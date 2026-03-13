Контрольная закупка Myslo: пробуем хумус

Решили попробовать постное блюдо и вспомнили про хумус. Этот мягкий, кремовый перекус из нута любят не только за вкус, но и сбалансированный состав. В нем много растительного белка и клетчатки, а также полезных жирных кислот, содержатся витамины группы B, магний и кальций.

Мы купили хумус пяти торговых марок:

«Из лавки»,

SABABA,

Mediterio,

«Бондюэль»,

Am Food.

«Из лавки»

Цена: 199 руб.

Вес: 200 г.

Производитель: ООО «Салаты и деликатесы», Ленинградская обл., д. Лаголово.

Состав: нут, масло подсолнечное, паста кунжутная «Тахина» (жареные семена кунжута), вода, соль, чеснок молотый, перец красный молотый, антиокислитель (лимонная кислота), консерванты (сорбат калия, бензоат натрия).

У этого хумуса очень приятная текстура: он воздушный и легкий. Отлично не только взбит, но и приготовлен. Вкус приятный. Пикантный, но не слишком. Ощущается чеснок, но он не забивает основной вкус хумуса.

Это классический продукт, который можно есть и в качестве соуса, и с хлебцами, и как самостоятельное блюдо. Осторожно: у нас этот хумус быстро закончился!

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

SABABA

Цена: 293,99 руб.

Вес: 300 г.

Производитель: ООО «Фонтан», Московская область, г. о. Орехово-Зуевский, д. Кабаново.

Состав: нут, вода, паста кунжутная, масла растительные (масло подсолнечное, масло оливковое), соль, регулятор кислотности: кислота лимонная, консервант: сорбат калия.

Этот хумус более светлый. Но отличия в цвете минимальны, а вот во вкусе… Хумус SABABA более плотный и маслянистый, в нем ощущаются крупинки нута.

Он очень кислый. Кислота забивает вкус нута. Это блюдо уже не такое нежное. В послевкусии есть горчинка. Нам этот вариант понравился меньше предыдущего.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

Mediterio

Цена: 177, 99 руб.

Вес: 180 г.

Производитель: ООО «Салаты и деликатесы», Ленинградская обл., д. Лаголово.

Состав: нут, масло соевое, кунжутная паста, вода, соль, чеснок сушеный, перец красный молотый, масло оливковое, антиокислитель: кислота лимонная, консервант: сорбат калия.

Ну вот вы скажете, что мы придираемся! Хвалили взбитый хумус, а про этот скажем, что он взбит слишком сильно. Даже в упаковке текстура получилась неоднородной, хумус как будто отделился от краев.

В этом блюде самый насыщенный вкус нута. Но есть минус: хумус очень горький, чрезмерно ореховый, и больше никаких оттенков.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

«Бондюэль»

Цена: 269 руб.

Вес: 220 г.

Производитель: ЗАО «Евротерм», Армения, город Ереван.

Состав: вода питьевая, нут, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, уксус бальзамический белый соль, сахар, кориандр молотый, тмин сушеный молотый, чеснок сушеный молотый.

«Бондюэль» предлагает нам сделать с хумусом брускетту. А еще сразу заявляет: внутри тмин и кориандр. Первое: специи действительно ощущаются. Вкус у хумуса очень пряный.

К форме есть вопросы. Хумус очень плотный, а сверху выделилось масло. Сам по себе нут тоже почти не читается. Это блюдо показалось нам похожим на сухую гороховую кашу. Незачет!

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

Am Food

Цена: 235,99 руб.

Вес: 200 г.

Производитель: ООО «Амейзин фуд».

Состав: нут, вода питьевая, кунжутная паста (тахина), масло подсолнечное, масло оливковое, топинг (вода питьевая, паприка красная сушеная, баклажаны сушеные, томаты сушеные, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, соль), соль, чеснок сушеный, регулятор кислотности лимонная кислота, паприка красная молотая, перец красный молотый.

А вот этот продукт приятен внутри и снаружи. В баночке есть наполнитель из овощей. На вкус хумус очень хорош. Он пикантный, но вкусный. Сочетание нута и овощей правильное, одно не перебивает другое.

Этот нут можно есть отдельно от всего. Он замечателен и сам по себе!

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Самый дорогой продукт — «Бондюэль» (122,3 руб. за 100 г).

Самый дешевый продукт — SABABA (97 руб. за 100 г).

Самый вкусный продукт, по мнению редакции Myslo, — «Из лавки» и Am Food.