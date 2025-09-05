  1. Моя Слобода
Офтальмолог о том, сколько можно смотреть в экран и почему дети в очках уже не удивляют

Офтальмолог о том, сколько можно смотреть в экран и почему дети в очках уже не удивляют

Можно ли вылечить миопию? Ограничивать ли экранное время для малышей? Когда срочно бежать к врачу? Поговорили с офтальмологом Тульской детской областной клинической больницы Еленой Фурсовой.

Сегодня первоклассник в очках никого не удивляет. А «очкарики» в детсадах появляются все чаще. Болезни глаза на третьем месте среди всех заболеваний у детей: нарушения есть у каждого 10-го ребенка. 

d9b739ed-e31a-4483-ad69-9531b25a64e5-circle-960x960.png
Елена Фурсова.

«Глазастый» чекап – когда?

80% информации человек получает через зрение. Глаза — один из самых важных и одновременно самых беззащитных органов. И в детстве нагрузка на них особенно велика.

Первый офтальмологический осмотр ребенка проводится еще в роддоме.

Если малыш родился раньше 30 недель и весит меньше 2 кг, он в группе риска по ретинопатии недоношенных. Наблюдение офтальмолога обязательно.

У доношенного ребенка неонатолог проверяет анатомическую целостность: форму и размеры глаз. Есть сомнения — приглашают офтальмолога.

Даже без жалоб ребенок должен проходить профилактические осмотры:
в 1 месяц, 6 месяцев, 1 год, 3 года, 6 лет, а потом ежегодно. Даже если в семье нет проблем со зрением, по статистике, у 5–6% малышей есть нарушения, которые без своевременной коррекции могут лишить их шанса на полноценное зрение.

Когда точно надо к врачу:

  • ребёнок щурится, наклоняет голову, чтобы лучше видеть;
  • подносит предметы слишком близко;
  • жалуется на усталость глаз, моргает слишком часто;
  • избегает чтения или письма;
  • заметно косоглазие, покраснение, слезотечение.

Наследственность: когда тревожиться?

Семейный анамнез важен. Это редкие, но серьезные заболевания: дистрофия сетчатки, аномалия Петерса, альбинизм, аниридия. Если у родителей или старших детей есть дальнозоркость или астигматизм, офтальмолог будет чаще осматривать такого ребенка: эти состояния наследуются особенно часто.

С другой стороны, сейчас более типичная картина такая: у мамы высокая степень миопии и даже была отслойка сетчатки, а у ребенка нет близорукости, даже наоборот, есть легкая дальнозоркость. Но мама упорно таскает ребенка по врачам. Поверьте, за год у такого малыша не может внезапно появиться «минус десять».

Важно не поддаваться родительскому страху и не бегать по лишним обследованиям.

Почему развивается близорукость

Точные причины миопии не всегда удается определить, но факторы риска известны:

  • Наследственность. У близоруких родителей чаще рождаются дети с теми же проблемами.
  • Этнический фактор. Люди с азиатским генотипом имеют более высокий риск миопии.
  • Недостаток дневного света. Дети, мало гуляющие на улице, чаще начинают хуже видеть вдаль.
  • Избыток зрительных нагрузок. Постоянные гаджеты, чтение, уроки, рисование.
  • Недостаточная коррекция. «Слабые» или неподходящие очки не защищают зрение, а усугубляют его падение.
  • Проблемы с позвоночником. Дистрофические изменения в шейно-грудном отделе тоже могут сопровождаться миопией.

Считается, что близорукость прогрессирует, если зрение падает быстрее чем на 1 диоптрию в год. Это уже патологический процесс.

Почему это опасно:

  • сетчатка при миопии испытывает постоянное натяжение, и при нагрузках может произойти её отслойка;
  • ухудшается питание тканей глаза, что ведёт к помутнению стекловидного тела;
  • возрастает риск макулодистрофии — серьезного заболевания центральной зоны сетчатки.

Можно ли вылечить близорукость

Увы, нет. Только замедлить. Для этого применяют различные методы коррекции или их сочетание: очки и линзы, ночные ОК-линзы, капли с низкой дозой атропина, корректный режим нагрузок.

В среднем такие методики дают до 60% положительных результатов. Это значит, что у ребенка улучшается качество жизни: он лучше видит, чувствует себя увереннее, легче учится.

Даже замедление прогрессирования на 0,5 диоптрии в год за 5 лет сохранит зрение на целых 2,5 диоптрии. А риск осложнений — отслойки сетчатки, макулодистрофии, помутнения стекловидного тела — станет значительно ниже.

Простые правила для родителей

Ограничьте «экранное время»:

  • 5–7 лет — до 30 минут в день;
  • 8–11 лет — до 45–50 минут;
  • подростки — не более 1,5 часа подряд.

Правило «20–20–20»

Каждые 20 минут занятий (неважно, работа гаджетом, чтение, рисование или письмо) — перерыв: 20 секунд смотреть на предмет вдали (20 футов, то есть 6 метров и больше).

Упражнение «метка на стекле»

Нарисуйте точку на окне и предлагайте ребенку переводить взгляд с нее на дальние предметы и обратно 2–3 минуты. Это укрепляет мышцы глаза, улучшает приток крови к сетчатке. Но упражнения для глаз не избавят от близорукости, дальнозоркости и астигматизма.

