Не терпите боль: в «Клинике Эксперт» ее могут облегчить за один день

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В новом Центре лечения боли можно получить консультацию алголога, пройти все обследования и купировать неприятные ощущения без долгих ожиданий.

С болью сталкивался каждый. Она появляется неожиданно и ломает весь привычный ритм жизни. Раньше болевой синдром мог выбить из колеи надолго, но сейчас подход к лечению изменился.

Система, в которой боль рассматривается как первичное заболевание, пришла к нам из США. Затем pain management, или менеджмент боли, признали в Испании и Израиле. Подход оказался успешным и сейчас активно развивается в России.

Сергей Попов, нейрохирург, врач-алголог «Клиники Эксперт»:

— Современные медицинские исследования говорят о том, что хронизация болевого синдрома приводит к инвалидизации пациента. Поэтому врачи сейчас уделяют лечению боли особое внимание. Согласно концепции pain management, боль делят на острую, которая требует экстренного вмешательства, и хроническую, продолжающуюся более трех месяцев. Задача врача — найти причину острой боли, снять ее как можно быстрее и составить тактику дальнейшего лечения.

Лечением боли занимаются врачи-алгологи. Эта специальность образовалась на стыке сразу нескольких медицинских направлений: нейрохирургии, травматологии, ортопедии и анестезиологии.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Врач-алголог — первый, кто встречает пациента с жалобами на любой вид боли. Прием длится около часа: пациент полностью раздевается, и специалист оценивает проявления боли во всех локациях. Тактика ведения пациента составляется, только когда врач оценил полную картину.

— Подходы к лечению изменились, — говорит Сергей Попов. — Взять, например, головную боль. Сейчас доказано, что большая часть паттернов боли — головная боль напряжения или мигрень, в том числе и хроническая, поэтому для лечения используют уже не ноотропы и сосудистые препараты, а триптаны, антиконвульсанты, ботулинотерапию Это быстро возвращает пациента к нормальному качеству жизни.

Болевой синдром в ноге может быть связан с артериальным и венозным тромбозом, атеросклерозом, туннельным синдромом, радикулярной компрессией и т. д. Задача алголога на первичном приеме — установить причину происхождения боли, решить вопрос с купированием болевого синдрома, разработать тактику лечения и реабилитации.

В Центре лечения боли в Туле есть все для того, чтобы избавить вас от болевого синдрома. На 800 кв. метрах клиники собрано все необходимое оборудование для диагностики, лечения и реабилитации.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Первый этаж — диагностический. Здесь установлены высокопольные аппараты МРТ мощностью 1,5 Тесла, КТ-томограф с возможностью контрастных исследований, современный электромиограф и аппараты УЗИ экспертного класса.

Второй этаж — «сердце» Центра лечения боли. Здесь находится операционная для малоинвазивных вмешательств, стационар и аппараты для реабилитации.

— В Центре лечения боли мы работаем с болью полным циклом — от диагностики до реабилитации, — объясняет алголог Сергей Попов. — В нашей клинике можно пройти необходимые исследования сразу же после осмотра, система работы устроена так, чтобы пациент не тратил дополнительные дни на диагностику и не мучался все это время от боли. Если необходимо подождать, пациента размещают в дневном стационаре. Мы купируем острую фазу в день приема, а потом уже спокойно занимаемся лечением и реабилитацией.

Столкнулись с болью? Запишитесь на прием к алгологу в «Клинику Эксперт».

В этом случае вам не придется тратить время и деньги на посещение разных специалистов. Все ресурсы для восстановления уже есть на базе Центра лечения боли.

Записаться на прием к специалисту можно по тел. 8 (4872) 33-79-61 и на сайте tul.mrtexpert.ru.

Тула, ул. Болдина, 76.

Тел.: 8 (4872) 33-79-61.

tul.mrtexpert.ru

Режим работы: ежедневно с 7.00 до 23.00.

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