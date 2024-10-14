Игорь Бутман: «Хорошим джазом можно растопить даже лед!»

Фото Дмитрия Дзюбина.

11 октября в Тульской областной филармонии состоялся юбилейный концерт Московского джазового оркестра с участием народного артиста России Игоря Бутмана.

В честь 25-летия коллектива туляки услышали лучшие композиции из репертуара Московского джазового оркестра: знаковые сочинения современных композиторов, созданные специально для коллектива, а также джазовые стандарты и популярные российские песни в авторских аранжировках.

Гостями тульского концерта стали прекрасная джазовая певица Варвара Убель, питерский джазмен Билли Новик и доминикано-русская певица Фантине.

Перед выступлением маэстро ответил на вопросы Myslo.

— Игорь Михайлович, Московскому джазовому оркестру 25 лет. Для вас это большая цифра или для коллектива это молодость?

— С одной стороны, 25 лет — это срок. С другой стороны, это жизнь — очень интересная, яркая, с великолепными людьми, которые были в оркестре и играли в нем с самого начала. Сейчас оркестр поменялся практически полностью, из первого состава остался только я и наш барабанщик Эдуард Зизак. С нашими планами, с нашими желаниями, с молодыми музыкантами, которые сейчас пришли в оркестр, я думаю, у нас как минимум есть еще лет пятьдесят!

— Ваш оркестр называют «созвездием виртуозов». Какие отношения в коллективе, дружите ли вы вне работы?

— У нас действительно все музыканты — блестящие импровизаторы, классные джазмены. Виртуозы! Но сейчас пришли ребята совсем молодые, им по 18-20 лет. Мы дружим, но у них свои интересы. Они такие же, какими были мы в этом возрасте. Да вот нам уже гораздо больше, чем 18. Так что отношения у нас дружеские, но в основном они деловые, профессиональные. Но я очень рад, что все музыканты в оркестре — профессионалы! Поэтому возраст здесь не имеет значения. Мы разговариваем на одном языке. А когда мы на гастролях, то собираемся после концерта и чаще всего проводим время вместе, за ужином. Можем посидеть, рассказать друг другу какие-то истории.

Нас 17 человек: четыре трубы, четыре тромбона, пять саксофонов, барабаны, контрабас, фортепиано и солистка Фантине. Раньше еще был гитарист, сейчас его нет.

— Ваш оркестр — постоянный гость на джазовых фестивалях всего мира. Есть фестиваль, на который вы едете с наибольшим желанием и любовью?

— За последние пять лет одним из наших любимых фестивалей стал фестиваль в турецкой Анталии Akra Jazz Festival. Каждый год мы там показываем новую программу. В этом году мы там были вместе с Ларисой Долиной, в позапрошлом — с Варварой Убель. В следующем году обязательно приедем опять. Это фестиваль на открытом воздухе, там прекрасный вид на море, великолепная публика, много зарубежных коллективов. Выступать там — это и престиж, и удовольствие, мы дружим с организаторами этого фестиваля.

В Туле проходит фестиваль «Триумф джаза», мы очень любим сюда приезжать и каждый раз этого ждем.

Московский джазовый оркестр и Варвара Убель на сцене Тульской филармонии:

— Вы в Туле частые гости. За что любите наш город и нашу публику?

— Раньше я любил город за то, что он просто чудесный. И за зрителей, которые всегда тепло принимали, еще когда я совсем юным приезжал сюда вместе с оркестром Олега Лундстрема. А потом, изучая свою родословную, обнаружил, что мой прапрапрадед Колзаков Павел Андреевич — родом из Тулы, адмирал, генерал-адъютант, участник Наполеоновских войн. Его брат Андрей Андреевич был директором Кадетского корпуса в Туле. Когда я об этом узнал, то вдвойне стал любить Тулу. И я понимаю теперь, что я в душе туляк.

Это потрясающе красивый город, здесь много замечательных музеев, церквей. И очень хорошая филармония. Здесь в 90-е годы был один из лучших роялей в России. И в Туле замечательная публика, которая понимает, ценит и любит джаз, всегда поддерживает артистов и не стесняется выразить свои эмоции, когда мы играем хорошо. А когда мы играем очень хорошо, то это вообще можно обалдеть (смеется).

— Игорь Михайлович, про джаз снято очень много хороших фильмов и анимации, из нового — «Ла-Ла Лэнд», «Одержимость», «Душа»… Есть ли фильм, который вам нравится больше всего?

— Я очень люблю наш отечественный фильм Карена Шахназарова «Мы из джаза», он очень позитивный. Есть хорошие американские фильмы о джазе, например: биографический фильм про Чарли Паркера; прекрасный фильм «Около полуночи», где гениального саксофониста играет Декстер Гордон. Хорошие истории Гленна Миллера, Бенни Гудмана… Но наш фильм «Мы из джаза» добрый, а вот в их историях джаз играют грустные люди. Они не на позитиве. И среди музыкантов много пьяниц, а наши непьющие (смеется).

— Несколько слов о вашем саксофоне…

— У меня несколько инструментов, они все разные. Стараюсь их чередовать. Из-за того, что я много играю, они часто ломаются: где-то пружинка, где-то подушечка отскочила… Поэтому каждый инструмент надо все время ремонтировать. Но сейчас много мастеров во всех городах, просто золотые руки.

Инструменты все заграничного производства, французские, есть один американо-тайваньский и один японский. Был саксофон от мастера Ильи Гончарова, но я его подарил одному замечательному человеку.

Я перевожу саксофон в самолете только в ручной клади, а если в поезде, то стараюсь, чтобы он имел как можно меньше потрясений.

— У вас три сына. Кто-то из них уже увлекся музыкой, джазом?

— Мой младший сын Марк играет электронную музыку и также поет джаз. У него хороший голос и слух. Он единственный пока видит свою карьеру в музыке.

— Вы одобряете?

— Знаете, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не руками.

— Игорь Михайлович, продолжите фразу: джаз — это…

— Очень трудно объяснить… Вот как объяснить, что такое вода? Джаз… Ты в нем купаешься, отдыхаешь, если он теплый. А если он холодный, то ты в нем мерзнешь. Хорошим джазом можно растопить даже лед! (смеется).

Московский джазовый оркестр и Билли Новик на сцене Тульской филармонии:

из досье myslo

Игорь Михайлович Бутман

Родился 27 октября 1961 г. в Ленинграде.

Саксофонист, народный артист России, народный артист Чеченской Республики.

Лауреат Государственной премии РФ.

Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени,

Художественный руководитель Московского джазового оркестра.

Семья: четвертая жена Анна Львова (род. 1993), журналист, три сына от предыдущих браков Майкл (Михаил), Даниил, Марк.