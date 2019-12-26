город
город
Регистрация
Volkswagen Tiguan в исполнении Winter Edition завоевывает сердца автолюбителей по всей России
Партнерский материал

Volkswagen Tiguan в исполнении Winter Edition завоевывает сердца автолюбителей по всей России

Volkswagen Tiguan Winter Edition – это популярный внедорожник Volkswagen Tiguan в зимнем исполнении.

Любая погода будет комфортной: полный привод, АКПП, дополнительные зимние опции уже в базе.

Новая версия популярного внедорожника предлагается по цене
от 1 559 000 рублей.

Что же интересного немецкий концерн воплотил в специальной версии Volkswagen Tiguan Winter Edition? Уже в базовое оснащение данной версии входят:

  • боковые зеркала с электрорегулировкой, электрообогревом и электроприводом складывания,
  • подогрев передних сидений со ступенчатой регулировкой интенсивности и подогрев рулевого колеса,
  • электрообогрев теплоизолирующего лобового стекла, форсунки стеклоомывателей с электрообогревом,
  • система помощи при парковке спереди и сзади Park Pilot с системой автоматического торможения при опасном сближении Brake Assist,
  • светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями.

Volkswagen Tiguan Winter Edition предлагается с двумя бензиновыми двигателями на выбор: 125-сильным в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом, а также 150-сильным мотором в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним или полным приводом. 

Опционально можно дополнить версию пакетом Comfort Plus, в который входит:

  • камера заднего вида с омывателем,
  • система бесключевого доступа и запуска KESSY,
  • замки Safelock,
  • электропривод двери багажного отделения с функцией отложенного закрывания Easy Close,
  • противоугонная система.

Также в виде опции можно добавить пакет Travel:

  • задние сиденья с центральным подлокотником и системой механического складывания с кнопкой активации в багажном отсеке.
  • передние подголовники с регулировкой по высоте и вылету.
  • полностью складная спинка переднего пассажирского кресла.
  • поясничный подпор для передних сидений.
  • складные столики в спинках передних кресел.
  • отделка салона Rhombus.
  • ящики для хранения под передними креслами.

Модель оснащается 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками Montana.

Узнать больше о специальной версии Volkswagen Tiguan Winter Edition вы можете у официального дилера Volkswagen КорсГрупп.

Официальный дилер Volkswagen КорсГрупп
Тула, ул. Октябрьская, 316.
Телефон 8 (4872) 711-866.
www.vw-korsgroup.ru

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
вчера, в 15:03
Другие статьи по темам
Событие
Volkswagen Tiguan Winter Editionзимняя версия Volkswagen Tiguan
Место
официальный дилер Volkswagen КорсГрупп
Возрождая старые традиции: «Венев хлеб» — просто вкусно!
Возрождая старые традиции: «Венев хлеб» — просто вкусно!
Лечим зубы в Туле: идеальная улыбка — теперь это просто!
Лечим зубы в Туле: идеальная улыбка — теперь это просто!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.