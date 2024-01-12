Покричать в трубу и поскрипеть: чем заняться на выставке «Цех шума» в «Октаве»

Первая рабочая неделя уже выбила из колеи? Расскажем, где можно перезагрузиться.

Выставка «Цех шума» работает в тульской «Октаве» уже месяц. Она стала первым событием в серии звуковых выставок «Игры со звуком».

Как показать звук? Этим вопросом задался создатель выставки — калужский художник Юрий Марин. «Цех шума» он создал специально для фестиваля на территории завода в своей родной Калуге. Решил поработать с тем, что нашел на территории заброшенного здания, и создать из этого произведение искусства. И всё получилось! Потом выставка отправилась в путешествие и теперь гостит в Туле.

Экспонатами выставки стали электроустановки, трубы и заводские станки. В руках художника они заиграли по-новому и стали шумовыми машинами. Они затрещали, заскрежетали и зашумели, образуя необычное звуковое пространство.

Как гласит манифест выставки, «ассортимент включает более пяти наименований скрежетов, широкую линейку скрипов, а также шорохи, шелесты, воркования и трескотню различных сортов».

Зритель сможет увидеть, потрогать, извлечь звуки из 13 электрических и механических машин.

Какие-то экспонаты можно запустить с пульта управления, какие-то — только вручную. В любом случае заиграют они только тогда, когда с ними начнут взаимодействовать гости выставки.

Один из центральных объектов — огромная труба с надписью «Кричать сюда». Да-да, чтобы оценить этот экспонат, в него нужно от души что-нибудь крикнуть. Вроде бы просто, но как иногда этого не хватает жителям городов, в которых кричать не принято.

В «Цехе шума» можно и нужно издавать громкие звуки. Для этого придется запускать станок с вылетающими из него гайками, бить палкой по железным конструкциям, приводить в движение гремящую карусель из железных предметов. Поверьте, даже если вы совсем не смыслите в искусстве, сбросить напряжение точно сможете.

Петр Айду, куратор выставки, музыкант и композитор:

— Идея выставки — в том, чтобы оглянуться вокруг и осознать это, понять, как устроен звук. Звуковая выставка — это что-то необычное, даже странное. Звук вообще явление нематериальное, показать и зафиксировать его — настоящий феномен.

С другой стороны, он давно перестал быть монополией музыкантов. Со звуком сейчас работают как с художественным материалом. Художники все больше захватывают территорию звука, создаются саунд-арты, звуковые скульптуры, саунд-дизайны в кино.

Дмитрий Барсенков, директор «Октавы»:

— Выставка «Цех шума» замыкает пространство кластера, делая его полностью звуковым. На нашей постоянной экспозиции музыка звучит постоянно, там Александр Пургин создал симфонию из звуков тульских заводов. В той же части у нас находится инсталляция «Почувствуй Октаву», где каждый может записать свой голос и услышать его в интерпретациях разных микрофонов, который производит завод. Поэтому принимать у себя звуковую выставку мы очень рады, тем более что она такая необычная.

Выставка «Цех шума» пробудет в «Октаве» до 20 февраля (6+). Вход платный.