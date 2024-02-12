Откровения ревматолога: ревматоидный артрит поражает молодых женщин, но его можно остановить

Заведующая ревматологическим отделением Тульской областной клинической больницы Татьяна Сальникова

Расскажем, что делать, чтобы руки не стали крюками, а суставы сохранили подвижность.

Распухшие суставы кистей, изуродованные болезнью пальцы, боль, нет силы в руках, даже помыть посуду и удержать что-то — большая проблема. Почему-то большинство из нас думает, что это признак старости, «ревматизм проклятый замучил». На самом деле это может быть ревматоидный артрит. И это совсем не про старость.

О том, что такое ревматоидный артрит, как его диагностируют, чем помогают пациентам и есть ли хоть какая-то профилактика, рассказала заведующая ревматологическим отделением Тульской областной клинической больницы Татьяна Сергеевна Сальникова. Она — главный внештатный специалист-ревматолог министерства здравоохранения Тульской области, кандидат медицинских наук.

Что и как болит?

Ревматоидный артрит — это хроническое аутоиммунное воспалительное заболевание суставов.

Характеризуется прогрессирующим деструктивным процессом в суставах, что приводит к функциональным нарушениям вплоть до утраты функции сустава и, соответственно, к инвалидности. Влияет на продолжительность жизни пациентов.

Формы и течение болезни очень многообразные. Иногда страдают только суставы — локтевые, кистевые, коленные, плечевые, тазобедренные и даже суставы челюсти. Есть течение болезни, которое идёт с поражением внутренних органов: страдают сердце, почки, нервная система, легкие и глаза. Можно даже сказать: сколько существует пациентов с ревматоидным артритом, столько существует особенностей и диагностических критериев болезни.

Болезнь возникает внезапно — с сильных болей, жжения, покраснения, скованности в суставах, особенно по утрам. Чаще всего начинается болезнь с поражения суставов кистей. Человек буквально не может разогнуть пальцы. Чтобы руки снова начали двигаться, их надо разминать довольно долго — час-полтора. Если поражены суставы стоп, коленей, трудно встать и сделать шаг. Пострадавшие суставы слегка опухают, может повыситься общая температура тела.

У кого болит?

Ревматоидный артрит встречается в любом возрасте. Есть зафиксированный случай развития болезни у годовалого ребёнка, есть пациенты 80+. Но чаще всего заболеваемость приходится на возраст от 35 до 45 лет. Причем женщины страдают в три раза чаще мужчин.

В Тульской области у нас зарегистрировано и находится под наблюдением более 3500 пациентов с ревматоидным артритом. Из них 130 получают генно-инженерную терапию, и с каждым годом у нас количество пациентов увеличивается на такой терапии.

Согласно мониторингу заболеваемости ревматоидным артритом ежегодно мы ставим впервые такой диагноз 120 пациентам на всю Тульскую область.

Примерно 40% зарегистрированных пациентов с ревматоидным артритом имеют инвалидность, но это связано со сроками болезни, то есть это пациенты, болеющие не одно десятилетие.

Что вызывает болезнь?

Ревматоидный артрит — это аутоиммунное заболевание, сбой в работе иммунной системы. Развивается болезнь постепенно и незаметно. Человек может хорошо себя чувствовать, вести привычный образ жизни, а тем временем в его организме уже появились антитела, вызывающие повреждение собственных тканей. Как только этих антител накапливается достаточно много, они начинают свою разрушительную деятельность — атакуют суставы и вызывают воспалительные реакции.

Нет чёткого этиологического фактора, который был бы однозначной причиной развития болезни.

Ревматологи считают, что провоцирующим фактором могут быть тяжёлые вирусные и бактериальные инфекции, стрессы, периоды гормональных изменений (период пубертата, беременность, послеродовый период, менопауза). Эти факторы являются триггерами, которые запускают изменения в иммунной системе. Но истинную причину ревматоидного артрита нигде в мире еще не открыли.

