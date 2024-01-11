Тулячка Наталья Соловьева вышивает чудесные картины лентами

Фото Алексея Пирязева

Розы, ромашки, маки, пионы, астры, тюльпаны, сирень и многие другие цветы буквально оживают на картинах Натальи. Смотришь на них — и словно ощущаешь нежный цветочный аромат.

За 10 лет творчества мастерица создала уже более пятисот картин, и все они очень нежные и волнующие.

Наталья Соловьева родилась в Вологодской области, в Туле живет уже больше сорока лет, поэтому считает себя тулячкой. В ТулГУ получила профессию экономиста, уже много лет у нее свой бизнес. И — любимое хобби, которое делает ее счастливой.

— В молодости у меня было много творческих увлечений: я вязала, шила, плела макраме, — рассказывает Наталья Антониновна. — Мне всегда нравилось что-то делать руками. К вышивке лентами я пришла в 2015 году, когда увидела подобный вид творчества в интернете. Я сразу влюбилась! Начала изучать вопрос, интересоваться, выписывала литературу, покупала книги. В Сети смотрела мастер-классы. Но все же до многого я доходила сама. Считаю, что в творчестве каждый должен делать что-то свое, чтобы отличаться от других, чтобы работы не получались у всех одинаковыми. Я многое придумываю; есть вещи, которые делаю только я.

Как и многие мастерицы, Наталья начинала с атласных лент, но через три года перешла на искусственный шелк турецкой фабрики «Мажестик». Теперь вышивает только турецким шелком. Искусственный шелк намного дороже атласа, но он матовый, и цветы выглядят более натурально.

Для вышивки лентами Наталья Соловьева использует габардин. Ткань натягивается в пяльцы, лента заправляется в иголку с широким ушком, и иглой по ткани выкладываются стежки. Чем шире лента, тем больше ушко у иголки.

— В вышивке лентами я использую… зажигалку! Конец ленты опаливается, чтобы сформировать жесткий край, именно его я заправляю в ушко иглы. Протягиваю ленту через ткань, формирую лепесток так, как мне нравится, с изнанки обрезаю и припаиваю зажигалкой. Также в своих работах использую нитки мулине и ирис, вспомогательные ниточки, чтобы невидимыми стежочками закрепить лепесток.

В одной работе могут использоваться ленты шириной от 2 до 38 мм. Есть даже лента шириной 50 мм.

Многие работы я тонирую красками, чтобы придать цвету глубину, а всей работе — объем. Люблю использовать акриловые краски, иногда — акварель, но она менее практичная.

Принты для своих картин Наталья Соловьева делает на заказ. Мастерица очень любит вышивать по картинам известных художников, например по картинам известной художницы из Ижевска Риммы Вьюговой, художниц Натальи Позднихер, Елены Вавилиной, художника Тараса Приступы. Есть картины по работам румынской художницы Анки Булгару, немецкой Катарины Кляйн, французского художника Пола де Лангпре, американки Сани Эймс.

— Там уже соблюдены пропорции, определены цвета — я очень редко отступаю от оригинала картины. Не надо мудрить и придумывать велосипед, иначе работу можно испортить.

Самые маленькие картины умещаются в формат 10х15 см.

— Никогда не засекаю время, но если меня не отвлекают, то миниатюру могу вышить за один день. На большую картину уходит около месяца.

Размер для будущей картины мастерица определяет заранее и именно под него уже заказывает принт. До всего доходила методом проб и ошибок.

— Сейчас уже с опытом я вижу, какая картина в каком размере будет лучше смотреться. Поначалу были ошибки: мне очень нравилась картинка, я заказывала огромный принт с очень большими цветами и потом уже понимала, что вышить их нереально, — они не будут смотреться. Или наоборот, мне хотелось миниатюрную картину, а по факту ей требовался больший размер.

Как такового рабочего места в доме у Натальи нет. Ленты, пяльцы, иголки, краски — все это лежит на большом широком подоконнике в ее спальне. Там и создаются картины, причем вышивает Наталья только стоя возле окошка, иначе неудобно. За работой она может простоять 6-8 часов.

— Для меня вышивка лентами — мое хобби, моя отдушина, моя медитация. Когда вышиваю, я про все забываю. Могу часами этим заниматься. За работу нужно браться только в хорошем настроении и только в хорошем самочувствии. Ленты не терпят плохих эмоций мастера. Некоторые говорят: «Я, чтобы успокоиться, занимаюсь вышивкой». У меня не так. Лента просто не ляжет так, как мне надо. Лента чувствует мое настроение.

— Когда я вышила свои первые подсолнухи, они были простенькие, из атласных лент, смешные, наивные. Но мне сказали: «Слушай, это такой шедевр!» А я говорю: мол, да ладно, простые совсем… И мне с улыбкой: «Ты вообще видела „Подсолнухи“ Ван Гога? Твои намного красивее». После этого я вышивала подсолнухи уже много раз. И вот сейчас я своей работой горжусь.

Любимые цветы Натальи — розы, в интернете мастерицу даже прозвали Феей роз. Очень любит вышивать и ромашки — сейчас на них бум.

— В соцсетях многие пишут: «Ох, какое же у вас терпение!» А я говорю, что нет никакого терпения. Когда дело, которым ты занимаешься, — в радость, в удовольствие, приносит тебе счастье, — о каком терпении может идти речь? Терпят только нелюбимое. А у меня — кайф! Я получаю удовольствие и от процесса, и от результата. Когда только начинаю вышивать, очень любопытно, как все получится, как картина будет выглядеть в законченном виде.

Вышитые лентами картины Натальи Соловьевой «живут» в разных уголках России. Первая клиентка тулячки была из Греции, также мастерица отправляла свои картины в Чехию, Германию.

— Не люблю вышивать картины повторно, хотя иногда меня просят это сделать. Больше люблю творчество, новинки, предвкушать, а как это получится! Уверена, что это хобби со мной — на всю жизнь.