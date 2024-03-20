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Успейте увидеть водное шоу «Одиссея» в Тульском цирке
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Успейте увидеть водное шоу «Одиссея» в Тульском цирке

Увлекательное путешествие по мифам Древней Греции подарит незабываемые эмоции детям и взрослым!

В Тульском цирке долгожданная для туляков программа — мюзикл на воде «Одиссея». Он погрузит зрителей в удивительный мир мифов Древней Греции. Дети и взрослые отправятся в путешествие вместе с Одиссеем, который преодолеет испытания бога Посейдона, сразится с троянцами и Горгоной Медузой, а также насладится прелестями сада с радужными попугаями, где резвятся сатиры и нимфы.

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Чтобы показать тулякам мюзикл на воде, арену цирка превратили в огромный бассейн, вмещающий 150 тонн. Представление получилось очень красивым!

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Шоу соединяет в себе несколько стихий — воду, воздух и огонь. Зрители увидят сверкающие фонтаны высотой до 15 метров, насладятся симфонией пиротехники и видеодекорациями. А талантливые воздушные гимнасты покажут захватывающий номер, необычный для водного шоу.

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Изюминка представления в том, что историю рассказывает вокалист-солист театра оперетты Сергей Письменный. Его живой вокал сопровождает зрителей всё шоу.

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В цирковом мюзикле «Одиссея» не обошлось и без животных. Здесь появляются попугаи на самокатах, павиан на яхте, шимпанзе на гимнастических кольцах. Главными героями стали три морских котика, которые точно не оставят зрителей равнодушными.

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Представление подарит живые эмоции и точно понравится и детям, и взрослым. 

Цирковой мюзикл на воде «Одиссея» пробудет в Туле до 14 апреля.

Билеты ищите в кассах цирка и на сайте circus-tula.ru.

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Фотограф:
сегодня, в 10:27
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