Рабочее место

Поддерживайте расстояние между глазами и экраном: не менее 35 см, если ребенок использует телефон или планшет, и не менее 60-70 см — при работе за компьютером.

  • верхняя треть монитора — на уровне глаз ребёнка, взгляд слегка вниз;
  • освещение двойное: настольная лампа и верхний светильник; лампа сбоку, чтобы не было бликов;
  • экран — от 17 дюймов, частота — от 85 Гц;
  • цвет ламп одинаковый, мягкий белый с легким желтым оттенком (3500–4000 К).

Два часа на свежем воздухе в день — лучшая профилактика близорукости.

 

Правда ли, что…

… ребенку нужны солнечные очки?

Да. И не только летом. В солнечный зимний день они тоже желательны. В первые десять лет жизни хрусталик человека наиболее чувствителен к солнечной радиации, так как пропускает до 95% лучей ультрафиолета. Поэтому глаза ребенка нуждаются в особой защите: 40 минут на ярком излучении без очков равны 2,5 часам перед телевизором.

Но! Надевая на малыша очки от солнца с затемненными стеклами без УФ-фильтра, вы подвергаете его глаза повышенному риску. 

Как правило, уровень поглощения УФ-лучей указан на внутренней стороне дужек очков. Чем выше данный показатель — тем лучше.

Детям желательно выбирать очки с серыми, коричневыми или желто-коричневыми линзами, имеющими среднее значение светопоглощения (до 70%). Не рекомендуются синие, серо-голубые и зеленые — они стимулируют расширение зрачков.

 

если есть много черники и моркови, зрение улучшится?

Увы, нет. Для питания сетчатки витамины нужны — группы В, РР, С, бета-каротин, органические кислоты и микроэлементы. Но чтобы их получить из ягод и моркови, нужно съедать их примерно 2 кг в день. И не факт, что все съеденное усвоится.

Для здоровья глаз важен лютеин — антиоксидант, отвечающий за остроту зрения. При его дефиците человек будет видеть нечетко, размыто. Еще он фильтрует часть солнечного спектра, защищает глаз от яркого света. Он содержится в шпинате, кукурузе, зеленом горошке, моркови, сельдерее, бобовых, хурме, тыкве, персиках, цитрусовых, чернике. Но восстановить зрение с помощью витаминов невозможно.

 

…очки делают только хуже: если надел, то навсегда?

Нет. Раньше офтальмологи считали, что если носить слабые очки и много времени проводить без них, это поможет тренировать глаза и улучшать зрение. Практика показала, что такой подход не тормозит близорукость, и даже может спровоцировать ее развитие — из-за излишнего напряжения глазных мышц.

 

…линзы лучше очков?

Есть данные, что у пациентов, носящих контактные линзы, миопия прогрессирует медленнее. Это связано с тем, что линза полностью покрывает роговицу, за счет чего нет боковых искажений. Линзы дают возможность максимально скорректировать значительную разную рефракцию на глазах.

Например, если у ребенка на одном глазу минус 3 или более, а на другом миопии нет, не всегда получается выписать очковую коррекцию — из-за большой разницы в рефракции ребенку некомфортно в очках. В таких случаях подходят линзы, в них глаза и головной мозг легче адаптируются к коррекции.

Но при ношении линз нужно строго следить за гигиеной. Поэтому детям младшего возраста все же рекомендуются очки.

Снизить темп прогрессирования миопии можно и специализированными очками для контроля близорукости — stellest, miyosmart. Они дают хорошие результаты. Подбирать средство коррекции нужно индивидуально.

Что делать в экстренных ситуациях

Дети — существа активные и любознательные. И зачастую в играх могут пострадать глаза.

Если в глаз попал песок или пыль:

  • Не давайте ребенку тереть глаз.
  • Промойте его чистой водой или физраствором от наружного уголка к внутреннему.
  • Используйте стерильные увлажняющие капли.
  • Если глаз красный, слезится или болит — к врачу.

Если попала соринка или насекомое:

  • Промойте глаз водой или каплями.
  • Соринку на белке глаза можно убрать уголком чистого платка.
  • Но если предмет «впился» в глаз или движется при моргании — немедленно к врачу.

Если ребенок наткнулся на ветку или получил травму:

  • Даже если повреждения не видно, глаз может пострадать.
  • Приложите чистую салфетку (не давите!) и срочно езжайте к офтальмологу или в травмпункт.
  • Не закапывайте капли «для профилактики».

5 фактов о глазах:

  • Зрачки человека расширяются почти на 50%, если он смотрит на человека, к которому испытывает сильную симпатию.
  • Непроизвольно чихнуть с открытыми глазами не получится.
  • Отпечаток пальца имеет 40 уникальных характеристик, а у радужной оболочки глаза их 256.
  • Люди с голубыми глазами лучше видят в темноте, чем люди с карими.
  • Каждый 12-й представитель мужского пола — дальтоник. Все дети, когда только родились, — дальтоники.

Автор:
Фотограф:
5 сентября, в 10:27
Событие
как сохранить зрение ребенкавылечить миопию
Люди
офтальмолог Елена Фурсова
Место
Тула Тульская область
 

