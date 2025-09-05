Офтальмолог о том, сколько можно смотреть в экран и почему дети в очках уже не удивляют

Можно ли вылечить миопию? Ограничивать ли экранное время для малышей? Когда срочно бежать к врачу? Поговорили с офтальмологом Тульской детской областной клинической больницы Еленой Фурсовой.

Сегодня первоклассник в очках никого не удивляет. А «очкарики» в детсадах появляются все чаще. Болезни глаза на третьем месте среди всех заболеваний у детей: нарушения есть у каждого 10-го ребенка.



Елена Фурсова.

«Глазастый» чекап – когда?

80% информации человек получает через зрение. Глаза — один из самых важных и одновременно самых беззащитных органов. И в детстве нагрузка на них особенно велика.

Первый офтальмологический осмотр ребенка проводится еще в роддоме.

Если малыш родился раньше 30 недель и весит меньше 2 кг, он в группе риска по ретинопатии недоношенных. Наблюдение офтальмолога обязательно.

У доношенного ребенка неонатолог проверяет анатомическую целостность: форму и размеры глаз. Есть сомнения — приглашают офтальмолога.

Даже без жалоб ребенок должен проходить профилактические осмотры:

в 1 месяц, 6 месяцев, 1 год, 3 года, 6 лет, а потом ежегодно. Даже если в семье нет проблем со зрением, по статистике, у 5–6% малышей есть нарушения, которые без своевременной коррекции могут лишить их шанса на полноценное зрение.

Когда точно надо к врачу:

ребёнок щурится, наклоняет голову, чтобы лучше видеть;

подносит предметы слишком близко;

жалуется на усталость глаз, моргает слишком часто;

избегает чтения или письма;

заметно косоглазие, покраснение, слезотечение.

Наследственность: когда тревожиться?

Семейный анамнез важен. Это редкие, но серьезные заболевания: дистрофия сетчатки, аномалия Петерса, альбинизм, аниридия. Если у родителей или старших детей есть дальнозоркость или астигматизм, офтальмолог будет чаще осматривать такого ребенка: эти состояния наследуются особенно часто.

С другой стороны, сейчас более типичная картина такая: у мамы высокая степень миопии и даже была отслойка сетчатки, а у ребенка нет близорукости, даже наоборот, есть легкая дальнозоркость. Но мама упорно таскает ребенка по врачам. Поверьте, за год у такого малыша не может внезапно появиться «минус десять».

Важно не поддаваться родительскому страху и не бегать по лишним обследованиям.

Почему развивается близорукость

Точные причины миопии не всегда удается определить, но факторы риска известны:

Наследственность. У близоруких родителей чаще рождаются дети с теми же проблемами.

Этнический фактор. Люди с азиатским генотипом имеют более высокий риск миопии.

Недостаток дневного света. Дети, мало гуляющие на улице, чаще начинают хуже видеть вдаль.

Избыток зрительных нагрузок. Постоянные гаджеты, чтение, уроки, рисование.

Недостаточная коррекция. «Слабые» или неподходящие очки не защищают зрение, а усугубляют его падение.

Проблемы с позвоночником. Дистрофические изменения в шейно-грудном отделе тоже могут сопровождаться миопией.

Считается, что близорукость прогрессирует, если зрение падает быстрее чем на 1 диоптрию в год. Это уже патологический процесс.

Почему это опасно:

сетчатка при миопии испытывает постоянное натяжение, и при нагрузках может произойти её отслойка ;

ухудшается питание тканей глаза, что ведёт к помутнению стекловидного тела ;

возрастает риск макулодистрофии — серьезного заболевания центральной зоны сетчатки.

Можно ли вылечить близорукость

Увы, нет. Только замедлить. Для этого применяют различные методы коррекции или их сочетание: очки и линзы, ночные ОК-линзы, капли с низкой дозой атропина, корректный режим нагрузок.

В среднем такие методики дают до 60% положительных результатов. Это значит, что у ребенка улучшается качество жизни: он лучше видит, чувствует себя увереннее, легче учится.

Даже замедление прогрессирования на 0,5 диоптрии в год за 5 лет сохранит зрение на целых 2,5 диоптрии. А риск осложнений — отслойки сетчатки, макулодистрофии, помутнения стекловидного тела — станет значительно ниже.

Простые правила для родителей

Ограничьте «экранное время»:

5–7 лет — до 30 минут в день;

8–11 лет — до 45–50 минут;

подростки — не более 1,5 часа подряд.

Правило «20–20–20»

Каждые 20 минут занятий (неважно, работа гаджетом, чтение, рисование или письмо) — перерыв: 20 секунд смотреть на предмет вдали (20 футов, то есть 6 метров и больше).

