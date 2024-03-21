Сотрудницы Центра медицины катастроф о рабочей романтике, стрессе и «Анатомии страсти»

Фото из личного архива героинь публикации.

Каждую рабочую смену они спасают жизни и никогда не боятся трудностей. Мы решили поговорить с красотками, которые работают на скорой и давно опровергают стереотип о том, что женщины — слабый пол.

Анастасия Панченко, фельдшер четвертой подстанции, г. Тула:

— Работать на скорую я пришла 1 июня 2016 года, потом ушла в декрет и в это время обрела две новые профессии — косметолог и мастер перманентного макияжа. Теперь разрываюсь: подчеркиваю красоту любимых клиенток, но скорую бросить не могу.

В этой работе своя романтика: у нас всегда интересно, и постоянно есть предвкушение чего-то действительно значимого. Как мне однажды сказал бывший главный фельдшер: «На скорой работают только „больные“ люди. Если не сбежишь через пару месяцев, потом не уйдешь никогда». В ковид мы работали сутки через сутки, после смены дома я падала без сил, но это только физически, внутренняя энергия не иссякала. Уйти со скорой? Ни за что! Нет, иногда такие мысли, конечно, появляются, но серьезно бросить работу не готова. Не смогу без нашего коллектива, интересных историй с вызовов и постоянной тренировки для мозга из-за самых разнообразных задач.

Я помню каждого пациента, кого-то в большей, кого-то в меньшей степени, но равнодушной никто не оставляет. Бывает у нас всякое. Однажды, несмотря на возражения кардиологов, отстояла мужчину, у которого, как я посчитала, был инфаркт. Его оставили на дообследование в больнице, наутро сделали коронарографию, поставили два стента. Получается, мы с напарником спасли пациенту жизнь. Через некоторое время он пришел на подстанцию и лично нас благодарил. Таких примеров много, и осознание того, что мы работаем не зря, ни с чем не сравнимо.

Я мама троих детей. Но они прекрасно понимают, что их мама не может сидеть на месте, поэтому у меня получается все успевать. Мой молодой человек тоже работает на скорой, так что рабочий запал поддерживает. Помимо трех работ, я еще и волонтер благотворительного фонда «Сова». Мы помогаем многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами и одиноким пожилым людям. Моей энергии хватает на всё.

И никаких стрессов! Работа у нас напряженная, но это все компенсируется общением с отличными людьми. Друзья и знакомые — мой личный антидот всем переживаниям.

Олеся Джабраилова, водитель СМП, г. Новомосковск:

— За рулем я уже 22 года, в Центр медицины катастроф пришла в декабре 2023 года. Можно сказать, что я совсем «зеленая», хотя «боевое крещение» прошла уже не раз.

С детства мечтала быть хирургом, но в юности выбрала другую специальность и потом жалела. Моя подруга устроилась водителем на скорую, я узнала, что женщин туда берут, и, конечно, не упустила возможность связать жизнь с медициной. Я в жизни — как Чип и Дейл, которые всегда спешат на помощь. Люблю помогать, так что скорая — это мое! Когда только устраивалась на работу, все родные поддержали, а друзья, видя мой запал, теперь шутят: «На очереди МЧС?»

Эмоции от работы невероятные! Особенно приятно, когда успеваешь довезти тяжелого пациента до больницы живым. Я за всех переживаю, первое время вообще все пропускала через себя, но моя бригада помогала пережить сложные моменты. А еще они лучше любого навигатора!

Водитель скорой — женщина, это непривычно. Многих водителей я шокирую. Но никакого хейта на дорогах, даже наоборот, иногда мне показывают большой палец вверх в знак одобрения или даже сердечко. К словам, что женщинам за рулем не место, отношусь спокойно, уверена, что некоторые представительницы слабого пола водят лучше и аккуратнее мужчин. А уж у меня экстремальное вождение вообще в крови.

К скорой у нас в городе относятся уважительно. Город небольшой, пробки бывают нечасто, но если дороги забиты, а у нас экстренная госпитализация — все стараются уступать, и это ценно.

Жаль, что водители не слышат, как я каждый раз говорю им: «Ребята, всем спасибо, вы молодцы!»

Стараюсь не нести рабочие переживания домой, но родные все равно замечают настроение. Не хочу расстраивать их, поэтому на вопрос: «Как прошла смена?» — всегда отвечаю, что все нормально, даже если на душе кошки скребут.

Долго в моей семье все равно не погрустишь. Я мама троих сыновей, профессиональный кондитер и мастер по шугарингу. А еще у меня есть огромная собака, которая часто бедокурит: то двери сгрызет, то линолеум. Если добавить к этому спорт и баню, получится отличный антистресс-набор, позволяющий переключиться с напряженной работы.

Яна Горбачева, фельдшер подстанции № 3, г. Новомосковск:

— Я пришла на скорую в 2010 году. С тех пор изменилось многое, кроме эмоций, которые испытываешь, когда вытащил очередного больного с того света, и волнения от сирены, даже если находишься в другом городе.

Не мечтала работать на скорой, но когда пришла, поняла, что точно на своем месте. Иногда после тяжелой смены я вспоминаю шутку: «Сегодня юбилей. 10 лет, как я каждый день ухожу из медицины». Но в итоге такие люди работают в нашей сфере дольше всех.

