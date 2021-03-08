Пять женщин-предпринимателей, которые не побоялись изменить свою жизнь

8 Марта мы поговорили с яркими и активными женщинами, которые решили начать собственное дело и заявить о себе. У них разные увлечения, но этих представительниц прекрасного пола объединяет вера в себя и стремление к успеху.

Анастасия Тарасова, женский тренер-коуч:

- Идея моего проекта женского пространства зародилась пять лет назад. Я стала мамой ребенка с особенностями здоровья. Как и многим, воспринять этот факт было непросто, так что я увлеклась психологией, искала себя, доставала из этого непростого состояния. Когда все получилось, решила, что нужно делиться полученными знаниями с такими же как я. Показать мамам особенных детей, что жизнь продолжается, что в каждой проблеме можно найти свои плюсы. Так появился проект женского пространства. Потом я увлеклась нутрициологией, и теперь могу помогать людям и в этом направлении.

Проект женского пространства я представила в рамках программы «Мама-предприниматель», и он нашел поддержку. У нас пока нет своего помещения, но мы общаемся, организовываем встречи, делимся эмоциями. Мы нужны друг другу. А отсутствие помещения — не беда, девочки обожают красивые места, поэтому мы всегда находим то, где нам уютно и где, мы можем поднять себе настроение.

До декрета работала на Туламашзаводе, сейчас сменила сферу деятельности и счастлива. Сначала семья не приняла мое новое увлечение, и это нормально, так бывает у многих. Сейчас же муж в восторге от того, что мое хобби приносит мне доход. Сначала было страшно, но проект «Мама-предприниматель» показал, что все можно потянуть. Не нужно сразу нанимать бухгалтера, можно делать все через специальные приложения, самой справляться с документами.

Несмотря на то, что я увлечена своим проектом сейчас, в первую очередь, я мама.

Успешная женщина-предприниматель для меня, это та, которая смогла найти баланс между семьей и своим делом.

Быть сильной и независимой неправильно, так можно потерять семью. Считаю, что женщина не должна быть сильной, она должна быть мудрой, не растерять женские качества, которые и так стали редкостью. Это непросто, но я к этому стремлюсь.

Наталья Позднова, партнер проекта модульной экосистемы для работы с клиентами:

- Я 13 лет работала менеджером по продажам, а потом решила, что хочу что-то свое. Так я стала партнером бизнеса в Туле, связанного с системой лояльности UDS. Современные технологии позволяют вести бизнес в цифровом формате с помощью мобильного приложения. По сути наша система избавляет от необходимости пользоваться бонусными пластиковыми картами, все они уже есть в приложении.

С августа платформа привлекла уже более 40 компаний в Туле. Также для клиентов открыты дисконтные карты от компаний по всему миру. Возможности сейчас повсюду, нужно их только увидеть. Для моего бизнеса вложений потребовалось всего 18 тысяч рублей. Эта небольшая сумма дала мне возможность заниматься интересным делом и зарабатывать.

Для тех, кто хочет открыть свое дело в любой сфере, но боится, хочу сказать только одно: все ограничения только в нашей голове!

Не бойтесь, не сидите на одной точке, общайтесь. Жизнь — крутая штука!

Нужно быть собой и оставаться всегда живой. Многие мои знакомые открыли бизнес в сферах, которые им интересны и счастливы. Делайте в жизни то, что приносит вам счастье, тогда все получится!

- Как SMM-специалист я веду и продвигаю страницы в Instagram. Онлайн-продюсирование — тема новая, но интересная. Это продвижение в stories экспертов и их продуктов. Я работаю с клиентами не только из Тулы, но и из других городов, и даже из Америки. Работать онлайн начала во время декрета. До этого у меня были кальянные, я их продвигала. Так что начальные знания у меня были.

После родов я увлеклась нутрициологией для себя, стала выкладывать информацию в своем аккаунте и быстро набрала подписчиков. Я поняла, как монетизировать и зарабатывать на этом. Потом, когда мне стало это неинтересно, ушла в продвижение.

Я не боялась, ничего не бросала, меня поддерживал муж. Немного задумалась, когда нужно было выходить из декрета. Пошла даже работать администратором в ресторан, но работать на другого человека уже не смогла.

Всем, кто хочет начать свой бизнес, я советую найти человека, который проведет вас за ручку. У меня такие люди были. Каждый раз, когда я шла на обучение к такому человеку, у меня был прорыв. Женщин предпринимателей много, мы комфортно чувствуем себя в бизнесе. У меня среди подчиненных есть мужчины, и нам это не мешает хорошо работать.

Не пытайтесь быть идеальной. Женщины, которые успешно ведут бизнес, медитируют, следят за питанием, успевают уделить время семье отходят на второй план. Сейчас можно признаваться в своих неудачах, и это нормально. Быть настоящим — в тренде.

Нина Чичинова, владелец бизнеса по производству автомобильных ковриков:

- Мы ведем бизнес совместно с мужем, занимаемся производством автомобильных ковриков. Мы решили работать в этой сфере, потому что это было легко для стартапа. Подобного производства в Тульской области не было. Вложений понадобилось меньше миллиона рублей.

Мы начинали вдвоем. Сейчас у нас двухэтажный цех, продажи по всему миру на международных площадках. Пять лет назад мы представить такого не могли, рассматривали как вариант подработки. Потом влились в бизнес и все получилось.

До этого работала бухгалтером, но интересно было начать свое дело. Опыта не было, но мы не боялись, мы были вместе. Для меня важна поддержка. Я еще и мама, и счастлива, что с ребенком помогают бабушки, а у меня есть возможность реализоваться.

Считаю, что современная женщина должна быть замужем, но полностью самостоятельной. Сейчас реалии совсем не те, что были у наших бабушек. Женщина должна реализовываться, чтобы если останется одна, смогла выжить. И я сейчас не о разводе, в жизни происходят разные ситуации. Нужно быть готовым ко всему. При этом не обязательно быть предпринимателем. Женщина должна заниматься тем, что ей нравится — печь торты или быть инженером, это ее выбор.

Анастасия Мельникова, руководитель проекта «Семинары и тренинги»:

- Я всегда любила людей и заниматься организаторской работой. Хочу, чтобы людям было комфортно и интересно. В моей работе нет мелочей, важно все: спикеры, рассадка и даже вода. Организовать я могу все, что угодно.

Чтобы быть профессионалом нужно много работать и не бояться: даже отрицательный опыт важен. Организацией мероприятий занималась со школы, работала в разных компаниях в этой сфере, так что ничего нового в бизнесе не было. Просто решила попробовать, смогу ли я сама.

Работая по найму, понимаешь, что у тебя есть помощники. В бизнесе ты один на один с собой.

Я открыла свое дело в 2020 году, понимая все риски. Боялась, что не будет заказов, что не справлюсь с документами. Но это только меня закалило.

Успешным предпринимателем могут быть люди, в которых есть огонь и безграничная любовь к своему делу. Без этого никуда. Женщине нужно уметь найти еще и время на семью. У меня получается: отдыхаю, когда сплю или читаю.

Считаю, что если вы хотите попробовать что-то, нужно обязательно это сделать. Лучше уж жалеть о том, что вы сделали, чем о том, на что так и не решились. Для меня бизнес - это источник энергии, я общаюсь с людьми, отдаю им себя, и заряжаюсь от них.