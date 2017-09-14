Идём к косметологу и в салон красоты в Туле
Обзор косметологических клиник и салонов нашего города, предлагающих услуги для вашей красоты и молодости.
Этот обзор Myslo мы посвятили прошедшему Международному дню красоты. Собрали в нём несколько медицинских центров и салонов красоты, в которых оказывают разнообразные услуги, помогающие выглядеть лучше, решать косметологические проблемы и чувствовать себя увереннее.
Артмед, медицинский центр
Медицинский центр «Артмед» приглашает на разнообразные косметологические процедуры, которые поддержат вашу красоту и молодость и вернут коже свежесть и гладкость.
Косметологи центра помогут вам скорректировать свою внешность, избавиться от нежелательных морщин и целлюлита.
Регулярный уход и защита кожи позволяют замедлить процесс появления возрастных изменений.
«Артмед» предлагает комплексный уход за кожей лица (мануальные чистки, массаж), а также процедуры для ухода за кожей с расширенными порами и склонной к аллергии.
Кроме того здесь выполняются процедуры эстетической, врачебной и аппаратной косметологии.
Специалисты центра в своей работе используют современные аппаратные методы коррекции:
- Фракционный СО2 лазер,
- LPG-массаж,
- Мезотерапия,
- Контурная пластика препаратами гиалуроновой кислоты,
- Биоревитализация,
- Коррекция мимических морщин ботулиническим анатоксином типа А (Диспорт).
Фракционный CO2 лазер
Показания к применению: морщины, увядающая кожа, постакне, рубцы, растяжки, гиперпигментация, устранение расширенных пор.
Результаты процедуры проявляются в 2 этапа: сначала, в течение 3 недель после процедуры, наблюдается первое выраженное улучшение, а затем в течение 6 месяцев результаты проявляются постепенно: восстанавливается упругость кожи, значительно уменьшается процент морщин или рубцов после угревой сыпи.
Курс лечения состоит из 2-4 сеансов, которые проводятся с интервалом 6-8 недель. Результаты заметны уже через 3-4 недели.
Контурная пластика
Это одна из самых востребованных на сегодня косметологических процедур. Современная методика, основывающаяся на введении в кожу препаратов, содержащих гиалуроновую кислоту, поможет вам без хирургического вмешательства и с максимальной скоростью избавиться от морщин, подтянуть кожу и скорректировать форму губ.
Контурная пластика — это самый безопасный и эффективный способ для того, чтобы бороться со многими возрастными изменениями: гусиные лапки в уголках глаз, вертикальные и горизонтальные морщины на лбу, морщины в носогубных складках и около губ. Плюс ко всему – это лучший способ для того, чтобы корректировать форму губ, увеличить их объём.
«Артмед» — продлите свою молодость и поддержите красоту!
Тула, ул. Дмитрия Ульянова, 15
8 (4872) 36-55-55
Тульский флебологический центр
Новообразования на коже вызывают не только эстетические проблемы, но и могут стать причиной опасных проблем со здоровьем. В Тульском флебологическом центре опытные врачи проводят грамотное и безопасное удаление нежелательных новообразований и проводят консультирование по всем вопросам, связанным с проблемами появления папиллом и бородавок.
Хирург-онколог Тульского флебологического центра Виктор Бадаев:
– Чаще всего в наш центр обращаются пациенты с доброкачественными новообразованиями на коже — папилломами, бородавками. Большинство пациенток — женщины. Папилломы и бородавки — новообразования вирусного происхождения. Вирус пытается выйти на кожу, а кожа, в свою очередь, защищает себя от воздействия вируса — так появляются папилломы и бородавки. Кожа изменяется, приводя к формированию новообразований, которые вызывают не только косметический дефект, но и дискомфорт.
Главная причина возникновения папиллом и бородавок
у женщин — стресс.
Если папиллома или бородавка не доставляет человеку никаких неудобств, удалять ее не обязательно. Однако папилломы могут появляться в местах, которые часто соприкасаются с одеждой или украшениями. Со временем новообразование воспаляется и начинает мешать человеку не только эстетически, но и физически, тогда он и обращается к врачу.
Мы убираем новообразования с тех участков кожи, которые подвержены риску, например, — частому воздействию ультрафиолета или травмированию.
Обычно это участки на лице, шее, тыльной части предплечья. Также обязательны к удалению новообразования, располагающиеся в зоне прямой кишки и гениталий: как правило, они могут дать о себе знать в будущем, даже если на данный момент не беспокоят человека.
Проблемные участки кожи, оставленные без внимания, таят в себе опасность: папиллома или бородавка может перерасти в онкологию.
