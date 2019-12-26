Volkswagen Tiguan в исполнении Winter Edition завоевывает сердца автолюбителей по всей России
Volkswagen Tiguan Winter Edition – это популярный внедорожник Volkswagen Tiguan в зимнем исполнении.
Любая погода будет комфортной: полный привод, АКПП, дополнительные зимние опции уже в базе.
Новая версия популярного внедорожника предлагается по цене
от 1 559 000 рублей.
Что же интересного немецкий концерн воплотил в специальной версии Volkswagen Tiguan Winter Edition? Уже в базовое оснащение данной версии входят:
- боковые зеркала с электрорегулировкой, электрообогревом и электроприводом складывания,
- подогрев передних сидений со ступенчатой регулировкой интенсивности и подогрев рулевого колеса,
- электрообогрев теплоизолирующего лобового стекла, форсунки стеклоомывателей с электрообогревом,
- система помощи при парковке спереди и сзади Park Pilot с системой автоматического торможения при опасном сближении Brake Assist,
- светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями.
Volkswagen Tiguan Winter Edition предлагается с двумя бензиновыми двигателями на выбор: 125-сильным в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом, а также 150-сильным мотором в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним или полным приводом.
Опционально можно дополнить версию пакетом Comfort Plus, в который входит:
- камера заднего вида с омывателем,
- система бесключевого доступа и запуска KESSY,
- замки Safelock,
- электропривод двери багажного отделения с функцией отложенного закрывания Easy Close,
- противоугонная система.
Также в виде опции можно добавить пакет Travel:
- задние сиденья с центральным подлокотником и системой механического складывания с кнопкой активации в багажном отсеке.
- передние подголовники с регулировкой по высоте и вылету.
- полностью складная спинка переднего пассажирского кресла.
- поясничный подпор для передних сидений.
- складные столики в спинках передних кресел.
- отделка салона Rhombus.
- ящики для хранения под передними креслами.
Модель оснащается 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками Montana.
Узнать больше о специальной версии Volkswagen Tiguan Winter Edition вы можете у официального дилера Volkswagen КорсГрупп.
Официальный дилер Volkswagen КорсГрупп
Тула, ул. Октябрьская, 316.
Телефон 8 (4872) 711-866.
www.vw-korsgroup.ru