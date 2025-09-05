Офтальмолог о том, сколько можно смотреть в экран и почему дети в очках уже не удивляют

Сегодня первоклассник в очках никого не удивляет. А «очкарики» в детсадах появляются все чаще. Болезни глаза на третьем месте среди всех заболеваний у детей: нарушения есть у каждого 10-го ребенка.
Елена Фурсова.
«Глазастый» чекап – когда?
80% информации человек получает через зрение. Глаза — один из самых важных и одновременно самых беззащитных органов. И в детстве нагрузка на них особенно велика.
Первый офтальмологический осмотр ребенка проводится еще в роддоме.
Если малыш родился раньше 30 недель и весит меньше 2 кг, он в группе риска по ретинопатии недоношенных. Наблюдение офтальмолога обязательно.
У доношенного ребенка неонатолог проверяет анатомическую целостность: форму и размеры глаз. Есть сомнения — приглашают офтальмолога.
Даже без жалоб ребенок должен проходить профилактические осмотры:
в 1 месяц, 6 месяцев, 1 год, 3 года, 6 лет, а потом ежегодно. Даже если в семье нет проблем со зрением, по статистике, у 5–6% малышей есть нарушения, которые без своевременной коррекции могут лишить их шанса на полноценное зрение.
Когда точно надо к врачу:
- ребёнок щурится, наклоняет голову, чтобы лучше видеть;
- подносит предметы слишком близко;
- жалуется на усталость глаз, моргает слишком часто;
- избегает чтения или письма;
- заметно косоглазие, покраснение, слезотечение.
Наследственность: когда тревожиться?
Семейный анамнез важен. Это редкие, но серьезные заболевания: дистрофия сетчатки, аномалия Петерса, альбинизм, аниридия. Если у родителей или старших детей есть дальнозоркость или астигматизм, офтальмолог будет чаще осматривать такого ребенка: эти состояния наследуются особенно часто.
С другой стороны, сейчас более типичная картина такая: у мамы высокая степень миопии и даже была отслойка сетчатки, а у ребенка нет близорукости, даже наоборот, есть легкая дальнозоркость. Но мама упорно таскает ребенка по врачам. Поверьте, за год у такого малыша не может внезапно появиться «минус десять».
Важно не поддаваться родительскому страху и не бегать по лишним обследованиям.
Почему развивается близорукость
Точные причины миопии не всегда удается определить, но факторы риска известны:
- Наследственность. У близоруких родителей чаще рождаются дети с теми же проблемами.
- Этнический фактор. Люди с азиатским генотипом имеют более высокий риск миопии.
- Недостаток дневного света. Дети, мало гуляющие на улице, чаще начинают хуже видеть вдаль.
- Избыток зрительных нагрузок. Постоянные гаджеты, чтение, уроки, рисование.
- Недостаточная коррекция. «Слабые» или неподходящие очки не защищают зрение, а усугубляют его падение.
- Проблемы с позвоночником. Дистрофические изменения в шейно-грудном отделе тоже могут сопровождаться миопией.
Считается, что близорукость прогрессирует, если зрение падает быстрее чем на 1 диоптрию в год. Это уже патологический процесс.
Почему это опасно:
- сетчатка при миопии испытывает постоянное натяжение, и при нагрузках может произойти её отслойка;
- ухудшается питание тканей глаза, что ведёт к помутнению стекловидного тела;
- возрастает риск макулодистрофии — серьезного заболевания центральной зоны сетчатки.
Можно ли вылечить близорукость
Увы, нет. Только замедлить. Для этого применяют различные методы коррекции или их сочетание: очки и линзы, ночные ОК-линзы, капли с низкой дозой атропина, корректный режим нагрузок.
В среднем такие методики дают до 60% положительных результатов. Это значит, что у ребенка улучшается качество жизни: он лучше видит, чувствует себя увереннее, легче учится.
Даже замедление прогрессирования на 0,5 диоптрии в год за 5 лет сохранит зрение на целых 2,5 диоптрии. А риск осложнений — отслойки сетчатки, макулодистрофии, помутнения стекловидного тела — станет значительно ниже.
Простые правила для родителей
Ограничьте «экранное время»:
- 5–7 лет — до 30 минут в день;
- 8–11 лет — до 45–50 минут;
- подростки — не более 1,5 часа подряд.
Правило «20–20–20»
Каждые 20 минут занятий (неважно, работа гаджетом, чтение, рисование или письмо) — перерыв: 20 секунд смотреть на предмет вдали (20 футов, то есть 6 метров и больше).
Упражнение «метка на стекле»
Нарисуйте точку на окне и предлагайте ребенку переводить взгляд с нее на дальние предметы и обратно 2–3 минуты. Это укрепляет мышцы глаза, улучшает приток крови к сетчатке. Но упражнения для глаз не избавят от близорукости, дальнозоркости и астигматизма.
