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Кластер «Октава» подготовил «неоновые сказки» на новогодние праздники
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Кластер «Октава» подготовил «неоновые сказки» на новогодние праздники

Новогодняя программа творческого индустриального кластера «Октава» в этом году пропитана ярким волшебством.

Гостей ждет неоновая елка и сверкающие цвета в декоре, яркая фотозона и разнообразные мероприятия, наполненные неоновыми элементами. Команда подготовила феерию цвета, света и творчества — более 50 различных новогодних событий на любой вкус, чтобы каждый из гостей нашел для себя что-то интересное. 

В программе — неоновая вечеринка с THE DAWLESS при поддержке DJ-проекта «Станция», концерт в стиле электробарокко от трио Сергея Полтавского (амур, электроника), Андрея Березина (виолончель) и Дарьи Борковской (клавесин), выступления фолк-групп Runa Project и hodíla ízba, московской группы «Свидание» с минималистичным звучанием в духе 60-х. Отдельного внимания заслуживает вечер тульского дуэта «Стреляйте в пианиста», где сочетаются мелодии клавиш и чувственный вокал Лизы Тузовской.

С 26 декабря по 7 января в кластере пройдет много разнообразных мастер-классов: от изготовления новогодних открыток, рождественских венков, украшений и аппликаций до росписи новогодних шаров из папье-маше, создания рождественских свечей, шарнирных щелкунчиков из бумаги и картона, красочных рождественских иллюстраций.

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Подробнее о программе мастер-классов читайте в прошлом обзоре и на официальном сайте кластера

А еще в программе — новогодний спектакль «Сказ про Федота Стрельца удалого молодца», рождественский спектакль «Чудо», фотосессия с ламой, чаепитие с самоваром и рождественский маркет локальных производителей с необычными товарами.

С 2 по 8 января доступны для посещения экскурсии «Тула — мастерская России» и «Человек и машина» в Музее станка, а также новая звуковая выставка механических и электрических саунд-инсталляций «Цех шума» (до 20 февраля) в зале временных экспозиций.

Спектакль «Сказ про Федота-стрельца»

Музыкальный театр Gorizont Entertainment представляет полюбившуюся тульскому зрителю нестареющую сказку Леонида Филатова «Сказ про Федота-стрельца».

Популярность и злободневность этой пьесы не утихают и по сей день. Живой юмор, её уникальный язык — смесь архаизмов с современными словами и сатирические ноты делают историю увлекательной для зрителей всех возрастов!

По сюжету Царь, надеясь сжить со свету главного героя Федота-стрельца и заполучить себе его красавицу-жену, придумывает для него коварные испытания. Когда после всего Федот остаётся невредим, Царь задействует последний козырь: он требует принести «то-чаво-не-может-быть».

Постановка позволит зрителю не только от души посмеяться, но и задуматься о насущных вечных проблемах.

2 января, 17.00

Большой зал, 1-й этаж. 6+

Билеты по ссылке (действует скидка по карте «Друг Октавы»).


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Концерт дуэта «Стреляйте в пианиста» (кафе «Октавы», 1-й этаж)

Новогодний теплый концерт дуэта «Стреляйте в пианиста» — это сочетание клавиш и волшебного чувственного вокала Лизы Тузовской, настоящее шоу, которое не оставит равнодушным никого из зрителей. В этот вечер прозвучат самые яркие и любимые новогодние мелодии, которые наполнят зал праздничным настроением.

Дуэт выступает в оригинальном стиле, сочетая различные жанры музыки и создавая неповторимую атмосферу. Каждый концерт наполнен теплом и добротой, которые передаются зрителям. Это настоящий подарок для души, который оставит яркие воспоминания на долгое время.

2 января, 20.00

Кафе «Октавы», 1-й этаж. 14+

Билеты по ссылке (действует скидка по карте «Друг Октавы»). 

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Вечеринка с THE DAWLESS при поддержке проекта «Станция»

с 22.00 до 02.00 новогодняя неоновая вечеринка с авторами хита «Не могу остановиться» THE DAWLESS при поддержке проекта «Станция». Гостей ждет графическое световое шоу в стиле нео-классика — легкое и изящное в начале и с пикантной изюминкой на финал, а также YERTLE, CLEVER, BISS.

