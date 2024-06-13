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Целительный ОЗОН
erid: F7NfYUJCUneLs2UFXifd; Фото: www.freepik.com.

Целительный ОЗОН

Профилактика ОРВИ и ковида, женские и мужские половые заболевания, простатит, отдельные заболевания суставов и костей, косметологические проблемы. Что между ними общего, спросите вы? Избавиться от них поможет озонотерапия.

Кислород — источник энергии, необходимый каждой клетке организма. Жизнь в промышленном городе, экологическая обстановка, малоподвижный образ жизни – все это может стать причиной нарушения кровотока, как следствие недостатка кислорода органам и тканям и почвой для развития различных заболеваний на фоне ослабленного иммунитета.

Улучшить кровоток и питание клеток кислородом способна озонотерапия. О методике рассказал озонотерапевт Тульского центра диагностики и лечения Виктор Кротенко.

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– Озонотерапия – метод лечения, обладающий целым списком полезных свойств: бактерицидным, иммуномодулирующим, противогипоксическим, дезинтоксикационным и др. Он отлично переносится пациентами и имеет минимальное количество противопоказаний и побочных эффектов. Да, при наличии диагноза озонотерапия не применяется как самостоятельный метод лечения, но в сочетании с другими терапевтическими практиками усиливает их и ускоряет процесс выздоровления. А это значит, что уменьшается риск летального исхода или возникновения инвалидности. Сфера применения озонотерапии весьма широка и превышает в общей сложности 140 заболеваний. Она применяется в хирургии, терапии, кардиологии, ревматологии, неврологии, урологии, дерматологии, косметологии, стоматологии и др.

В качестве монотерапии озон можно применять в качестве профилактики и поддержания иммунитета.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Что представляет собой озонотерапия

Суть озонотерапии заключается в введении в организм озона, состоящего из трех атомов кислорода. Попавший в кровоток озон вступает в реакцию с жирными кислотами в мембранах эритроцитов. Образуются пероксиды, необходимые для соединения кислорода в крови. Именно этот эффект и способствует усвоению кислорода, а заодно улучшает работу кровеносных сосудов, эластичность тканей, повышаются защитные функции организма и снижается вероятность возникновению свободных радикалов.

Озон внутривенно

Тульский центр диагностики и лечения специализируется на внутривенной озонотерапии. Такой вариант позволяет в кратчайшие сроки достигать системного эффекта от процедуры: во время сеанса обогащенные озоном лекарственные средства попадают непосредственно в кровь. Такой формат озонотерапии быстро устраняет кислородное голодание, восстанавливает баланс обменных процессов и питание клеток.

Внутривенная озонотерапия показана:

  • при лечении инфекционно-вирусных заболеваний женской и мужской половой сферы (в гинекологии и урологии), в частности при лечении герпетической инфекции, вируса папилломы человек;
  • в кардиологии при гипертонической болезни, атеросклерозе сосудов и другой сосудистой патологии;
  • широко применяется озонотерапия и у пожилых людей в комплексной терапии возрастных заболеваний и в составе лечения сахарного диабета;
о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
  • при лечении различных кожных заболеваний: прыщи, морщины, рубцы, акне, псориаз, растяжки на коже. Кожные покровы очищаются, становятся более здоровыми. Озон разрушает свободные радикалы, стимулирует выработку собственного эластина и коллагена, разглаживает морщины, устраняет целлюлит, нормализует функцию удержания влаги кожей. Так как газ участвует в восстановительно-окислительных реакциях, он стимулирует обменные процессы, повышает клеточный иммунитет, убивает патогенную флору, удаляет омертвевшие клетки и замедляет процессы старения. Кожа и подкожно-жировой слой омолаживаются, в них усиливается выработка биоактивных веществ, нормализуется кровообращение, устраняются воспаления;
  • с помощью озона можно решить косметологические дефекты: устранить второй подбородок, сделать более эстетичной линию щек и скул, убрать «мешки» под глазами и др. При лечении целлюлита жировые отложения буквально растворяются, а вместе с ними удаляются и фиброзные капсулы, из которых и состоит целлюлитная «сетка». Пациенты Тульского центра диагностики и лечения говорят, что объемы тела действительно уменьшаются;
  • еще один важный аспект красоты – это густые и красивые волосы. Озонотерапия волосистой части и кожи головы улучшает микроциркуляцию крови, за счет чего улучшается питание волосяных фолликулов и стержней. Волосы получают недостающие витамины и микроэлементы, поэтому меньше ломаются и выглядят более здоровыми и красивыми.

Важно помнить, что при всех весомых преимуществах процедура должна назначаться врачом: несмотря на ее универсальность, все-таки она имеет ряд противопоказаний. Для получения видимого и долговременного результат необходимо пройти курс, количество процедур также определяет специалист.

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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
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ТулаТульская область
 

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