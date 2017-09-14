Идём к косметологу и в салон красоты в Туле

Обзор косметологических клиник и салонов нашего города, предлагающих услуги для вашей красоты и молодости.

Этот обзор Myslo мы посвятили прошедшему Международному дню красоты. Собрали в нём несколько медицинских центров и салонов красоты, в которых оказывают разнообразные услуги, помогающие выглядеть лучше, решать косметологические проблемы и чувствовать себя увереннее.

Медицинский центр «Артмед» приглашает на разнообразные косметологические процедуры, которые поддержат вашу красоту и молодость и вернут коже свежесть и гладкость.

Косметологи центра помогут вам скорректировать свою внешность, избавиться от нежелательных морщин и целлюлита.

Регулярный уход и защита кожи позволяют замедлить процесс появления возрастных изменений.

«Артмед» предлагает комплексный уход за кожей лица (мануальные чистки, массаж), а также процедуры для ухода за кожей с расширенными порами и склонной к аллергии.

Кроме того здесь выполняются процедуры эстетической, врачебной и аппаратной косметологии.

Специалисты центра в своей работе используют современные аппаратные методы коррекции:

Фракционный СО2 лазер,

LPG-массаж,

Мезотерапия,

Контурная пластика препаратами гиалуроновой кислоты,

Биоревитализация,

Коррекция мимических морщин ботулиническим анатоксином типа А (Диспорт).

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Фракционный CO2 лазер

Показания к применению: морщины, увядающая кожа, постакне, рубцы, растяжки, гиперпигментация, устранение расширенных пор.

Результаты процедуры проявляются в 2 этапа: сначала, в течение 3 недель после процедуры, наблюдается первое выраженное улучшение, а затем в течение 6 месяцев результаты проявляются постепенно: восстанавливается упругость кожи, значительно уменьшается процент морщин или рубцов после угревой сыпи.

Курс лечения состоит из 2-4 сеансов, которые проводятся с интервалом 6-8 недель. Результаты заметны уже через 3-4 недели.

Контурная пластика

Это одна из самых востребованных на сегодня косметологических процедур. Современная методика, основывающаяся на введении в кожу препаратов, содержащих гиалуроновую кислоту, поможет вам без хирургического вмешательства и с максимальной скоростью избавиться от морщин, подтянуть кожу и скорректировать форму губ.

Контурная пластика — это самый безопасный и эффективный способ для того, чтобы бороться со многими возрастными изменениями: гусиные лапки в уголках глаз, вертикальные и горизонтальные морщины на лбу, морщины в носогубных складках и около губ. Плюс ко всему – это лучший способ для того, чтобы корректировать форму губ, увеличить их объём.

«Артмед» — продлите свою молодость и поддержите красоту!

Тула, ул. Дмитрия Ульянова, 15

8 (4872) 36-55-55

artmed-clinic.ru

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Тульский флебологический центр

Новообразования на коже вызывают не только эстетические проблемы, но и могут стать причиной опасных проблем со здоровьем. В Тульском флебологическом центре опытные врачи проводят грамотное и безопасное удаление нежелательных новообразований и проводят консультирование по всем вопросам, связанным с проблемами появления папиллом и бородавок.



Хирург-онколог Тульского флебологического центра Виктор Бадаев:

– Чаще всего в наш центр обращаются пациенты с доброкачественными новообразованиями на коже — папилломами, бородавками. Большинство пациенток — женщины. Папилломы и бородавки — новообразования вирусного происхождения. Вирус пытается выйти на кожу, а кожа, в свою очередь, защищает себя от воздействия вируса — так появляются папилломы и бородавки. Кожа изменяется, приводя к формированию новообразований, которые вызывают не только косметический дефект, но и дискомфорт.

Главная причина возникновения папиллом и бородавок

у женщин — стресс.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Если папиллома или бородавка не доставляет человеку никаких неудобств, удалять ее не обязательно. Однако папилломы могут появляться в местах, которые часто соприкасаются с одеждой или украшениями. Со временем новообразование воспаляется и начинает мешать человеку не только эстетически, но и физически, тогда он и обращается к врачу.

Мы убираем новообразования с тех участков кожи, которые подвержены риску, например, — частому воздействию ультрафиолета или травмированию.

Обычно это участки на лице, шее, тыльной части предплечья. Также обязательны к удалению новообразования, располагающиеся в зоне прямой кишки и гениталий: как правило, они могут дать о себе знать в будущем, даже если на данный момент не беспокоят человека.

Проблемные участки кожи, оставленные без внимания, таят в себе опасность: папиллома или бородавка может перерасти в онкологию.

В таких случаях новообразование начинает менять цвет, размер, пациент испытывает неприятные болевые ощущения. При появлении этих симптомов нужно срочно обратиться к врачу.