В таких случаях новообразование начинает менять цвет, размер, пациент испытывает неприятные болевые ощущения. При появлении этих симптомов нужно срочно обратиться к врачу.
Перед удалением бородавки или папилломы врачи в нашем центре в любом случае проводят обследование. Если возникают сомнения в доброкачественности опухоли, пациента направляют в специализированное отделение к врачу-онкологу.
Избыточное воздействие ультрафиолета, которым злоупотребляют в основном молодые люди, приводит к увеличению размеров и структуры бородавки или папилломы. Так что я советую разумно подходить к загару: не проводить под палящим солнцем больше часа, по возможности отказаться от солярия.
Один из эффективных способов удаления новообразований, который мы используем в нашем центре, — лазер. Это наиболее деликатный метод удаления бородавок и папиллом, который порой даже позволяет не применять местную анестезию. В результате этой технологии на коже не остается грубых рубцов, что позволит вам сохранить красоту своего тела.
Доверьте свою красоту и здоровье грамотным и опытным специалистам!
Тула, улица Декабристов, 6
Предварительная запись по телефонам:
8 (4872) 58-54-42,
Лотос, ногтевая студия
Ногтевая студия «Лотос» приглашает к себе всех, кто ценит профессиональный и современный уход за ногтями и кожей рук и ног.
Здесь вам предложат множество вариантов процедур по уходу, а также все виды маникюра и педикюра, которые используются в современной nail-индустрии.
Выбирайте маникюр, который вам больше подходит, и пробуйте разные варианты:
- Обрезной,
- Аппаратный,
- SPA-маникюр,
- Европейский,
- Японский.
Вам предложат различные варианты покрытия ногтей, богатый выбор оттенков гель-лаков, дизайн, стразы.
В ногтевой студии «Лотос» делают новый уникальный
лечебный КART-педикюр.
Он разработан специально для максимально эффективного решения сложностей и проблем состояния кожи и ногтевой пластины:
- Вросшие ногти,
- Мозоли, натоптыши,
- Пораженные ногти, требующие восстановления,
- Сухие и потрескавшиеся стопы,
- Повышенная потливость,
- Ороговение кожи,
- Микоз.
Лечебный КART-педикюр проводится с профессиональной израильской косметикой KART. Она создана на основе натуральных препаратов с фруктовыми кислотами и экстрактами лекарственных растений. Уникальный состав этих препаратов позволяет деликатно, без агрессивных воздействий удалять ороговевшие клетки кожи и залечивать проблемные места.
Попробуйте педикюр KART в салоне «Лотос» и оцените его высокие результаты. Он не имеет противопоказаний и полностью безопасен.
Уютная, спокойная атмосфера в салоне и красивый интерьер подарят вам отдых и помогут расслабиться и отдохнуть от ежедневной суеты. Приходите, проведите приятно и полезно время, расслабьтесь во время процедур, насладитесь чашкой ароматного кофе или чая со сладостями.
Добро пожаловать в «Лотос» — мир красоты ваших рук и ног!
Тула, ул. Халтурина, 2
8 (999)797-01-29
Монро, студия красоты
Студия красоты «Монро» — это уютное место с командой профессионалов, в котором восхитительные женщины и уверенные в себе мужчины получают отличную возможность выглядеть привлекательно и стильно.
Каждый клиент этой студии красоты сможет расслабиться, отдохнуть от тревог и почувствовать себя неотразимым.
Студия «Монро» предлагает вам большое разнообразие парикмахерских услуг: все виды стрижек, от классических до необычных и смелых, выпрямление и завивка, укладка волос.
Вы собираетесь на важное мероприятие и хотите, чтобы ваши волосы выглядели безупречно? В «Монро» вам сделают причёску любой сложности. Вы можете выбрать её сами или довериться совету мастера.
Также мастера сделают вам любое окрашивание волос, используя современные технологии и средства: мелирование, колорирование, блондирование, тонирование, омбре, шатуш и многие другие.
А ещё здесь можно пройти разнообразные процедуры по лечению волос и уходу за ними.
В студии красоты «Монро» можно сделать татуаж, пирсинг и эпиляцию.
Воспользуйтесь услугами для красоты и здоровья ногтей:
- Аппаратный маникюр
- Дизайн ногтей
- Гель-лак
- Гель
- Парафиновые ванночки
- Педикюр
- Мужской маникюр.
В этой студии вас ждет не только профессиональный уход,
но и тёплая атмосфера.
Не важно, сколько времени вы готовы провести в салоне: быстро обновить маникюр, лишь подрезать челку или пройти несколько процедур для красоты и ухода, мастера создадут для вас самую уютную обстановку и учтут все ваши пожелания.
Студия красоты «Монро» — работа от души для вашего совершенства!
Тула, улица Кауля, 10