Как красивые даты для свадьбы влияют на семейную жизнь: мнения астролога и нумеролога

Многие верят, что если пожениться в определенную дату, это обеспечит долгую и счастливую совместную жизнь. А что говорит статистика?

Некоторые пары уверены: магия чисел поможет скрепить семейный союз. Достаточно просто пожениться в красивую дату — и любовь обеспечена до конца жизни.

Ближайшая февральская дата не просто красивая — она зеркальная. На 22.02.2022 в Тульской области уже подали заявление 107 пар. Желающих много даже несмотря на то, что это будний день. Для примера, в первую красивую дату февраля 02.02.2022 , которая выпала на среду, захотели пожениться 34 пары.

Myslo пообщался с астрологом, нумерологом и таро-нумерологом и узнал, нужно ли гнаться за красивыми свадебными датами.

Мила Кузина, нумеролог

— Разочарую, сказав, что энергия есть в любой дате. Это человек наделяет энергию какими-то качествами — «плохая», «хорошая» или «магическая». В самой же дате, особенно красивой, ничего магического нет. Это такой же день, как был вчера и будет завтра.

В 21 веке появилась возможность увидеть красивые даты — 08.08.08, 02.02.02 или 20.02.2002 . 20-й век такой возможности нам не дал, точнее, мы ее не застали. Это просто интересно.

К слову, многие из этих красивых дат наделены энергией разрушения, в том числе и заключенных браков.

За последние пять лет впервые дата 22.02.2022 идеальна для вступления в семейный союз.

Сама по себе энергия этого дня нейтральна, а вот как ее будет использовать человек, это другой расклад. Всё действительно зависит от нас самих.

Если же говорить о выборе дат для свадьбы, то для каждой пары эта дата будет своя. Если кому-то действительно важно, чтобы энергия дня помогала в становлении союза, а не вставляла палки в колеса на пути к безоблачному семейному счастью, можно подобрать такую дату индивидуально.

Главное помнить, что какая бы дата ни была, семью создают два человека. И главное — уметь слушать и слышать друг друга. Именно эти два ключевых качества актуальны на протяжении всего 2022 года.

Евгения Лунгул, таролог:

— Красивые даты считаются наиболее энергетически сильными и называются портальными. То есть в такие дни хорошо что-то загадывать. Исполнение происходит быстрее, так как все поддерживает сила окружающего мира. Соответственно, такая дата может усилить то состояние, в котором люди регистрируют брак: когда люди настроены на радость, любовь, это усилится. Поэтому важно быть внимательнее к своему состоянию в такие дни.

Неблагоприятные числа для вступления в брак: 13 и 16. Благоприятные: 10, 28, 19, 17.

В астрологии — свои порядки. Тут всё определяет Венера. Астрологи советуют заключать браки, когда эта планета набирает наибольшую силу.

Анжела Харитонова, практический психолог, астролог:

— Неблагоприятные даты для свадьбы:

с 1 до 29 января — в эти даты Венера будет находиться в ретроградной фазе;

с 27 февраля до 31 марта — в этот период Венера проходит между Марсом и Сатурном, которые могут ослабить ее силу и влияние;

с 24 сентября до 18 октября — неблагоприятный период, на который лучше не планировать проведение свадьбы.

Также рекомендуется воздержаться от заключения браков во время «коридоров» затмений: с 24 апреля до 23 мая и с 18 октября до 15 ноября.

В 2022 году самыми удачными для свадьбы будут даты с 30 июня по 11 июля, когда Венера максимально сильная.

И напоследок немного приземленной статистики. Уж сколько в этом магии, мы не знаем.

Из 413 пар, которые поженились 07.07.07, развелись 158. Из 429 поженившихся 08.08.08 распались 180.

09.09.09 заключили союз 64 пары, впоследствии расстались 24.

164 пары поженились 10.10.10, из них развелись 63.

11.11.11 расписались 260 пар, а расстались 96.

35 пар из 128 развелись, поженившись 12.12.12.

Друзья, а вы верите в магию чисел? Планировали свадьбу специально на красивую дату? Планируете пожениться 22.02.2022? Расскажите нам об этом в комментариях.