился до операции. Поэтому мы заранее готовим его, учим на будущее пользоваться средствами опоры. После операции начинаем аккуратно разрабатывать оперированную конечность.

Также в ведении Олега Юдакова — кардио- и респираторная реабилитации.

— Дыхательная реабилитация требуется пациентам, перенесшим пневмонию, коронавирус, грипп, а также страдающим хроническими обструктивными болезнями легких. Физическая реабилитация в сочетании с правильно подобранной пульмонологом терапией улучшает качество жизни, уменьшает одышку и возвращает к бытовой активности.

Кардиореабилитация показана после инфарктов, операций на сердце, аортокоронарного шунтирования и при хронической сердечной недостаточности. Здесь также параллельно с медикаментозным лечением показана физическая реабилитация, включающая образовательный блок. Такой пациент должен знать, как ему питаться, какая повседневная активность ему показана, на какие показатели давления и пульса ориентироваться — в каких диапазонах можно давать нагрузку. Все это разъясняет реабилитолог в процессе занятий.

— Каждый пациент, которому предстоит реабилитация, перед началом консультируется с неврологом, — рассказал Александр Атяшев. — Врач уточняет показания или противопоказания — можно ли на данном этапе начинать процесс восстановления или еще рано. На первом занятии пациент выполняет базовый набор упражнений. Это позволяет протестировать и понять физические возможности пациента; беседуем с ним о том, что бы он сам хотел от реабилитации. Только после этого составляем индивидуальный план восстановления.

Проконсультироваться и записаться на прием можно по телефону 52-03-03.

г. Тула, ул. Вересаева, 2, 3 и 4-й этаж

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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