THE DAWLESS — это Рами из Лауд и Сергей Gol’d. В проекте THE DAWLESS пишут музыку на железных синтезаторах и драм-машинах с уважением к истокам жанра.

Недавно у ребят вышел полноценный альбом  Broken AUX. Он представляет собой сборник музыки на стыке рэпа и электро, где почти каждый трек — это фит: в альбоме есть коллаборации с Bato, Кассетой, Кристиной Си и другими.

22.00-23.00 YERTLE
23.00-00.00 CLEVER
00.00-01.00 THE DAWLESS
01.00-02.00 BISS

3 января, 22.00–02.00

Большой зал, 1-й этаж. 18+

Билеты по ссылке (действует скидка по карте «Друг Октавы»). 

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Концерт группы «Свидание»

«Свидание» — московский музыкальный коллектив, основанный в 2015 году Андреем Зеберти. Группе свойственны минималистичное звучание в духе 60-х и лиричный настрой текстов.

По словам музыкантов, для них «музыка — искусство, средством воплощения художественных образов для которого являются звук и тишина, особым образом организованные во времени».

Группа активно гастролирует по стране и ближнему зарубежью. Ребята принимали участие в различных крупных фестивалях: Stereoleto, Motherland, «Дикая Мята», Roof Fest, фестиваль в парке «Зарядье».

4 января, 20.00

Большой зал, 1-й этаж. 16+

Билеты по ссылке (действует скидка по карте «Друг Октавы»). 

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Концерт «ЭлектроБарокко»

Авторский проект альтиста и саунд-дизайнера Сергея Полтавского. Признанные исполнители старинной музыки соединяют в своих насыщенных импровизациями сетах такие, казалось бы, далёкие явления, как барочная музыка на аутентичных инструментах и live-электроника.

Дух импровизации одинаково органичен как для барокко, так и для электронных экспериментов — эти далёкие эстетические полюсы образуют новое единое стилевое звучание.

В XX веке разгорелись жаркие баталии о том, как нужно исполнять музыку барокко. Сторонники исторического подхода утверждают, что нужно играть на старинных инструментах, на жильных струнах и в старинных настройках, максимально приближенно к тому, как звучало в те времена. Адепты современности возражают, что полностью погрузиться в эпоху невозможно и, главное не жильные струны, а эмоции, получаемые слушателями независимо от используемых средств.

Программа «ЭлектроБарокко» соединяет обе точки зрения: то, как эта музыка могла бы звучать 300 лет назад на старинных инструментах, и то, как она может звучать сейчас при использовании электроники и видео. Состав исполнителей: виоль д‘амур, электроника, виолончель, клавесин.

5 января, 19.00

Большой зал, 1-й этаж. 16+

Билеты по ссылке (действует скидка по карте «Друг Октавы»).

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Концерт hodíla ízba при поддержке группы Runa Project

Экспериментальная фолк-группа добавит Рождеству в «Октаве» нотки волшебства с русским духом. 

Традиции, мистика, вибрации. Группа находится в бесконечном поиске нового языка: берет многовековые славянские песни и, используя современные художественные средства, приносит катарсический опыт меломанам.

Девчонки с народным образованием вместе с джазовыми, рок- и электронными музыкантами стремятся к опыту совместного переживания, в котором одинаково важны радость, грусть, драйв и тишина. Концерт пройдет при поддержке тульской фолк-рок-группы Runa Project.

7 января, 19.00

Большой зал, 1-й этаж. 14+

Билеты по ссылке (действует скидка по карте «Друг Октавы»).

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В продаже имеются новогодние подарочные сертификаты. Если хотите приобрести билеты в подарок, то их можно оформить красиво. Для этого купите электронный билет + подарочный сертификат на новогодний концерт, спектакль, мастер-класс, придите в кластер и оформите его в подарочный сертификат у администраторов на 1-м этаже (с 12.00 до 21.00 ежедневно). Полученные эмоции после посещения мероприятия — это самый лучший подарок для друзей и близких!

Купить билеты с сертификатом можно тут.

Количество сертификатов ограничено.

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