Со скорой я совмещала и другие, не такие сложные, более оплачиваемые работы, но ее никогда не бросала. Мне скучно сидеть на месте, делать каждый день одно и то же. Скорая — это всегда на грани, разные задачи и адреналин, который не поймет тот, кто никогда не был в профессии.

Обожаю сериалы про медицину. Есть особенно любимый, который меня отвлекает, — «Анатомия страсти». В семье знают: если смотрю этот сериал, значит, что-то не так. В «Анатомии страсти» много жизни, местами даже слишком.

Отдельный аспект нашей работы — общение с пациентами. Часто с ними бывает сложно, особенно в век интернета, когда до нашего приезда они или их родственники уже успели «поставить» себе страшный диагноз из «Гугла». Но я уверена, любой конфликт можно решить, если посмотреть на него со стороны семьи пациента: люди напуганы, порой даже не могут сформулировать вопрос, не знают, с чего начать. Наша задача — быть специалистом и психологом, который не только окажет помощь, но и разложит по полочкам все тревоги, отсеет лишнюю информацию и расскажет, как все есть на самом деле.

За столько лет работы я так и не научилась не пропускать через себя чужое горе.

Иногда ощущаю физическую боль, если не удается спасти человека.

Даже с семьей этим делюсь не сразу, стараюсь сначала осмыслить, сделала ли я все, что от меня зависело.

Стресс от нашей работы невозможно снять, но с ним можно научиться жить. Я помню, как переживала 10-14 лет назад, сейчас стало проще. Бытует мнение, что «скорой все равно», но на самом деле я всегда переживаю за пациентов, интересуюсь их состоянием. Наверное, это неправильно для профессии, но все мы люди.

Тем более что медицина для меня — не просто работа. Иногда мне кажется, что я живу на две семьи и одна из них — скорая!

Валерия Мурачева, фельдшер, г. Белев:

— Всю жизнь я мечтала о карьере юриста. В медучилище говорила, что буду кем угодно, только не фельдшером, и четко шла к цели: после получения диплома в медучилище подала документы на поступление в вуз на «юриспруденцию и экономическую безопасность».

Пока ждала результатов, решила поработать на скорой. И вот мне пришло уведомление, что я поступила в университет. Казалось бы, мечта исполнилась. Но к этому моменту я полюбила скорую. Мне так понравилось помогать людям, что я поняла: какое бы еще образование ни получила, все равно останусь работать фельдшером СМП. Документы из вуза я забрала, освободила место для того, кому оно было нужнее. Уверена, что сделала все правильно: за три года о своем решении не пожалела.

Работа на скорой затягивает. Это не день сурка, каждый вызов — отдельная история. А благодарные глаза пациентов всегда дают силы двигаться дальше. Бывает, конечно, всякое, без конфликтов никуда. Но если что-то идет не по плану, на выручку приходит команда: спорные вопросы помогает решать дежурный врач и оперативный дежурный. Так что все решаемо.

На скорой интересно. Нужно быть не только фельдшером, но и психологом, другом, собеседником.

Понять нашу романтику можно, только если сам выйдешь на смену.

У нас непросто, но насколько бы я ни устала, мне все равно хочется поскорее надеть форму и выйти на линию.

Иногда после смены остаешься без сил, но это всегда приятная усталость. Говорят, что нужно выбирать профессию, в которой готов работать бесплатно. Я уверена, что свою выбрала.

Ксения Рындина, врач СМП отделения № 1 подстанции Центрального района г. Тулы:

— Во время учебы в институте работала медсестрой в отделении реанимации, слушала истории друзей, которые работали на скорой, и понимала: я никогда там не окажусь. В стационаре все под рукой — любой метод диагностики, консультанты, да и время подумать есть. На скорой ты оказываешься один на один с болезнью, и надеяться можно только на себя.

Потом, после окончания университета, задумалась: «А почему у всех, кто работает на скорой, так горят глаза?» Мне стало интересно. А может, стоит попробовать? Признаюсь честно, в первые дни работы на скорой думала: «Зачем вообще в это ввязалась?» Но потом, когда увидела результаты работы, поняла, насколько может быть полезен мой опыт и знания. Это стало затягивать.

Каждый случай на скорой уникален, но есть особенно запоминающиеся. На одном из моих первых вызовов мы приехали к пациенту с инфарктом миокарда, осложнившимся жизнеугрожающим нарушением ритма. Для помощи больному пришлось провести электроимпульсную терапию. Нам помогли опытные коллеги, и мы двумя бригадами смогли стабилизировать больного и успешно транспортировать его в больницу.

Еще помню случай, когда мы оказывали помощь пострадавшей в ДТП. У пациентки были сложные повреждения нижних конечностей и травматический шок. Нам тоже удалось ее стабилизировать и успешно перевезти в больницу.

Скорая — отличная мотивация для развития.

Тут полезны вообще все медицинские знания. Помимо скорой, я работаю врачом стажером-рентгенологом. Казалось бы, это две противоположные специальности, но знания в рентгенологии мне уже неоднократно помогали. Это работает и в обратную сторону: однажды во время исследования у больного произошла клиническая смерть. Нам пришлось проводить сердечно-легочную реанимацию — тут мне и пригодились «скоропомощные» навыки. Пациента удалось вернуть к жизни.

Медицина — моя жизнь. Моя семья частично связана с этой сферой, мой молодой человек — тоже врач, да и друзья в большинстве своем связаны с медициной. Поэтому все наши мирские разговоры всегда перетекают в работу. Но мне такой образ жизни нравится!