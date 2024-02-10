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«Малыши-карандаши», бодрые пенсионеры и семейные старты: как в Туле прошла «Лыжня России - 2024»
Фото Алексея Пирязева

«Малыши-карандаши», бодрые пенсионеры и семейные старты: как в Туле прошла «Лыжня России - 2024»

10 февраля в Туле состоялась 42-я Всероссийская массовая гонка «Лыжня России - 2024». Стартовали также в Новомосковске, Киреевске и Узловой.

Основной площадкой массовой лыжни стал лыжероллерный центр «Веденино». Участников и гостей приветствовал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.

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–Здесь, в «Веденино» туляки собираются не только, чтобы кататься на лыжах. Здесь занимаются спортом круглый год. Мы будем делать все, чтобы жители региона, в том числе и дети, приобщались к спорту и здоровому образу жизни. Сегодня я тоже вспомню молодость и встану на лыжи!

Желаю всем участникам «Лыжни России» отличного настроения и крепкого здоровья!

Первый старт дан в 12 часов дня. Затем в шеренги выстроились самые маленькие участники, которые бежали дистанцию в 600 метров. А после, в 12.30, начался любительский массовый старт. Взрослые прошли дистанции 1, 2, 3 и 5 км. Для людей с ОВЗ организовали «Старт безграничных возможностей».

И, действительно, среди участников немало туляков разных возрастов. От малышей до пенсионеров. Myslo побеседовал с разными участниками гонки.

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Татьяна Бойкая – пенсионерка (справа):

– Я катаюсь на лыжах седьмой год с тех пор, как вышла на пенсию. Присоединилась к клубу любителей спорта «Улыбка». Наш девиз: «Жизнь без улыбки – это ошибка, только с улыбкой движение – жизнь». Мы много тренируемся в Комсомольском парке. Летом – скандинавская ходьба, зимой – лыжи. Молодежь, приобщайтесь к лыжам и берите с собой на склоны родителей!

Алевтина Гусева – пенсионерка (слева):

– Я на «Лыжне России» третий раз. Наш клуб «Улыбка» вообще очень любит кататься здесь. Пусть с Заречья добираться далековато, но мы, пенсионеры, садимся автобус, приезжаем, катаемся тут и получаем удовольствие! Пробежим с подругами в общем забеге километр. Погода отличная, настроение – отличное, лыжня – волшебная. 

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Николай Пятковский – пенсионер:

– Мне 68 лет. Участвую в «Лыжне России» пятый раз. Пробегу дистанцию в пять километров. Очень нравится, что это мероприятие организовывают каждый год. Для меня это возможность встретить единомышленников, пообщаться со сверстниками! Для нас, пенсионеров, «Лыжня России» – праздник.

Пришли не только любительские клубы, но и семьи с маленькими детьми, бабушками и дедушками.

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Сергей Пименов, Татьяна Агаркова и Дмитрий Аксёнов (слева направо)

Татьяна Агаркова:

– Мы часто всей семьей ходим в лес на лыжи. Сегодня пройдем любительскую дистанцию в пять километров. Мой папа постоянно на лыжах катается. Он для всей семьи пример. Младший сын только учится на лыжах, а старший проедет «Лыжню России» впервые.

Лично я безумно рада принять участие в лыжне. Когда приду на финиш, буду гордиться собой, что преодолела такую дистанцию.

Сергей Пименов:

– Здесь в 90-х и 00-х участвовал в служебном двоеборье. Есть так сказать профессиональный опыт прохождения этой дистанции. Считаю, что участие в таких забегах – отличный досуг, который дает хорошее настроение.

Семья Волчковых

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Вероника Волчкова, 7 лет (слева):

– Я здесь второй раз. Километр пробегу. Мы очень хорошо готовились, и я хочу получить кубок или медальку. Нас с сестрой все поддерживают и, думаю, у нас все получится.

Кристина Волчкова, 4 года (справа):

– Я получила медаль (прим. авт.: в гонке) в прошлом году. Хочу сегодня кубок. У сестер кубков много, у меня ни одного!

 

Конечно, на «Лыжню России - 2024» приехали учителя и школьники из Тулы и районов области. В том числе и отдаленных. Педагоги обожают спорт и прививают любовь к лыжам детям.

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Сергей Макеев – учитель физкультуры МКОУ Алексеевская СОШ (Тепло-Огаревский район)

– Сам люблю лыжи, катаюсь 2010 года! Участвовал во Всероссийских сельских спортивных играх в Тюмени, Новосибирске. Все испортил ковид: после массовых ограничений с 2020 года не был на лыжне. На «Лыжню России» приехал впервые. Проеду дистанцию в пять километров, как любитель.

Для меня спорт – это хорошее настроение, общение, а еще – проверка своих сил. Сегодня мороз и солнце – чудесная погода, в которую просто нельзя позволить себе сидеть дома! Поэтому с удовольствием поехал с другими учителями и детьми. 

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Роман Мальцев – учитель физкультуры в МКОУ Ефремовский физико-математический лицей:

– Сюда, в Тулу, на «Лыжню России» приезжаем не так давно – шестой год. В нашей школе раньше не было спортзала, физкультурой занимались на лыжах в роще. С тех пор так повелось, что лыжи заняли большую часть школьных занятий физкультурой. Можно сказать, стали главным видом спорта для детей. Сюда приехали 19 ребят – это призеры городских соревнований по лыжам. Конечно, среди них не только спортсмены, но и те, кто просто любит лыжи и попросились покататься по склонам «Веденино».

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Всего в «Лыжне России - 2024» приняли участие около 6 тыс. туляков.

Соревнования проводятся в рамках нацпроекта «Демография».

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сегодня, в 16:26 +1
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