Перед удалением бородавки или папилломы врачи в нашем центре в любом случае проводят обследование. Если возникают сомнения в доброкачественности опухоли, пациента направляют в специализированное отделение к врачу-онкологу.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Избыточное воздействие ультрафиолета, которым злоупотребляют в основном молодые люди, приводит к увеличению размеров и структуры бородавки или папилломы. Так что я советую разумно подходить к загару: не проводить под палящим солнцем больше часа, по возможности отказаться от солярия.

Один из эффективных способов удаления новообразований, который мы используем в нашем центре, — лазер. Это наиболее деликатный метод удаления бородавок и папиллом, который порой даже позволяет не применять местную анестезию. В результате этой технологии на коже не остается грубых рубцов, что позволит вам сохранить красоту своего тела.

Доверьте свою красоту и здоровье грамотным и опытным специалистам!

Тула, улица Декабристов, 6

Предварительная запись по телефонам:

8 (4872) 58-54-42, 8 (4872) 58-54-21 , 8 (953) 953-41-24

phlebocentr.ru

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Лотос, ногтевая студия

Ногтевая студия «Лотос» приглашает к себе всех, кто ценит профессиональный и современный уход за ногтями и кожей рук и ног.

Здесь вам предложат множество вариантов процедур по уходу, а также все виды маникюра и педикюра, которые используются в современной nail-индустрии.

Выбирайте маникюр, который вам больше подходит, и пробуйте разные варианты:

Обрезной,

Аппаратный,

SPA-маникюр,

Европейский,

Японский.

Вам предложат различные варианты покрытия ногтей, богатый выбор оттенков гель-лаков, дизайн, стразы.

В ногтевой студии «Лотос» делают новый уникальный

лечебный КART-педикюр.

Он разработан специально для максимально эффективного решения сложностей и проблем состояния кожи и ногтевой пластины:

Вросшие ногти,

Мозоли, натоптыши,

Пораженные ногти, требующие восстановления,

Сухие и потрескавшиеся стопы,

Повышенная потливость,

Ороговение кожи,

Микоз.

Лечебный КART-педикюр проводится с профессиональной израильской косметикой KART. Она создана на основе натуральных препаратов с фруктовыми кислотами и экстрактами лекарственных растений. Уникальный состав этих препаратов позволяет деликатно, без агрессивных воздействий удалять ороговевшие клетки кожи и залечивать проблемные места.

Попробуйте педикюр KART в салоне «Лотос» и оцените его высокие результаты. Он не имеет противопоказаний и полностью безопасен.

Уютная, спокойная атмосфера в салоне и красивый интерьер подарят вам отдых и помогут расслабиться и отдохнуть от ежедневной суеты. Приходите, проведите приятно и полезно время, расслабьтесь во время процедур, насладитесь чашкой ароматного кофе или чая со сладостями.

Добро пожаловать в «Лотос» — мир красоты ваших рук и ног!

Тула, ул. Халтурина, 2

8 (999)797-01-29

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Монро, студия красоты

Студия красоты «Монро» — это уютное место с командой профессионалов, в котором восхитительные женщины и уверенные в себе мужчины получают отличную возможность выглядеть привлекательно и стильно.

Каждый клиент этой студии красоты сможет расслабиться, отдохнуть от тревог и почувствовать себя неотразимым.

Студия «Монро» предлагает вам большое разнообразие парикмахерских услуг: все виды стрижек, от классических до необычных и смелых, выпрямление и завивка, укладка волос.

Вы собираетесь на важное мероприятие и хотите, чтобы ваши волосы выглядели безупречно? В «Монро» вам сделают причёску любой сложности. Вы можете выбрать её сами или довериться совету мастера.

Также мастера сделают вам любое окрашивание волос, используя современные технологии и средства: мелирование, колорирование, блондирование, тонирование, омбре, шатуш и многие другие.

А ещё здесь можно пройти разнообразные процедуры по лечению волос и уходу за ними.

В студии красоты «Монро» можно сделать татуаж, пирсинг и эпиляцию.

Воспользуйтесь услугами для красоты и здоровья ногтей:

Аппаратный маникюр

Дизайн ногтей

Гель-лак

Гель

Парафиновые ванночки

Педикюр

Мужской маникюр.

В этой студии вас ждет не только профессиональный уход,

но и тёплая атмосфера.

Не важно, сколько времени вы готовы провести в салоне: быстро обновить маникюр, лишь подрезать челку или пройти несколько процедур для красоты и ухода, мастера создадут для вас самую уютную обстановку и учтут все ваши пожелания.

Студия красоты «Монро» — работа от души для вашего совершенства!

Тула, улица Кауля, 10

8 (4872) 37-22-45 , 8 (920) 799-15-25

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