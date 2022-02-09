Что бесит стоматолога: о забытом мышьяке, инфантильных мужчинах и «Замажьте чем-нибудь»

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Новый проект Myslo «Что бесит»: представители разных профессий рассказывают, от чего их буквально колотит на работе!

Да, перед посещением стоматолога нервничают многие. Что поделать — советский стоматологический хоррор еще не скоро выветрится из голов. Неужели именно поэтому пациенты перед визитом к врачу допускают рюмочку-другую и сигаретку? Чтобы успокоиться, а заодно расстроить стоматолога! Что же еще бесит дантиста — в 10 пунктах от первого лица.

1. Жесткие рамки

Бесят условия труда, а точнее, то, что слишком мало времени дается на пациента — всего полчаса. За это время мало что успеешь. А если человек пришел в нашу поликлинику впервые, ему еще и бумаг нужно кучу заполнить. Кто-то очки забыл, кто-то пишет медленно, некоторые ничего не знают о своем здоровье и не могут ответить на вопросы. Итого — минус 10 минут. А еще ж лечение! И люди винят в этом врача, высказывая недовольство в лицо. Иногда еще не успеваешь закончить с одним пациентом, другой заглядывает и торопит: «От моего времени уже 5 минут прошло!». Ну, садитесь к предыдущему на коленки, и вас посмотрю...

2. Перегар, чеснок, сигаретка

Жутко бесит, когда люди идут утром на прием после обильных возлияний накануне. Еще с утра и чесночком позавтракают. А покурить перед поликлиникой, видимо, вообще в порядке вещей. Хотя мы работаем в масках, запах все равно пробирается в нос и разит наповал! Бесит и сам запах, и дикое неуважение к медику. Это просто позор.

3. «Чистить зубы? Не, не слышали!»

Раздражает огромное количество пациентов с отвратительной гигиеной полости рта, а точнее — ее полным отсутствием. Приходит такой клиент, открывает рот и... Неподготовленный легко бы в обморок упал. Запах неимоверный, жуткий налет, камни… Люди, вы неделями зубы не чистите?! Не признаются: «Вы что, я чищу, чищу».

А еще часто приходят с полностью гнилыми, «убитыми» зубами и просят: «Спасите зубы! Как это — удалять? Я пришел полечить… А чем же я жевать буду? Вы — плохой врач». Очень раздражает глупость людей и их безобразное отношение к своему собственному здоровью.

4. «Поставьте пломбу что ли, чтоб дважды не ходить».

Очень расстраивает, когда пациенты обращаются к врачу без записи и без очереди, якобы «с острой болью», и при этом сильно хитрят. В моем понимании, острая боль — это когда терпеть невозможно, когда человек сидит и за щеку держится. А такие хитрецы жалуются: «Ну поныло вчера, сегодня получше. Посмотрите?». Смотрю, рассказываю, что ничего срочного нет, выписываю полоскания, то да сё. Тут же обижаются: «Ну что вы за врач! Делайте хоть что-нибудь, хоть пломбу, может, какую-то поставьте! Что ж я, зря приходил?»

5. «Замажьте чем-нибудь!»

Некоторые думают, что лечить зубы просто. «У меня там пломба выпала, замажьте там чем-нибудь». Замазывают, ребята, на стройке! А когда такие клиенты узнают, что придется удалять нервы, так как полость в зубе уже размером с Вселенную, удивляются: «Как же так, не болит же ничего!» Потом соглашаются, но просят сделать сразу два зуба. Чтоб лишний раз не ходить. И верить в то, что я не успею два зуба за отведенное время, отказываются наотрез: «Да там полечить-то чуть-чуть, что там делать-то!»

6. Забытый мышьяк

Очень бесит беспечность людей и безалаберное отношение к самим себе. Приходил такой человек к врачу, поставили ему мышьяк, а он благополучно о нем забыл. Через полгода является — болит! «Ну, я же приходил, мне что-то там делали». Дикость же! Люди элементарно не интересуются процедурами, не запоминают, что им объясняет врач. Делаешь снимок, понимаешь, что зуб уже под удаление. Крики, слезы, «Чем я жевать буду», протезировать дорого, «Вы мне зуб упустили…». Кто кому что упустил — еще разобраться бы.

Иногда люди такие вопросы задают, что волосы дыбом. Один пришел — выпала пломба. Делаю снимок, а там все сгнило, одни корни остались. «Как же мне их будут удалять? Разрежут челюсть?» Объясняю терпеливо, что у врачей есть инструментарий: щипцы, элеваторы… «Ох, я лучше еще так похожу». Ну, можно, конечно, походить и так, но потом начнется отек, и прибежите сюда со «второй головой»!

7. «А я думала, после родов сделаю»

Очень раздражают беременные, которые приходят уже с огромными животами — зуб заболел. А им уже и делать ничего нельзя! Спрашиваешь — где были раньше? «Думала, после родов полечу». После каких еще родов?! Врачи в консультации всем будущим мамам рассказывают, что до 31-й недели можно делать всё, а потом — ни в коем случае. И они не столько бесят, сколько жалко их очень. Они плачут сидят, а мы им никакую помощь оказать не можем, чтобы ребенку не навредить. Всё нужно делать вовремя!

8. Инфантильные мужчины

Реально бесят. Их сейчас очень много! Уколешь анестетик, они сидят стонут, ноют, дергаются. Как дети малые: все им больно, все им страшно, потерпеть не могут даже укол «заморозки». Женщины круче в этом плане, конечно.

9. Невозможность высказаться

На людей все влияет: то погода, то давление атмосферное, то Луна не в той фазе взошла. А врач должен быть всегда в форме и спокоен. С каждым же пациентом нужно поговорить, каждого успокоить. Но если честно, иногда так хочется накричать! Ну, правда. Но никто такого себе не позволяет никогда, конечно. Во-первых, воспитание, во-вторых — жалобу напишут непременно. Сидишь, собираешь волю в кулак, говоришь монотонно. Но и это не нравится! Говорят: «Вы какая-то равнодушная».

10. Хамство

Самое бесящее! Уважения к врачам никакого нет, пациенты часто относятся к нам, как к обслуге. «Неделю назад лечила зуб у другого врача, пломба выпала, но к ней больше не пойду, вы переделывайте по гарантии». Переделываешь пломбу, выписываешь счет за анестезию (она не входит в гарантию), начинают ругаться матом, кричать в регистратуре, могут легко послать врача на три буквы... И такое сплошь и рядом.

В общем, работа у меня не самая спокойная; наверное, у всех так, кто работает с людьми, да?..

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