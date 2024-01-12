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Где поесть нисуаз в Туле

Где поесть нисуаз в Туле

Вкусный проект Myslo: пробуем и делимся впечатлениями!

Оливье и селедка под шубой за праздники всем уже надоели. Вот бы чего-нибудь небанального… Например, салат нисуаз. Легкий, вкусный и при этом сытный. Классика французской кухни!

Мы попробовали нисуаз в пяти заведениях: 

  • ресторан SQER на ул. Каминского, 24-в;
  • кофейный бар «Кофе Культ» на ул. Советской, 47;
  • ресторан «Шарден» на ул. Советской, 11/5, пространство «Искра»;
  • ресторан «Культура» на ул. Советской, 11/4, пространство «Искра»;
  • кофейня Entree на ул. Союзной, 1.
 

Ресторан SQER

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Цена: 450 руб.

В SQER порция нисуаза просто огромная! Много кусочков обжаренного тунца с кунжутом, яйца с жидким центром, беби картофель, бобы эдамаме, шпинат и салат романо. Вкуса добавляют каперсы, красный лук, маслины, тайская заправка и розовый соус, которого на тарелке ну очень много.

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Тунец хорошо приготовлен, в меру соленый, с хорошей прожаркой. Заправки достаточно много, салат не сухой. 

Розовый соус островат, немного гасит другие вкусы. И из-за него салат получается немного тяжеловатым.

Нисуаз в SQER — это сытно. Салат воспринимается как большое самостоятельное блюдо, им можно полностью утолить голод, что очень приятно, учитывая доступную цену.

Наша оценка: 4,5 из 5 баллов.

 

Кофейный бар «Кофе Культ»

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Цена: 420 руб.

В «Кофе Культ» нисуаз выглядит, мягко говоря, необычно. Прожарка тунца — «до победного», но при этом он холодный. Видимо, готовился заранее. Помимо рыбы в салате — две беби картофелинки, яйцо, салатные листья, микрозелень и соус с каперсами.

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Интересный вкус дают вяленые томаты. Соус тоже интересный. Порция гораздо меньше, чем в SQER. В целом есть можно. Но тунца в «Кофе Культ» явно оскорбили, а это все-таки основной ингредиент. 

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

 

Ресторан «Шарден»

https://img.myslo.ru/Contents/6f/f9/12d4-8059-4cdf-8e92-ae2a936b44f9/8dad069a-758d-4c49-9917-d12a2b618915.jpg

Цена: 640 руб.

Очень красивая подача. Тарелка, нарезка — этот нисуаз так и просится в соцсети. Внутри — филе тунца, вареные перепелиные яйца, салатный микс, красный лук, помидоры черри, бобы и стручковая фасоль.

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Тунец приготовлен шикарно, во время подачи он был еще теплым. Салат кажется более легким, чем в других заведениях. 

Вкус не слишком яркий, всего в меру. Вкусно, свежо и из качественных продуктов.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

 

Ресторан «Культура»

https://img.myslo.ru/Contents/6f/f9/12d4-8059-4cdf-8e92-ae2a936b44f9/52808c78-4d5f-4e5c-b604-883be7b988fa.jpg

Цена: 650 руб.

Подача необычная, но тоже очень красивая. Тонко нарезанный тунец, яйцо с жидким желтком, стручковая фасоль, свежая зелень. Симпатично.

Что по вкусу: тунец нежнейший. Он отлично играет с теплым картофелем, черри, свежими салатными листьями и маринованным луком. Маринованный лук, кстати, встречался только в этой интерпретации нисуаза. И это вкусно!

https://img.myslo.ru/Contents/6f/f9/12d4-8059-4cdf-8e92-ae2a936b44f9/72a1a87d-10a0-436b-afa8-0bb1cade3bcb.jpg

Заправлен салат соусом терияки, и это тоже удачное решение. Необычное прочтение классики нас приятно удивило. Салат интересный, с кисло-сладкими нотами и отличным сочетанием вкусов. 

И что стоит отметить отдельно — в нем очень много тунца. В этом ансамбле он играет основную роль. Определенно зачет!

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

 

Кофейня Entree

https://img.myslo.ru/Contents/6f/f9/12d4-8059-4cdf-8e92-ae2a936b44f9/122dde23-42b7-41d7-8b77-57841d805f7f.jpg

Цена: 460 руб.

Иногда в обзорах бывают такие блюда, которые лучше бы никогда в жизни не случались. Этот нисуаз — из такой категории. 

В Entree нисуаз подают с яйцом пашот, и выглядеть это должно симпатично. Состав неплохой: тунец, картофель, черри, стручковая фасоль, микрозелень, сырой лук и заправка. Но когда блюдо попробовали, все очарование испарилось. 

https://img.myslo.ru/Contents/6f/f9/12d4-8059-4cdf-8e92-ae2a936b44f9/bdf63702-1c28-40e6-a201-16b5e2c98f35.jpg

Во-первых, салат очень сильно пахнет рыбой. Во-вторых, в тунце попадались жилки, части, которые не жевались. Рыба была порезана небрежно, а кусочки прожарены неравномерно. Перебирать салат — затея так себе. 

Картофель был пережаренным сверху, но сырым внутри. Это провал. Казалось, что удачным здесь было только яйцо пашот. За него мы и поставим пару баллов.

Наша оценка: 2 из 5 баллов.

 

Самый дорогой салат — ресторан «Культура» (650 руб.).

Самый дешевый салат — «Кофе Культ» (420 руб.).

Самая большая порция — SQER.

Самый вкусный, по мнению редакции, — в ресторанах «Культура» и «Шарден».

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Автор:
вчера, в 10:40 +8
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