Как красивые даты для свадьбы влияют на семейную жизнь: мнения астролога и нумеролога
Многие верят, что если пожениться в определенную дату, это обеспечит долгую и счастливую совместную жизнь. А что говорит статистика?
Некоторые пары уверены: магия чисел поможет скрепить семейный союз. Достаточно просто пожениться в красивую дату — и любовь обеспечена до конца жизни.
Ближайшая февральская дата не просто красивая — она зеркальная.
Myslo пообщался с астрологом, нумерологом и таро-нумерологом и узнал, нужно ли гнаться за красивыми свадебными датами.
Мила Кузина, нумеролог
— Разочарую, сказав, что энергия есть в любой дате. Это человек наделяет энергию какими-то качествами — «плохая», «хорошая» или «магическая». В самой же дате, особенно красивой, ничего магического нет. Это такой же день, как был вчера и будет завтра.
В 21 веке появилась возможность увидеть красивые даты — 08.08.08,
К слову, многие из этих красивых дат наделены энергией разрушения, в том числе и заключенных браков.
За последние пять лет впервые дата
22.02.2022идеальна для вступления в семейный союз.
Сама по себе энергия этого дня нейтральна, а вот как ее будет использовать человек, это другой расклад. Всё действительно зависит от нас самих.
Если же говорить о выборе дат для свадьбы, то для каждой пары эта дата будет своя. Если кому-то действительно важно, чтобы энергия дня помогала в становлении союза, а не вставляла палки в колеса на пути к безоблачному семейному счастью, можно подобрать такую дату индивидуально.
Главное помнить, что какая бы дата ни была, семью создают два человека. И главное — уметь слушать и слышать друг друга. Именно эти два ключевых качества актуальны на протяжении всего 2022 года.
Евгения Лунгул, таролог:
— Красивые даты считаются наиболее энергетически сильными и называются портальными. То есть в такие дни хорошо что-то загадывать. Исполнение происходит быстрее, так как все поддерживает сила окружающего мира. Соответственно, такая дата может усилить то состояние, в котором люди регистрируют брак: когда люди настроены на радость, любовь, это усилится. Поэтому важно быть внимательнее к своему состоянию в такие дни.
Неблагоприятные числа для вступления в брак: 13 и 16. Благоприятные: 10, 28, 19, 17.
В астрологии — свои порядки. Тут всё определяет Венера. Астрологи советуют заключать браки, когда эта планета набирает наибольшую силу.
Анжела Харитонова, практический психолог, астролог:
- с 1 до 29 января — в эти даты Венера будет находиться в ретроградной фазе;
- с 27 февраля до 31 марта — в этот период Венера проходит между Марсом и Сатурном, которые могут ослабить ее силу и влияние;
- с 24 сентября до 18 октября — неблагоприятный период, на который лучше не планировать проведение свадьбы.
И напоследок немного приземленной статистики. Уж сколько в этом магии, мы не знаем.
Из 413 пар, которые поженились
164 пары поженились 10.10.10, из них развелись 63.
35 пар из 128 развелись, поженившись
Друзья, а вы верите в магию чисел? Планировали свадьбу специально на красивую дату? Планируете пожениться 22.02.2022? Расскажите нам об этом в комментариях.