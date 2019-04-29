Завтрак в Туле вне дома: куда пойти

Тульские кофейни, кафе и кулинарии, в которых можно съесть вкусный завтрак.

Вкусный, питательный и полезный завтрак — важное начало каждого дня. Можно завтракать дома, а можно начать своё утро в кофейне. Это позволит вам настроиться на продуктивный рабочий день и насладиться любимыми напитками и блюдами, которые вы не успеваете приготовить дома.

Мы собрали в этом обзоре тульские заведения, в которых вас ждут утром и в любое время дня.

Ресторан гипермаркета «Глобус»

Ресторан гипермаркета «Глобус» приглашает к себе на завтраки всех, кто любит домашнюю еду и ценит постоянство качества. Здесь вы можете позавтракать в любой день с 8.00 до 11.00.

Цены на любое блюдо вас

приятно удивят!

Начните свой день с чашки ароматного кофе или чая и хрустящего круасcана или закажите горячие блинчики и свежевыжатый сок. Выбор начинки для блинчиков здесь впечатляет: копченая форель, картофель с грибами, ветчина и сыр, курица с сердцем, курица с сыром, печень с луком и яйцом, мясная.

Зарядитесь энергией, позавтракав либеркезе с яйцом (нежные блины, отварная ветчина, сыр, жареное яйцо и свежая руккола).

Ну и, конечно, в «Глобус» можно заказать любимые многими варианты завтрака: воздушный омлет, нежные ароматные сырники, творожную запеканку, как в детстве, и вкусную молочную кашу.

Любители сладкого смогут выбрать в ресторане свежие пончики на любой вкус.

Любите завтракать блинчиками? Выбирайте начинку и наслаждайтесь: банан, карамель, яблоко с медом, творог с изюмом, цветочный мед, сгущенка, шоколад, смородина с сахаром, клубника с сахаром, клюква с сахаром.

Ну а если вы хотите плотно позавтракать, здесь можно выбрать множество вариантов салатов, мясных и рыбных блюд, а также выпечки и десертов. Попробуйте куриное филе в сырной корочке, овощи по-мексикански, сёмгу на пару под крабовым соусом, пасту с креветками на воке. Выбор очень богат!

Для веганов здесь готовят специальные десерты и есть неплохой выбор блюд, которыми можно вкусно позавтракать.

Меню в ресторане меняется ежедневно, но ваши любимые блюда представлены в нём всегда!

«Глобус» — баланс разнообразия и постоянства!

Тула, с. Осиновая Гора, ул. Аркадия Шипунова, 1-а

8 (800) 234-80-20

globus.ru

ВК

MR. CUP

Сеть кофеен с каждым годом становится уютнее и ближе к своим гостям. Здесь по-прежнему можно насладиться отменным кофе, пожалуй, лучшим в городе, а также интересными авторскими кофейными напитками.

MR. CUP — это не просто кофейни, а тёплое гостеприимное пространство, где каждый может забыть обо всех проблемах и провести время наедине или с близкими, выпить любимый напиток, вкусно поесть, отдохнуть или заняться творчеством.

И конечно, здесь подают ваши любимые завтраки, лёгкие и посытнее.

Кстати, кто сказал, что завтрак может быть только утром? В MR. CUP можно заказывать завтрак весь день!

Гранола — один из самых популярных вариантов для завтрака. В этих кофейнях её запекают и подают с натуральным домашним йогуртом, орехами и свежими ягодами. С ней хорошо сочетается капучино. Его сделают для вас, как и любой другой напиток, на обычном молоке или на растительном.

Нежная горячая каша хороша утром, на обед и даже на ужин. Тем более такая, как в MR. CUP, — рисовая с яблоком, домашней карамелью и миндалем или овсяная с бананом, голубикой и арахисовой пастой.

Ну а любимые очень многими сырники уже давно пора перенести из раздела «завтраки» в раздел «десерты». Нежные и диетические, они запекаются в печи, а не жарятся на масле.

Мясной завтрак? Почему бы и нет! Попробуйте кашу из булгура с котлетками из кролика или глазунью с копчёными колбасками и беконом.

Вафли с гуакамоле, лососем и яйцом пашот — вкусное и сытное блюдо, которое точно сделает ваше утро добрым. А если добавить к нему чашку своего любимого кофе на основе классического эспрессо или другого горячего напитка, энергия на весь день обеспечена!

Сладкие десерты — неизменно вкусное сопровождение к чашке вашего любимого кофе. В этих кофейнях представлено богатое десертное меню: печенье, кексы, торты. Попробуйте меренговый рулет, крамбл с карамелизированными яблоками, чизкейк с голубым сыром, фисташковый торт, «Эстерхази» с малиной, шоколадный торт «Прага».

Сеть кофеен MR. CUP растёт. В этом году открылись две новые: на Казанской набережной, в самом её центре, напротив кремля, и в Студенческом сквере на пр. Ленина, 92-а — с летним амфитеатром и смотровой площадкой на крыше.

В мае MR. CUP представит обновлённое меню. Приходите пробовать интересные вкусные новинки!

Смотрите всё меню на сайте кофейни.

Не стесняйтесь заходить вместе с четвероногими друзьями. Воспитанным собакам и кошкам здесь всегда рады.

Часы работы: вс.-чт. — с 08.00 до 22.00, пт. с 08.00 до 24.00, сб. — с 09.00 до 24.00, вс. — с 09.00 до 22.00.

