Тульская модель Полина Жучкова о конкурсах красоты, съемках для французского глянца и бургерах

Фото из архива Myslo и личного архива Полины Жучковой.

Осенние конкурсы красоты традиционно становятся ярким аккордом года для Тулы. И для 21-летней Полины Жучковой эта осень отмечена предвкушением масштабного события.

Девушка завоевала победу в региональном этапе Всероссийского конкурса красоты «Ты Уникальная», финал которого пройдет в апреле в Петергофе.

Полина — дипломированный преподаватель начальных классов, а сейчас — студентка ТулГУ. Уже много лет неотъемлемая часть ее жизни — конкурсы красоты. Эта яркая девушка хочет творить, вдохновлять и нести в мир прекрасное.

— Полина, что для тебя конкурсы красоты?

— Это моя отдушина! Конкурсы дают возможность показать себя, раскрыть свой потенциал, почувствовать невероятную атмосферу праздника, зарядиться положительной энергией. Я поучаствовала в конкурсе «Ты Уникальная», и он стал для меня трамплином в мир моды и красоты. Мы работали над собой, раскрывали свою женственность. Были мастер-классы от психолога, стилиста, нутрициолога и сексолога. Это был уникальный опыт, который помог мне не только подготовиться к конкурсу, но и лучше понять себя. В апреле следующего года я еду на финал, в котором примут участие победительницы со всех регионов России. За это время мы должны стать лучшей версией себя.

— А что для тебя красота?

— Настоящая красота начинается с внутреннего мира. Нужно постоянно работать над собой, над своими личностными качествами, стремиться к самосовершенствованию.

— В каких показах ты участвовала, какие запомнились больше всего?

— Мне особенно запомнились показы на тульском фестивале Fashion Style и конкурсе дизайнеров «Русский силуэт». Москва — это всегда особый уровень. Когда еду в столицу, чувствую большую ответственность, хочется достойно представить свой город, показать его во всей красе.

За время своей модельной карьеры тулячка успела стать финалисткой областного конкурса красоты «Мисс Тула — 2021», «Мисс Тула — 2022» и «Мисс Тула — 2025», участницей ювелирной недели моды Estet Fashion Week.

Полину Жучкову регулярно приглашают на съёмки. Она снималась для каталога шоурума женской одежды и аксессуаров KaosS LooK, для бренда StarWayShop (онлайн-магазин женского нижнего белья, пижам и халатов), для рекламной кампании сети магазинов итальянских сумок, сети цветочных магазинов.

Фотографии Полины публиковали в журналах Linda и «АвтоТула», в американских Marika и ARTEGO, а также VIGOUR (Северный Суррей, Британская Колумбия) и многих других. Ее лицо украшало обложку итальянского журнала Figgi и французского MALVIE Magazine. Были съемки и для крупнейшего маркетплейса.

— Полина, как проходят съёмки для международного журнала?

— Всё начинается с идеи. Затем я ищу команду, которая поможет мне реализовать съёмку, она проходит Туле. Вопрос с визажистами и стилистами решается по-разному. Иногда срабатывает сарафанное радио, и я нахожу кого-то через знакомых. Бывает, в социальных сетях попадаются интересные организаторы, у них часто можно найти нестандартные варианты. Иногда обращаюсь к стилистам, с которыми уже работала раньше.

Дальше начинается творческий процесс! Отмечу, что за съёмки каждая модель платит сама. Но я не жалею, потому что знаю, что любая фотосъемка может внезапно засветиться в международном журнале. Есть специальная платформа, где фотографы и модели публикуют свои работы, и кто знает, может, именно твою работу заметят. Поэтому важен ответственный подход к каждой съемке независимо от ее масштаба.

Когда мое фото оказывается в таком журнале, это для меня как признание, подтверждение того, что я иду в правильном направлении. Представляете, твою работу увидят тысячи людей по всему миру! Особенно приятно, когда это необычная съемка, где можно пробовать что-то новое, экспериментировать. Это такой вызов самой себе.

Моделинг для меня на данный момент всё! Я хочу вдохновлять людей, чтобы девчонки, которые пока только мечтают стать моделями, не боялись начинать и уверенно шли к своей мечте. Главное — верить в себя, ставить высокие цели и никогда не сдаваться!

— Полина, у тебя безупречная фигура. В чем твой секрет?

— Никаких изнурительных диет и тренировок (смеется). Я стараюсь питаться разумно и сбалансированно. Если честно, жизнь одна, и я не хочу загонять себя в рамки. Поэтому ем все, но разумно, с удовольствием, придерживаясь дробного питания. Даже могу позволить себе бургер, пиццу и лимонад, но нечасто.

Очень важен уход за собой. Каждый месяц делаю нюдовый маникюр, наращивание ресниц и консультируюсь у косметолога. Обязательно — ежедневный уход за лицом. Утром умываюсь пенкой и протираю кожу лица тоником, вечером — тканевая маска и энзимный пилинг. Красоты нужно достигать. Иногда приходится обращаться к специалистам, но если это всё в меру и идёт на пользу, то почему бы этим не воспользоваться?

— Кто из мировых звезд модельного бизнеса тебя вдохновляет?

— Джиджи и Белла Хадид. Я стараюсь следить за показами разных дизайнеров, чтобы учиться чему-то новому, перенимать опыт и находить свои собственные фишки.

— О чем ты мечтаешь?

— Я планирую развиваться и стать успешной бизнес-леди.

— Что помогает тебе не сдаваться, когда бывает трудно?

— Поддержка семьи и любимого человека, а также мои жизненные принципы.