«Хороший вкус»: сладости по домашним рецептам

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Сдобное, сахарное и песочное печенье, кексы с натуральными ягодами, пастила, мармелад и зефир готовятся только из натуральных и полезных продуктов.

Компания «Хороший вкус» является одним из лидеров по производству кондитерских изделий в Тульской области. Сейчас у предприятия пять производственных площадок, на каждой из которых ежедневно кондитеры производят 256 видов продукции.

В ассортименте «Хорошего вкуса» различные виды сахарного, песочного и сдобного печенья, кексы с ягодами и фруктовыми начинками, пастила, мармелад, щербет и зефир.

Максим Карый – Нашей компании уже 11 лет, и всё это время на своем производстве мы стараемся адаптировать домашние рецепты сладостей, — рассказывает директор компании Максим Карый. — Мы первыми в России начали выпускать кексы с живыми ягодами — клюквой, брусникой и черной смородиной. Это была настоящая новинка производства. Такое могли позволить себе только кофейни, где срок годности готовых изделий не превышает двух суток. Но наши технологи разработали рецепт, позволяющий делать такие десерты в производственных масштабах.

Кондитерские изделия от «Хорошего вкуса» знают во всей России. Сладости продаются в розничных и сетевых магазинах от Калининграда до Дальнего Востока. Печенья, кексы, зефир и пастила от тульского производителя есть на полках федеральных сетевых магазинов: «Магнит», «Глобус» и Selgros. А скоро появятся еще в «Ленте» и «Линии».

– Пришлось убедить торговые сети взять нашу продукцию на реализацию. Во многих из них есть требование, чтобы кондитерские изделия хранились около полугода. Но качественный продукт из муки, натурального масла или маргарина не может столько сохранять свежесть без добавления сильных консервантов, которые мы принципиально не используем в производстве. У большинства наших сладостей срок хранения 15-45 дней. И за это время они успевают исчезнуть с полок магазинов, потому что пользуются большим спросом у покупателей, — говорит Максим Карый.

Корреспонденты Myslo посетили одну из производственных площадок в Киреевском районе и своими глазами увидели, как готовятся кондитерские изделия.

Каждая линейка производства — это уникальная рецептура, поэтому потребителям представлена огромная палитра вкусов. Однако, как уверяют сами производители, даже 256 видов сладостей для современных любителей сладкого недостаточно.

Ольга Лузган — Потребители постоянно требуют новые вкусы. В последнее время отдают предпочтение сложным кондитерским изделиям, печенью с начинкой или зефиром, — говорит главный технолог компании «Хороший вкус» Ольга Лузган. — Мы стараемся удивлять покупателей, разрабатываем необычные наполнители — апельсиново-морковные, барбарисовые, банановые и др. А еще начинаем выпускать кондитерские изделия на натуральных фруктах: лимонах, апельсинах, бананах.

Все новые виды продукции проходят серьезную дегустацию. Сначала сладости запускают в продажу в розничных магазинах и, если новая линейка кондитерских изделий полюбилась покупателям, ее выводят в широкое производство.

Кредо компании «Хороший вкус» — не экономить на ингредиентах. В составе печенья, кексов, пастилы и зефира только натуральные и полезные продукты. Сотрудники лаборатории тщательно проверяют поставляемые муку, масло, сухофрукты и т. д.

Руководство компании работает напрямую с поставщиками, поэтому лакомство оказывается на полке по доступной цене.

– Мы не используем вредных красителей. Сейчас действуют очень строгие технические регламенты, и мы им соответствуем. Да и потребителям натуральные продукты нравятся. Сохранять свежесть продуктов без ущерба для качества нам позволяют безвредные консерванты, — говорит Ольга Лузган.