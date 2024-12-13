Контрольная закупка Myslo: пробуем зеленый горошек

Изучили составы и попробовали. Теперь готовы делиться с вами впечатлениями.

Новогодние застолья не обойдутся без оливье, поэтому в этот раз мы решили проверить один из главных ингредиентов знаменитого салата — зеленый горошек.

Мы купили консервированный зеленый горошек пяти торговых марок:

GLOBUS,

«Дядя Ваня»,

«6 соток»,

«Бондюэль»,

HEINZ.

GLOBUS

Цена: 89,90 руб.

Масса нетто — 400 г, масса основного продукта — 245 г.

Производитель: ООО «Бондюэль-Кубань», Динской район, станица Новотитаровская.

Состав: зеленый горошек, вода питьевая, сахар, соль.

Первое, что бросилось в глаза, — вода мутная. Сам горошек жесткий, ощущение — как будто он старый, не молочный. И по цвету желтоватый.

Размер у горошка средний. Вкус неяркий, но никаких посторонних привкусов и запахов нет. Такой запросто можно добавить в салат, и там он будет к месту. Но если вы решили полакомиться только горошком, советуем выбрать другую марку.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

«Дядя Ваня»

Цена: 119,99 руб.

Масса нетто — 400 г, масса основного продукта — 240 г.

Производитель: ООО «Консервное предприятие Русское поле — Албаши», Краснодарский край, Каневской район, станица Новоминская.

Состав: горох овощной свежий, вода очищенная, сахар, соль.

Жидкость в баночке этого горошка пенится больше других, но это не повод для беспокойства. Оказывается, пена появляется из-за большого количества белка, который обволакивает пузырьки воздуха, так что пугаться не стоит.

Сам горошек средний по размеру, мягкий. Но есть один минус — посторонний привкус. Если вы купите только эту банку, без сравнений, можете и не заметить. Но в одном ряду с другими образцами он ощущается сильно.

Из-за странного привкуса мы снизим баллы.

Наша оценка: 2 из 5 баллов.

«6 соток»

Цена: 117,99 руб.

Масса нетто — 400 г, масса основного продукта — 240 г.

Производитель: ООО «Быховский консервный завод», республика Беларусь, Могилевская обл., г. Быхов.

Состав: горошек зеленый, вода, сахар, соль.

Этот горошек мелкий, а порой попадается даже совсем крошечный. Много поврежденных горошин, от некоторых вообще осталась только оболочка. Вкус приятный.

Он лучше, чем GLOBUS, потому что мягче, но высшую оценку мы все равно не поставим.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

«Бондюэль»

Цена: 159,99 руб.

Масса нетто — 400 г, масса основного продукта — 245 г.

Производитель: ООО «Бондюэль-Кубань», Динской район, станица Новотитаровская.

Состав: зеленый горошек, вода питьевая, сахар, соль.

Пожалуй, самый популярный представитель нашего обзора. Мы делали на него ставки, но вышло всё не так, как ожидалось. Несмотря на то, что этот горошек самый дорогой, он оказался жестким и мелким. Есть разваленные горошинки.

Вкус — более-менее, но тоже не очень яркий. Есть можно, однако большого удовольствия «Бондюэль», к нашему удивлению, не принес.

Наша оценка: 3,5 из 5 баллов.

HEINZ

Цена: 149,99 руб.

Масса нетто — 400 г, масса основного продукта — 240 г.

Производитель: ООО «Кубанский консервный завод», Краснодарский край, Калининский район, станица Старовеличковская.

Состав: горох овощной свежий, вода, сахар, соль.

Перед нами — победитель! Горошинки крупнее, чем в остальных банках. Вода прозрачная. И самое главное — вкус: этот зеленый горошек — из тех, что можно просто есть ложкой.

Яркий, хорошо посолен, сладкий. А еще нежный и мягкий! Все наши овации собрал горошек торговой марки HEINZ. Его можно добавлять в салат, есть в качестве приятного дополнения на завтрак и вообще когда угодно. Мы написали слишком много хороших слов, но, как говорит великий шеф, «когда вкусно — тогда вкусно».

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Самый дешевый горошек — GLOBUS (89,90 руб.).

Самый дорогой — «Бондюэль» (159,99 руб.).

Самый вкусный, по мнению редакции, — HEINZ.