Упражнение «метка на стекле»

Нарисуйте точку на окне и предлагайте ребенку переводить взгляд с нее на дальние предметы и обратно 2–3 минуты. Это укрепляет мышцы глаза, улучшает приток крови к сетчатке. Но упражнения для глаз не избавят от близорукости, дальнозоркости и астигматизма.

Рабочее место

Поддерживайте расстояние между глазами и экраном: не менее 35 см, если ребенок использует телефон или планшет, и не менее 60-70 см — при работе за компьютером.

верхняя треть монитора — на уровне глаз ребёнка, взгляд слегка вниз;

освещение двойное: настольная лампа и верхний светильник; лампа сбоку, чтобы не было бликов;

экран — от 17 дюймов, частота — от 85 Гц;

цвет ламп одинаковый, мягкий белый с легким желтым оттенком (3500–4000 К).

Два часа на свежем воздухе в день — лучшая профилактика близорукости.

Правда ли, что…

… ребенку нужны солнечные очки?

Да. И не только летом. В солнечный зимний день они тоже желательны. В первые десять лет жизни хрусталик человека наиболее чувствителен к солнечной радиации, так как пропускает до 95% лучей ультрафиолета. Поэтому глаза ребенка нуждаются в особой защите: 40 минут на ярком излучении без очков равны 2,5 часам перед телевизором.

Но! Надевая на малыша очки от солнца с затемненными стеклами без УФ-фильтра, вы подвергаете его глаза повышенному риску.

Как правило, уровень поглощения УФ-лучей указан на внутренней стороне дужек очков. Чем выше данный показатель — тем лучше.

Детям желательно выбирать очки с серыми, коричневыми или желто-коричневыми линзами, имеющими среднее значение светопоглощения (до 70%). Не рекомендуются синие, серо-голубые и зеленые — они стимулируют расширение зрачков.

…если есть много черники и моркови, зрение улучшится?

Увы, нет. Для питания сетчатки витамины нужны — группы В, РР, С, бета-каротин, органические кислоты и микроэлементы. Но чтобы их получить из ягод и моркови, нужно съедать их примерно 2 кг в день. И не факт, что все съеденное усвоится.

Для здоровья глаз важен лютеин — антиоксидант, отвечающий за остроту зрения. При его дефиците человек будет видеть нечетко, размыто. Еще он фильтрует часть солнечного спектра, защищает глаз от яркого света. Он содержится в шпинате, кукурузе, зеленом горошке, моркови, сельдерее, бобовых, хурме, тыкве, персиках, цитрусовых, чернике. Но восстановить зрение с помощью витаминов невозможно.

…очки делают только хуже: если надел, то навсегда?

Нет. Раньше офтальмологи считали, что если носить слабые очки и много времени проводить без них, это поможет тренировать глаза и улучшать зрение. Практика показала, что такой подход не тормозит близорукость, и даже может спровоцировать ее развитие — из-за излишнего напряжения глазных мышц.

…линзы лучше очков?

Есть данные, что у пациентов, носящих контактные линзы, миопия прогрессирует медленнее. Это связано с тем, что линза полностью покрывает роговицу, за счет чего нет боковых искажений. Линзы дают возможность максимально скорректировать значительную разную рефракцию на глазах.

Например, если у ребенка на одном глазу минус 3 или более, а на другом миопии нет, не всегда получается выписать очковую коррекцию — из-за большой разницы в рефракции ребенку некомфортно в очках. В таких случаях подходят линзы, в них глаза и головной мозг легче адаптируются к коррекции.

Но при ношении линз нужно строго следить за гигиеной. Поэтому детям младшего возраста все же рекомендуются очки.

Снизить темп прогрессирования миопии можно и специализированными очками для контроля близорукости — stellest, miyosmart. Они дают хорошие результаты. Подбирать средство коррекции нужно индивидуально.

Что делать в экстренных ситуациях

Дети — существа активные и любознательные. И зачастую в играх могут пострадать глаза.

Если в глаз попал песок или пыль:

Не давайте ребенку тереть глаз.

Промойте его чистой водой или физраствором от наружного уголка к внутреннему.

Используйте стерильные увлажняющие капли.

Если глаз красный, слезится или болит — к врачу.

Если попала соринка или насекомое:

Промойте глаз водой или каплями.

Соринку на белке глаза можно убрать уголком чистого платка.

Но если предмет «впился» в глаз или движется при моргании — немедленно к врачу.

Если ребенок наткнулся на ветку или получил травму:

Даже если повреждения не видно, глаз может пострадать.

Приложите чистую салфетку (не давите!) и срочно езжайте к офтальмологу или в травмпункт.

Не закапывайте капли «для профилактики».

5 фактов о глазах: