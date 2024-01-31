Тренер «Академии Михайлова» Ирек Галявиев: «Каждый хоккеист должен быть трудоголиком»

Фото пресс-службы АКМ и Дмитрия Дзюбина.

В «Академии Михайлова» – новый тренер! 28-летний воспитанник школы «Ак Барс» Ирек Галявиев у руля команды с декабря 2023 года. Эксклюзивное интервью – только для читателей Myslo.

— Ирек Зульфатович, месяц назад Вас назначили главным тренером молодежки «Академии Михайлова». Что для Вас это назначение? Какие цели и задачи для себя Вы ставите на ближайшее время и на перспективу?

— Я хотел этого. У меня есть опыт работы в школе тренером, а каждый тренер хочет расти. Поэтому желание попробовать свои силы на уровень выше, чем школа, — это здорово! Если говорить про цели, то тут я не люблю загадывать наперёд. Считаю, нужно просто работать каждый день на результат.

— Вы стали тренером в 21 год, тогда как многие хоккеисты в этом возрасте еще играют сами. Почему так случилось?

— Да, тренер я уже семь лет. Так сложились жизненные обстоятельства: у меня были две тяжёлые травмы, которые поставили вопрос о моей дальнейшей хоккейной карьере. И я принял решение пойти работать тренером. Я с детства любил детей, всегда с ними возился. Это было ещё в Казани, моем родном городе.

— Почему Вы приехали из Казани в Тулу?

— Начинал в школе «Виктория» в Новомосковске, куда меня пригласили работать. С удовольствием принял это приглашение, переехал сюда и ни разу не пожалел об этом. Я человек сам по себе достаточно спокойный, мне нравятся маленькие города, как раз такие, как Новомосковск. А вот такие мегаполисы, как Казань и Москва, меня удручают.

— Молодой возраст тренера — это больше плюс или минус?

— Лично для меня мой молодой возраст — больше плюс, чем минус, мы с ребятами стараемся быть на одной волне, вести общение на равных. Мы всегда готовы к диалогу. Я начинал работать тренером в 21, а ребятам было лет по 10. Сейчас мне 28, ребята в команде от 16 до 21 года. Старше ты или моложе — требования ко всем одинаковые.

Стараемся в команде поддерживать хорошую рабочую атмосферу.

В молодёжной команде 28 человек, на поле выходят 22. То есть в запасе вратарь и пятёрка. При этом мы стараемся дать им игровую практику за юниорскую команду, чтобы они были в игровом тонусе.

— Вы с тренерским штабом и игроками наверняка анализируете каждую игру. Как это происходит? Каков Ваш метод «разбора полетов»?

— Я очень эмоциональный человек и не скрываю своих эмоций. Да, где-то может быть и кнут, а где-то и пряник. Мы с ребятами очень много общаемся и до игры, и после, на следующий день. Они прекрасно понимают те эмоции, которые есть у меня как у спортсмена и как у тренера. Я не люблю проигрывать и тяжело переживаю поражения, поэтому требую, чтобы ребята выкладывались в игре. Пытаемся разобрать те вещи, которые мы сделали, проанализировать ошибки, что-то подкорректировать, чтобы такого не было в дальнейшем.

— Сколько длятся тренировки?

— По-разному. Мы смотрим на состояние команд. Так, в среднем где-то полтора часа идёт лёд и два часа — зал.



27 января 2024 г. «Академия Михайлова» выиграла у «Сахалинских Акул»!

— Как идет отбор ребят в основной состав АКМ? Присмотрели уже себе «звездочек» из младших составов?

— За столько лет работы в Новомосковске я всю школу знаю (смеется). Уверенно могу сказать, что ребята 2008 года рождения, которых я вёл, — одни из сильнейших сейчас в Академии. Есть интересные ребята и в 2009, 2010 годах. Так что результат работы школы не заставит себя ждать. Уже есть четкое понимание, кого мы будем подтягивать в команду, кого будем наблюдать. Я их очень хорошо знаю, я их вырастил, и, наверное, я им как второй папа (улыбается).

— Всем известно, что трус не играет в хоккей. На Ваш взгляд, какими качествами изначально должны обладать ребята, которые мечтают играть в хоккей? Какие качества воспитывает хоккей уже в процессе тренировок и игры?

— Каждый хоккеист должен быть трудоголиком. Не зря говорят, что 99% успешного хоккеиста — это труд и 1% — талант. Поэтому самое главное — это трудолюбие. Большая, кропотливая работа, которая должна идти каждый день, не прерываясь на праздники, отпуск. Хоккей же вырабатывает дисциплинированность. Каждый из них понимает, что результат зависит не только от него, но ещё и от остальной команды. Очень важно чувство локтя, ребята должны научиться доверять друг другу.



Туляки любят хоккей и с удовольствием ходят на игры поддерживать спортсменов!

— Как оцениваете поддер­жку зрителей в Туле? Насколько она важна?

— Хоккей в Туле развивается! Я ценю поддержку всех болельщиков и надеюсь, что они с ещё большим энтузиазмом и позитивом будут относиться к хоккею, будут приходить на игры и заполнять трибуны. Их поддержка дает тот драйв, адреналин, который заставляет хоккеистов идти вперёд.

— Кто Вас поддерживает в Туле?

— Моя семья. Моя жена тоже из Казани, ее зовут Лейсан. У нас двое сыновей: старшему Айрату будет пять лет, младшему Тимуру три года.

Большое спасибо Лейсан за то, что она, как жена декабриста, со мной везде ездила, была рядом, помогала преодолевать все трудности.

Это моя опора. Сыновья всегда приходят на игры, бегают в раздевалке, знают всех ребят. На игры любит приезжать из Москвы моя мама. Такая поддержка бесценна.

— О чем Вы мечтаете?

— Я живу одним днём, каких-то глобальных планов на будущее у меня нет. Хочу, чтобы все были здоровы. Все хоккеисты, мои близкие, родные — чтобы у них все было хорошо.

