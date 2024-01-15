За что туляки любят северную ходьбу и почему ходить в парке круче, чем сидеть дома на диване

Фото Дмитрия Дзюбина

Клуб северной ходьбы «Улыбка» работает в Туле седьмой год. Через него прошло более трехсот туляков, которые убеждены: северная ходьба — это не просто занятие спортом, это стиль жизни!

Клуб северной ходьбы «Улыбка» был создан шесть с половиной лет назад. Он возник по инициативе одной очаровательной тулячки — Елены Черновой.

— Я часто наблюдала в Комсомольском парке людей, которые ходили со скандинавскими палками. Но делали они это неправильно. Так как у меня педагогическое образование, то я не могла пройти мимо — подходила к каждому человеку и показывала, как надо ходить правильно, с пользой для себя, а не просто «выгулять палки». Ведь если все делать правильно, при ходьбе с палками в организме работает 90% мышц, — рассказывает Елена Чернова, инструктор по северной скандинавской ходьбе, руководитель клуба «Улыбка», директор некоммерческой организации «Ходи, Тула!». — Но за год я устала останавливать каждого, пришла к директору парка с предложением организовать клуб северной ходьбы и получила добро.

Главная цель клуба — сделать здоровый образ жизни популярным среди туляков. К слову, самой старшей участнице клуба — 93 года!

— «Улыбка» — это еще и клуб позитива, здоровья, долголетия, — говорит Елена Чернова. — Северная ходьба дает хорошее настроение: вы сами видите, что мы все улыбаемся! И конечно, здоровье — сердечное, сосудистое; для легких это прекрасно! Укрепляется иммунитет — простуды и инфекции нам не страшны. Это самая доступная дисциплина спортивного туризма.

65-летняя Светлана Евгеньевна Баранова в «Улыбке» занимается шесть лет, а вообще больше 20 лет занимается клубе «Зрелость»:

— Занимаюсь северной ходьбой для укрепления здоровья и, конечно же, для общения. Мы занимаемся на воздухе — смотрите, какой парк красивый! Нам инструктор рассказывает, как правильно держать палки, и если мы все делаем правильно, то работают все группы мышц. Это еще и отличная кардионагрузка, так что поддерживаем сердечко. На здоровье не жалуюсь, и очень хочется поддержать себя в такой форме еще долгие годы — чтобы ничто не беспокоило и дальше!

Я нашла здесь себе подруг: девчонки такие веселухи, такие заводные! Так что приходим сюда в любую погоду — три дня по будням плюс воскресенье. Стараемся ходить по 10 тысяч шагов. Но сегодня у меня уже 12 тысяч, работа такая — я дворник! С пяти часов утра я уже все почистила и пришла в парк на занятия.

Екатерина Александровна Бочкова (74 года) приехала в Тулу из Мурманской области, город Заполярный. Дочь купила ей квартиру недалеко от Комсомольского парка.

— Год назад я начала присматриваться к этой группе, ходила, смотрела со стороны. Хотелось к ним присоединиться, но сомневалась: а вдруг не осилю? Но в декабре все-таки решилась! И вот я занимаюсь северной ходьбой, мне очень понравилось! Коллектив такой хороший. И это оказалось совсем нетрудно, хожу в меру своих способностей. Советую всем пожилым женщинам, особенно которые одиноки, скучают дома: приходите и занимайтесь! У меня проблемы с сердцем, а как начала заниматься спортом — сразу почувствовала облегчение. Как на палочки встала — так все хорошо стало!

Николай Станиславович Пятковский, 68 лет:

— Нас, мужчин, в «Улыбке» всего трое. Я занимаюсь северной ходьбой уже шестой год. Когда только пришел, у меня был очень большой вес — 125 кг! Многие знают, каким крупным дяденькой я был. Благодаря этим занятиям за два года похудел больше чем на 30 кг. В Комсомольском парке есть прекрасные тренажеры, на них тоже занимался. У меня стиль жизни поменялся! Снова захотелось жить, радоваться жизни. Раньше мне подняться на четвертый этаж было проблематично, мучила одышка, в больнице очень часто лежал, так как в свое время перенес инфаркт. А сейчас на свой четвертый этаж взбегаю, как мальчик (смеется).

Советую всем людям нашего возраста заниматься, не сидеть дома на диване возле телевизора, выходить на природу, ходить! Я хожу ежедневно утром и вечером. И еще немаловажный факт — общение. Я со всеми тут подружился, часто собираемся, дважды в месяц ходим пить чай в кафе.

61-летняя Лариса Сергеевна Фомичева в «Улыбке» уже пять лет. И ей здесь очень нравится!

— То бы я, пенсионерка, сидела дома — и что бы я там увидела хорошего?.. А тут общение, хорошее настроение, дружба! Мы вместе принимаем участие в различных мероприятиях. Сегодня хоть и мороз на улице, но я все равно подумала: «Пойду!» И смотрите: я не ошиблась, погода замечательная! Воздух сухой, морозец… Мы занимаемся в любую погоду. Занятия, тренировки проходят на свежем воздухе. У меня спина побаливала, а сейчас дела наладились — спина уже не беспокоит. Так что советую всем приходить к нам заниматься. Это совсем несложно и доступно.

Мечта Елены Черновой — вдохновить на занятия северной ходьбой не только туляков, но и жителей области. Чтобы как можно больше людей полюбили северную ходьбу и изменили свою жизнь.

Ну а если вы хотите присоединиться к занятиям в Комсомольском парке, приходите в понедельник, вторник, пятницу и воскресенье к 10.00 к сцене. Телефон Елены Черновой 8 915 691-00-37.