Volkswagen Tiguan в исполнении Winter Edition завоевывает сердца автолюбителей по всей России

Volkswagen Tiguan Winter Edition – это популярный внедорожник Volkswagen Tiguan в зимнем исполнении.

Любая погода будет комфортной: полный привод, АКПП, дополнительные зимние опции уже в базе.

Новая версия популярного внедорожника предлагается по цене

от 1 559 000 рублей.

Что же интересного немецкий концерн воплотил в специальной версии Volkswagen Tiguan Winter Edition? Уже в базовое оснащение данной версии входят:

боковые зеркала с электрорегулировкой, электрообогревом и электроприводом складывания,

подогрев передних сидений со ступенчатой регулировкой интенсивности и подогрев рулевого колеса,

электрообогрев теплоизолирующего лобового стекла, форсунки стеклоомывателей с электрообогревом,

система помощи при парковке спереди и сзади Park Pilot с системой автоматического торможения при опасном сближении Brake Assist,

светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями.

Volkswagen Tiguan Winter Edition предлагается с двумя бензиновыми двигателями на выбор: 125-сильным в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом, а также 150-сильным мотором в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним или полным приводом.

Опционально можно дополнить версию пакетом Comfort Plus, в который входит:

камера заднего вида с омывателем,

система бесключевого доступа и запуска KESSY,

замки Safelock,

электропривод двери багажного отделения с функцией отложенного закрывания Easy Close,

противоугонная система.

Также в виде опции можно добавить пакет Travel:

задние сиденья с центральным подлокотником и системой механического складывания с кнопкой активации в багажном отсеке.

передние подголовники с регулировкой по высоте и вылету.

полностью складная спинка переднего пассажирского кресла.

поясничный подпор для передних сидений.

складные столики в спинках передних кресел.

отделка салона Rhombus.

ящики для хранения под передними креслами.

Модель оснащается 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками Montana.

Узнать больше о специальной версии Volkswagen Tiguan Winter Edition вы можете у официального дилера Volkswagen КорсГрупп.

Официальный дилер Volkswagen КорсГрупп

Тула, ул. Октябрьская, 316.

Телефон 8 (4872) 711-866.

www.vw-korsgroup.ru