Эндоскопия в лечении ЛОР-заболеваний детей и взрослых

erid: F7NfYUJCUneLr2Unp5gC

В арсенале врачей-оториноларингологов достаточно много методов обследования пациентов — от визуального осмотра до рентгенографии и риноскопии. В сложных случаях, когда доступ к «закрытой территории» ЛОР-органов визуально затруднен и специалист не может детально рассмотреть патологию, назначается эндоскопическое обследование.

В частности, от глаз оториноларинголога скрыты некоторые задние отделы носа, носоглотка, устье слуховых труб. Чтобы сделать достоверное заключение об их состоянии, требуется высокое качество визуализации отделов гортани и голосовых связок, а также значительное увеличение мелких дефектов барабанной перепонки.

Эндоскопический метод решает эти вопросы эффективно и комплексно, в то время как другие методы не могут дать однозначного ответа.

— Эндоскопия ЛОР-органов во всем мире признана золотым стандартом оториноларингологии. Высокая информативность метода позволяет врачу увидеть изнутри процессы в недоступных ранее зонах, — поясняет Александр Иванов. — В МЦ «Медика» есть все необходимое оборудование для эндоскопического осмотра ЛОР-органов: жесткий эндоскоп ELLEPS 0 градусов, ультратонкий фиброоптический назофарингоскоп от немецкого производителя Mahe Medical и эндоскопическая система и визуализация от компании MedVision MedStar.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Тонкая (жесткая или гибкая) трубка со специальными отоскопическими и риноскопическими насадками оснащена видеоканалом и световодом, поэтому область исследования хорошо освещается. Многократно увеличенное изображение органов выводится на экран.

При этом пациент чувствует себя вполне комфортно, поскольку эндоскопия — неинвазивная процедура, она не требует надрезов и не повреждает ткани.

Специалист получает четкую визуализацию проблемных участков и принимает решение о дальнейших терапевтических действиях. Диагностические возможности, которые дает врачу эндоскоп, несравненно выше и качественнее любых других методов обследования ЛОР-органов.

Одни из самых частых пациентов ЛОРа — дети. Их иммунитет только формируется, и этот процесс неизменно сопровождается частыми простудными заболеваниями и ОРВИ, которые нередко осложняются бактериальными инфекциями и патологическим разрастанием слизистой ткани.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Эндоскопическое обследование помогает поставить юному пациенту правильный диагноз и подобрать адекватное лечение. Оно не требует подготовительных мер.

— Процедура безболезненна, во время исследования может иногда ощущаться только незначительный дискомфорт, — уточнил Александр Иванов. — Перед обследованием в нос закапывают сосудосуживающий препарат. Если присутствует болевой синдром, то смазываем слизистую носа раствором лидокаина 10% для обезболивающего эффекта.

Эндоскопия носа ребенку выполняется в МЦ «Медика» в специально оборудованном кабинете в присутствии родителей. Если есть желание, то малыша можно усадить на колени мамы или папы. Длительность обследования составляет от 2 до 7 минут.

Важно, что эндоскоп для проведения этого исследования у детей устроен с учетом всех возрастных анатомических особенностей строения носовых ходов и носоглотки.

Его трубка гибкая и мягкая, и поэтому она не травмирует слизистую и не оказывает значительного давления на стенки осматриваемой области.

Преимущество обследования с помощью эндоскопа:

высокая информативность, позволяющая более чем в 90% случаев поставить диагноз и выявить первопричину патологии;

возможность быстрого получения результатов (в том числе и для оценки качества проведенного лечения);

отсутствие лучевой нагрузки (в отличие от рентгенографии).

Тула, ул. Седова, 7.

Тел.: +7 (4872) 900-687, +7 902 900-87-87.

medika-tula.ru

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Реклама. ООО «МЕДИКА».