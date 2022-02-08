Главный эпидемиолог региона о том, как определяют штамм ковида и почему болеет так много привитых

Как узнать, не осталось ли осложнений от ковида? Почему ребенку могут отказать в прививке? И как действуют первый и второй компоненты вакцины?

На волнующие вопросы ответила главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Тульской области Ольга Юдакова.

— Как определяется штамм COVID-19?

Ольга Юдакова — Определение штамма вируса проводится более углублённо на уровне учреждений Роспотребнадзора. Тесты на определение штамма проводятся выборочно для уточнения, какие разновидности SARS циркулируют на территории региона. Сейчас это «дельта» и «омикрон». Все методы официально утверждены санитарными правилами.

— Заболел коронавирусом. Как мне узнать, какой у меня штамм?

— Чтобы определить, какой у вас штамм вируса, можно обратиться в Роспотребнадзор с просьбой о возможности проведения теста. Помимо этого, можно провести исследования в лабораториях частных клиник.

— В госпитале больных разными штаммами держат в одних палатах или разных? Можно ли заразиться другим штаммом, если уже болеешь одним?

— Вероятность заразиться сразу несколькими штаммами есть. Врачи опасались как раз этой микст-инфекции. Но в реальности такого почти не происходит. В Тульской области сейчас циркулирует «омикрон», который почти вытеснил штамм «дельта».

Тем не менее, чтобы исключить возможность повторного заражения, в госпиталях предусмотрены разные палаты. Если пациент поступает уже с определенным в лаборатории штаммом, это учитывается при госпитализации.

Но нужно учесть тот факт, что разновидность штамма определяют выборочно, не всем. К тому же результаты об определении штамма поступают после постановки диагноза. Это не влияет на схему лечения, при всех штаммах она одинаковая.

— По окончании лечения на дому нужно ли сдать хотя бы анализ крови, чтобы убедиться в отсутствии вируса и воспалительного процесса? Или достаточно ПЦР-теста, чтобы сделать вывод о том, что человек здоров?

— Ранее на 10−12 день проводилось повторное обследование пациентов перед выпиской. 4 февраля правила обновились: теперь выписывают после 7-дневного лечения без повторного обследования.

Отдельно анализ крови сдавать не требуется. Однако, согласно установкам Минздрава РФ, перенесшие ковид пациенты подлежат углубленной диспансеризации. Сейчас плановая работа в медицинских учреждениях приостановлена из-за роста заболеваний коронавирусной инфекцией, но скоро она возобновится. Во время диспансеризации как раз проверяются основные показатели работы организма.

Если же вы чувствуете себя плохо, нужно обратиться к врачу. Специалист назначит дополнительные лабораторные или инструментальные исследования.

— Почему болеет так много вакцинированных от ковида и гриппа?

— Вакцина направлена не на то, чтобы человек не заболел, а на то, чтобы он как можно легче перенес заболевание. Практика показывает: вакцинированные пациенты переносят ковид намного легче или бессимптомно.

— Есть ли научные рамки, когда пандемию официально называют оконченной?

— Мир столкнулся с новым вирусом два года назад, поэтому рамки пока не определены. Сейчас мы еще даже не на середине пятой волны, о прекращении пандемии говорить рано. Поэтому всем нам нужно соблюдать все меры безопасности: носить маски, ограничить нахождение в местах большого скопления людей, делать прививки и вовремя проходить ревакцинацию.

— Кого сейчас прививают детской вакциной?

— Детей от 12 до 17 лет включительно. Вакцинация идет во всех государственных учреждениях здравоохранения в детских прививочных кабинетах. Первый компонент получили уже более 130 детей. Побочных и тяжелых реакций после вакцинации не зарегистрировано.

— Подростки должны приходить на вакцинацию вместе с родителями?

— Согласно нормативным документам дети от 12 до 15 лет должны приходить в медучреждение с родителем или законным представителем, чтобы взрослый заполнил информированное согласие и заявление на прививку.

Дети с 15 лет вправе принимать решение и писать заявление самостоятельно. Однако я рекомендую родителям все же приходить вместе с детьми. Также взрослым желательно посидеть с ребенком пару минут после прививки возле кабинета врача, чтобы в случае осложнений рядом был медперсонал. Также в день вакцинации ребенку нужно обеспечить покой и ограничить физические нагрузки.

— По каким показаниям ребенку могут отказать в прививке?

Возрастные показания — не прививаются дети до 12 лет.

Тяжелые аллергические реакции в анамнезе.

Острое состояние или обострение хронических заболеваний.

На введение второго компонента — тяжелая реакция на первый компонент прививки.

— Если дети перенесут коронавирус, нужна ли им вакцинация?

— Согласно рекомендациям Минздрава РФ переболевшие, перенесшие инфекцию более 6 месяцев назад, могут быть привиты от коронавирусной инфекции. Это правило касается в том числе и детей.

— Расскажите о действии первого и второго компонентов прививки. Не может ли повыситься смертность из-за высокого титра антител у населения?

— Двухкомпонентные вакцины созданы с целью выработать защитные антитела и внутриклеточный иммунитет. С помощью прививки мы получаем защиту от тяжелого течения болезни.

Первый компонент запускает иммунную систему для выработки защитных антител и клеточного иммунитета, а вторая прививка дает защиту для формирования 100% ответной реакции при встрече с коронавирусом.

Антитела, развивающиеся после вакцинации, не могут вызвать тяжелое течение болезни.