В чем особенность поражения суставов при ревматоидном артрите? Чаще всего это полиартрит, то есть поражение многих суставов. Это симметричное поражение, то есть воспаление и справа, и слева. И главное — пациенты чувствуют себя хуже утром, это связано с ритмом секреции противовоспалительных цитокинов (их пик приходится на ранние утренние часы).

Стойкие воспалительные изменения в суставах при отсутствии или недостаточности лечения быстро приводят к нарушению их функций. И увы, вернуть утраченное невозможно. Пока медицина может только остановить процесс. Поэтому очень актуально как можно раньше обратиться к врачу, поставить диагноз и начать лечение.

В чем сложности диагностики?

Болезней суставов очень много, и пациенты очень часто не сразу обращаются за медицинской помощью, пытаются лечиться самостоятельно, принимают различные нестероидные противовоспалительные препараты. Да, эти препараты могут на короткое время облегчать боль. И только. Они не лечат воспаление!

Когда нужно обращаться к врачу? Развивается болезнь незаметно, но существуют так называемые ранние симптомы:

утренняя скованность — после сна люди ощущают себя гораздо хуже, чем вечером, нужно подолгу расхаживаться;

симметричная припухлость мелких суставов кистей и стоп;

боль при рукопожатии, ее еще называют «положительный тест сжатия кисти»;

невозможность сжать кисть в кулак;

без насморка или кашля поднимается небольшая температура — до 37,2 °C;

иногда появляется кожная сыпь.

Диагноз «ревматоидный артрит» ставят, если есть стойкое, более шести недель, воспаление трех и более суставов и имеются специфичные изменения в анализах крови.

На наличие заболевания укажут ускорение СОЭ (больше 50), повышение ревматоидного фактора (в норме не превышает 30 ед.), С-реактивного белка (СРБ увеличен в несколько раз).

Разглядеть заболевание на ранних стадиях (3–6 месяцев) с помощью рентгеновских снимков невозможно, изменения в суставах будут видны позже, на развернутой стадии болезни. Но ждать этого момента не стоит — чем раньше начать лечение, тем лучше будет результат.

Чем лечат?

Еще 20 лет назад лечить ревматоидный артрит было нечем. Использовали в основном глюкокортикоиды. Потом стали применять цитостатики. С них сейчас начинается базовая терапия ревматоидного артрита.

Раньше мы начинали лечить более слабыми препаратами и постепенно увеличивали дозы, меняли препараты на более сильные. Сейчас начинаем лечить сразу цитостатиками в адекватных дозах, постепенно наращивая дозу. Это важно в первый год постановки диагноза, потому что именно он основополагающий в лечении болезни.

Появились современные лекарства, действующие на «обезумевшие» иммунные клетки, пожирающие собственные ткани, то есть на основную причину ревматоидного артрита. Это дорогостоящие генно-инженерные таргетные препараты. Благодаря этим препаратам перестала быть актуальной проблема инвалидности молодых пациентов. Но и эти препараты, к сожалению, бессильны исправить то, что уже натворила болезнь с суставами.

Мы, специалисты-ревматологи, не говорим о полном излечении — только о стойкой ремиссии, но достичь этого состояния можно только при регулярном приеме лекарственных препаратов.

Часто спрашивают: «У меня болят суставы, мне нужно создать покой или лучше двигаться?» Конечно, обязательно двигаться! Не с такими нагрузками и амплитудами, как у спортсменов и здоровых людей, но движение должно быть обязательно. Да, через боль. Но иначе без нагрузки мышцы и суставы атрофируются.

Что делать для профилактики?

Нет какой-то специфической профилактики ревматоидного артрита. Но так как болезнь протекает с изменениями в иммунной системе, то, укрепляя в целом организм, мы предотвращаем развитие любого аутоиммунного заболевания.

Безусловно, нужно вести здоровый образ жизни, заниматься физкультурой, избавляться от вредных привычек, поддерживать нормальную массу тела и правильно питаться.