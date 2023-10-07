Что бесит ритуального агента

Сегодняшний гость нашей рубрики — представительница весьма необычной профессии — сотрудница ритуальной службы.

Бесит, когда ссылаются на «своих»

Когда клиенты говорят, что у них есть «свои», значит, они уже когда-то хоронили у определённого агента и желают обратиться в ту же организацию. Но почему-то делают из этого тайну, не называют имён ритуальных агентов. Просто тайна века с учётом, что в нашей сфере все знакомы!

Путают с риелторами

Называют нас риелторами, подразумевая сотрудников сферы недвижимости. Когда поправляешь и говоришь, что мы — ритуальные агенты, а не риелторы, возмущённо отвечают: «Ну, вы же последний дом для людей выбираете!» Очень миленько.

Страх того, что тело родственника выкопают

Почему-то люди думают, что ночью по кладбищу ходит специальный человек и выкапывает тела из могил. Помню, в Туле была подобная ситуация, но не помню исход. Случай был единичный, но каждый раз слышу, как люди боятся повторения этого.

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«Удобно ли в гробу?»

При выборе гроба особо ответственно подходят люди в возрасте старше 65 лет. Когда выбор падает на определённый гроб, задают вопросы: «Точно ли нашему родственнику будет там удобно?» Глупый, конечно, вопрос. Но после многочисленных просьб проверить, удобно ли в гробу, приходилось проверять. Теперь знаю ответ на этот вопрос…

Боятся, что тело замёрзнет

Почему-то люди убеждены что после смерти их близкий всё по-прежнему чувствует. Если человек замерзал при жизни, то и в гроб они хотят положить тело во всём теплом: шерстяные носки, пуховый платок. Встречались даже личности, которые требовали надеть на покойника куртки или пуховики, зимнюю обувь. Причём летом.

Стараешься объяснить, что все клетки и жизненно важные процессы в теле человека уже прекращают функционировать через 72 часа после смерти, а это — трое суток. Люди не понимают!

Близкие ритуальных агентов — бессмертные

Почему-то родственники умерших думают, что у ритуального агента и его близких какие-то особые привилегии. Когда искренне соболезнуешь людям, в ответ получаешь: «Да откуда вам знать, у вас же никто не умер!»