Рабочее место
Поддерживайте расстояние между глазами и экраном: не менее 35 см, если ребенок использует телефон или планшет, и не менее 60-70 см — при работе за компьютером.
- верхняя треть монитора — на уровне глаз ребёнка, взгляд слегка вниз;
- освещение двойное: настольная лампа и верхний светильник; лампа сбоку, чтобы не было бликов;
- экран — от 17 дюймов, частота — от 85 Гц;
- цвет ламп одинаковый, мягкий белый с легким желтым оттенком (3500–4000 К).
Два часа на свежем воздухе в день — лучшая профилактика близорукости.
Правда ли, что…
… ребенку нужны солнечные очки?
Да. И не только летом. В солнечный зимний день они тоже желательны. В первые десять лет жизни хрусталик человека наиболее чувствителен к солнечной радиации, так как пропускает до 95% лучей ультрафиолета. Поэтому глаза ребенка нуждаются в особой защите: 40 минут на ярком излучении без очков равны 2,5 часам перед телевизором.
Но! Надевая на малыша очки от солнца с затемненными стеклами без УФ-фильтра, вы подвергаете его глаза повышенному риску.
Как правило, уровень поглощения УФ-лучей указан на внутренней стороне дужек очков. Чем выше данный показатель — тем лучше.
Детям желательно выбирать очки с серыми, коричневыми или желто-коричневыми линзами, имеющими среднее значение светопоглощения (до 70%). Не рекомендуются синие, серо-голубые и зеленые — они стимулируют расширение зрачков.
…если есть много черники и моркови, зрение улучшится?
Увы, нет. Для питания сетчатки витамины нужны — группы В, РР, С, бета-каротин, органические кислоты и микроэлементы. Но чтобы их получить из ягод и моркови, нужно съедать их примерно 2 кг в день. И не факт, что все съеденное усвоится.
Для здоровья глаз важен лютеин — антиоксидант, отвечающий за остроту зрения. При его дефиците человек будет видеть нечетко, размыто. Еще он фильтрует часть солнечного спектра, защищает глаз от яркого света. Он содержится в шпинате, кукурузе, зеленом горошке, моркови, сельдерее, бобовых, хурме, тыкве, персиках, цитрусовых, чернике. Но восстановить зрение с помощью витаминов невозможно.
…очки делают только хуже: если надел, то навсегда?
Нет. Раньше офтальмологи считали, что если носить слабые очки и много времени проводить без них, это поможет тренировать глаза и улучшать зрение. Практика показала, что такой подход не тормозит близорукость, и даже может спровоцировать ее развитие — из-за излишнего напряжения глазных мышц.
…линзы лучше очков?
Есть данные, что у пациентов, носящих контактные линзы, миопия прогрессирует медленнее. Это связано с тем, что линза полностью покрывает роговицу, за счет чего нет боковых искажений. Линзы дают возможность максимально скорректировать значительную разную рефракцию на глазах.
Например, если у ребенка на одном глазу минус 3 или более, а на другом миопии нет, не всегда получается выписать очковую коррекцию — из-за большой разницы в рефракции ребенку некомфортно в очках. В таких случаях подходят линзы, в них глаза и головной мозг легче адаптируются к коррекции.
Но при ношении линз нужно строго следить за гигиеной. Поэтому детям младшего возраста все же рекомендуются очки.
Снизить темп прогрессирования миопии можно и специализированными очками для контроля близорукости — stellest, miyosmart. Они дают хорошие результаты. Подбирать средство коррекции нужно индивидуально.
Что делать в экстренных ситуациях
Дети — существа активные и любознательные. И зачастую в играх могут пострадать глаза.
Если в глаз попал песок или пыль:
- Не давайте ребенку тереть глаз.
- Промойте его чистой водой или физраствором от наружного уголка к внутреннему.
- Используйте стерильные увлажняющие капли.
- Если глаз красный, слезится или болит — к врачу.
Если попала соринка или насекомое:
- Промойте глаз водой или каплями.
- Соринку на белке глаза можно убрать уголком чистого платка.
- Но если предмет «впился» в глаз или движется при моргании — немедленно к врачу.
Если ребенок наткнулся на ветку или получил травму:
- Даже если повреждения не видно, глаз может пострадать.
- Приложите чистую салфетку (не давите!) и срочно езжайте к офтальмологу или в травмпункт.
- Не закапывайте капли «для профилактики».
5 фактов о глазах:
- Зрачки человека расширяются почти на 50%, если он смотрит на человека, к которому испытывает сильную симпатию.
- Непроизвольно чихнуть с открытыми глазами не получится.
- Отпечаток пальца имеет 40 уникальных характеристик, а у радужной оболочки глаза их 256.
- Люди с голубыми глазами лучше видят в темноте, чем люди с карими.
- Каждый 12-й представитель мужского пола — дальтоник. Все дети, когда только родились, — дальтоники.