С песней по жизни: в чем секрет долголетия и счастья артистов тульского хора «Весновей»

Фото Алексея Пирязева.

Отвечают они сами: любовь к жизни, людям и, конечно, к песне! Мы узнали у хора, чем он живёт уже 15 лет.

Несмотря на погодные условия и домашние хлопоты, участники народного хора «Весновей» собираются на репетиции, как на работу, два раза в неделю. Занятия проходят в Тульском областном колледже культуры и искусства. Дел невпроворот: скоро отчётный концерт, да и новых участников надо вводить в курс дела. Жизнь хора кипит!

Народный хор «Весновей» создан из участников нескольких хоровых коллективов в 2009 году. Старейшие участники, такие как Николай Владимирович Нефёдов, Валентина Константиновна Дюльдина, Надежда Владимировна Антонова, Нина Николаевна Цветкова и Валентина Андреевна Петрова начинали свою артистическую деятельность в Тульском хоре профсоюзов, который был создан в 1964 году. В лихие 90-е годы судьба хора изменилась. Художественным руководителем обновленного коллектива стал Валерий Васильевич Орлов — ученик Анатолия Ивановича Федякина, создателя хора профсоюзов. И коллективу было присвоено почетное звание «Тульский русский народный хор имени А. И. Федякина».

Сейчас своего бывшего руководителя артисты хора вспоминают словами: «человек от Бога», «жил хором», «жил творчеством». Это необыкновенно талантливый человек.

Это старое фото участников хора профсоюза. С песней они идут по жизни уже много десятилетий, и прекращать петь никто не собирается: это же настоящий секрет долголетия! В народных костюмах участники выступают до сих пор на конкурсах и отчётных концертах.

Получается так, что уже третий год подряд у «Весновея» меняется руководитель. Участники признаются, что это тяжело: привыкать, притираться друг к другу каждый раз заново.

Василий Петрович Янковский руководит коллективом совсем недолго. Своё дело очень любит, скромно рассказывает о заслугах — своих и «Весновея». Говорит, приняли в хоре его с по-русски открытой душой:

Василий Янковский — Коллектив о себе больше знает, чем я о нём: я человек здесь совершенно новый. Вижу, что коллектив сплоченный, талантливый и хорошо «доработанный»: до меня трудились на славу! Мне здесь очень легко: люди живут музыкой, возводить с ними что-то с нуля не нужно. Поют душой, сердцем. Очень хорошо у нас всё получается. Спросите Веру Ивановну, нашу старосту, она вам всё расскажет!

Вера Ивановна Карнизова говорит, что ни по возрасту, ни по иерархии в коллективе не старшая (в хоре участвует с 1988 года), но готова о «Весновее» рассказать всё:

Вера Карнизова — Мы без этого не можем жить! Песня нас всех сплотила. Мы одна семья, друг за друга переживаем. Поем и отдыхаем душой. Но тем не менее это большой труд. Иногда работаем, что называется, до десятого пота! Выступаем на выборах, юбилейных концертах…

Репертуар у хора не только народный: от группы «Любэ» и их знаменитого «Коня» до популярной ныне «Матушки» Татьяны Куртуковой (тренды TikTok дошли и до тульского хора). «Весновей» исполнит всё!

Василий Петрович рассказывает:

— Любую песню могу адаптировать под наш хор. Всё можно стилизовать и спеть, как нам нравится. Мы всеядные на песни!

Послушайте, как здорово и легко «Весновей» прославляет Тульский край!

На репетиции участники ходят с тетрадками, но там совсем не ноты, а понятные только им самим крючки. Почти весь хор поёт исключительно на слух. Концертмейстер хора Геннадий Викторович Минченков удивляется:

— Для меня это взрыв мозга! Как можно аллитерации и переменные размеры записывать крючками? Причём поют они безошибочно! Хотел дать им начальную музыкальную грамоту, но смысла в этом нет: без меня всё знают. Мы от сердца поём, от души.

От души — сольный номер!

Недавно «Весновей» участвовал в конкурсе с 160 участниками и компетентным жюри. Взяли первое место! Говорят, вообще никакой конкурс без медали или грамоты не покидают — такая добрая традиция. К отчётному концерту, который состоится в конце мая, «Весновей» готовит почти 20 песен.

Одна из них написана участницей хора Надеждой Антоновой. Песня называется «Две Руси» — она о России и Белоруссии.

На отчётном концерте хор подтверждает своё звание народного. Это важное мероприятие, по итогам которого хор получает финансирование из бюджета. Для качественного выступления участникам необходимы красивые костюмы. «Весновей» надеется, что кто-нибудь действительно заинтересуется их творчеством и поможет собрать костюмы для выступления на отчётном концерте.

Один из самых возрастных участников хора — Николай Владимирович Нефёдов. Ему 85 лет, но на свой возраст Николай Владимирович себя не ощущает.

— Пою с удовольствием! Это моя жизнь. Люблю людей, люблю гастроли, разнообразие. Изъездили много городов, были в таких странах, как Белоруссия, Украина, Чехословакия… Всю жизнь пою. Очень нравится, иначе не занимался бы этим!

Народный хор совсем не похож на людей, которые собрались за столом, весело провели время и — запели. Отдушина та же, а вот результат — совсем другой. Вера Карнизова уверена, что хор — настоящая работа для тех, кто хочет надолго остаться молодым душой.

«Весновей» приглашает петь всех желающих вне зависимости от возраста.

Контакты:

ГПОУ ТО «Тульский областной колледж культуры и искусства».

Адрес: Тула, проспект Ленина, 36. Телефон 26-88-40.