Телефон: 8 (4872) 57-03-99 .

Тула, пр. Ленина, 52 (пересечение с улицей Л. Толстого, 83).

Тула, ул. Советская, 56-а.

Тула, Казанская набережная, 1.

Тула, пр. Ленина, 92-а.

mistercup.ru

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BARY | БАРИ

Сеть кофеен «Бари» — уютное место, в котором в любой день можно отдохнуть или настроиться для важного события, выпить чашку хорошего кофе или чая и вкусно подкрепиться.

Начните своё утро с завтрака в «Бари»!

Этой весной в кофейне обновилось меню.

Одна из новинок — кофейный сет. Он сочетает в себе два напитка — эспрессо и классический капучино. Сет — хорошая возможность попробовать любимые напитки сразу вместе. Гостеприимные бариста расскажут вам о тонкостях кофе и процессах его заваривания.

Кроме классического кофе и необычных авторских напитков в «Бари» можно выпить ароматный чай: черный, зелёный, фруктовый.

И, конечно же, кофе можно взять с собой.

Вы не употребляете обычное молоко? Это не проблема! Напиток сделают с добавлением низколактозного, соевого, миндального или кокосового молока.

Гранола в паре с капучино — правильный и полезный завтрак. Здесь её готовят сами на основе цельнозерновых овсяных хлопьев, мёда и специй, затем добавляют цельные орехи, сушёную вишню и клюкву. Сверху — натуральный йогурт.

А ещё здесь можно заказать сырники, на завтрак и в течение всего дня. В «Бари» их готовят без муки, с небольшим добавлением сахара и топпингом по вкусу (домашняя солёная карамель, сметана, ягодное варенье собственного производства, мёд). А сытным дополнением к ним станет каша из цельнозерновых овсяных хлопьев с добавлением банана, яблока и семян чиа.

Заряд настроения и сил на новый день вам подарят сытные сэндвичи в сочетании с любимым кофе или чаем. Начинку можно выбрать по вкусу:

«Милано» (ветчина из индейки, моцарелла, томаты, салатный лист и соус песто).

«Рыбный» (лосось, огурец, сливочный сыр и руккола).

«Веган» (хумус, вяленые томаты, огурец и руккола).

Хрустящие и нежные круассаны — ещё одно из любимых угощений гостей кофейни, особенно на завтрак. Приходите и наслаждайтесь вкусом!

Любителям смузи в «Бари» предложат два вида: зелёный и смузи черника-банан. Оба богаты полезными микроэлементами. Ну а если вы предпочитаете свежевыжатые соки, выбирайте фруктовые или овощные фреши.

Любите начинать утро со сладкого? Чизкейки с Oreo, малиной или мраморный, эклеры и профитроли, знаменитый торт «Красный бархат», торт черника-шоколад или бисквитный с маскарпоне, медовик, который просто тает во рту, — всё это вы найдете на витрине «Бари».

Приятная новость от «Бари» — в кофейне на Первомайской, 26-а теперь будет работать своя кухня.

Всё будут готовить на месте!

Сеть кофеен «Бари» — это:

Правильный кофе класса specialty.

Вкусные десерты, сделанные с любовью.

Полезные завтраки, которые подаются весь день.

Приветливые бариста, которые с радостью помогут выбрать напиток или десерт.

Приятное правило Pets Welcome — не стесняйтесь приходить в гости со своими маленькими питомцами!

Тула, ул. Советская, 47 (атриум ТЦ «Гостиный двор», 1-й этаж).

Тула, ул. Первомайская, 26-а.

Тула, Красноармейский пр., 7-б.

Тула, пр. Ленина, 77.

Тула, Центральный парк культуры и отдыха.

8 (920) 7777-000

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Кулинария сестер Пироговых

«Кулинария кафе сестер Пироговых» приглашает к себе на завтраки всех, кто ценит вкусную и бюджетную домашнюю еду. Это кафе работает по принципу кулинарной лавки.

Ежедневно повара готовят для гостей 40-70 разновидностей блюд. Приходите, устраивайтесь на мягких креслах и диванчиках и наслаждайтесь завтраком. Ну а если вы спешите, то горячий завтрак упакуют с собой, домой или в офис.

По утрам в этом кафе подают полезные завтраки. Предлагаем вам несколько вариантов блюд на завтрак.

Молочная каша в ассортименте (рисовая, пшеничная, овсяная с топпингами: орехи, мёд, сухофрукты).

Сэндвичи «Цезарь» и «Ветчина-сыр».

Омлет на выбор: на пару, с овощами, классический, с топпингами: сыр, ветчина, шампиньоны, перец, бекон, помидор.

Творожная запеканка.

Ну и, конечно, здесь вам подадут ароматный горячий кофе в ассортименте. Его и любые другие напитки можно взять с собой.

На большой витрине «Сестер Пироговых» вы сможете сразу увидеть всю продукцию и выбрать то, что вам по душе.

В меню кафе вы найдёте множество вкусных блюд европейской кулинарной традиции: супы, салаты, мясные и рыбные блюда. Кроме еды здесь всегда есть свежая выпечка и разнообразные десерты, приготовленные только из натуральных продуктов по классическим рецептам, которые так вкусно попробовать с чаем, кофе или прохладительными напитками.

Добро пожаловать в доброе утро с завтраком от «Сестер Пироговых»!

Тула, Красноармейский пр., 7-б.

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