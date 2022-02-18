Где поесть хот-доги в Туле

В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фаст-фуда в Туле. Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно. Сегодня — хот-доги!

Удобная точка на главной площади города. Здесь за возможность полакомиться французским хот-догом вам придётся выложить чуть большую сумму, чем у соседей из «Донера». При этом вы не увидите, какие именно манипуляции проводят с вашей едой, так как готовится хот-дог где-то в глубине фургончика. Видимо, чтобы конкуренты не подсмотрели рецепт. Хот-дог оказался с нужным балансом начинки. Сосиска и тесто тоже не подвели, подарив приемлемый вкус. Твердый «середнячок», которым не грех перекусить, накатавшись на губернском катке например. Цена: 130 рублей. Вес: 155 г. Время ожидания: 8 минут. Как и в «Донере», упаковка навынос здесь обычная — пакет и салфетки. И этого вполне достаточно, чтобы перекусить по дороге.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

Бургерная порадовала весьма и весьма аппетитным хот-догом. Сочная сосиска, в меру копченая и не обезображенная избыточным жиром. Великолепный соус. Свежая булка для французского хот-дога. Чтобы описать вкус этого «произведения искусства» нужен поэт, а не журналист. Даже не хочется расписывать — это наш победитель.

Для протокола: хот-дог с собой упаковали в несколько бумажных пакетов и сложили все это в полиэтиленовый. Не попросив дополнительно за эту благодать ни копейки.

Цена: 130 рублей.

Вес: 145 г.

Время ожидания: около 4 минут.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

В этой точке мы купили самый дешёвый хот-дог. И очень пожалели о том, что в мире существуют хот-доги за такую цену. Пожалуй, это самый неудобный классический баварский хот-дог, который мы ели за всю нашу жизнь. Маринованные огурцы никак не хотели держаться на сосиске и норовили выпасть после первого укуса. Булка трескается и разваливается, а сосиска не дарит того привычного ощущения счастья, на которое вправе рассчитывать проголодавшийся человек.

Цена: 79 руб.

Вес: 180 г.

Время ожидания: меньше 5 минут.

Не рекомендуем вам эти хот-доги. Из плюсов, кроме дешевизны, можно отметить красивый бумажный пакетик, в который был упакован хот-дог. Но этого мало, не правда ли?

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

На заправке Shell вы можете приобрести не только вкусный кофе, но и довольно приличный френч-дог. Он оказался самым большим из тех, что мы купили. Булочка нормально пропеченная, хрустит и легко откусывается. Начинка не вываливается, поэтому можно есть без опасения испачкаться.

Сосиска — со специями и вкраплениями жира. Жир повышает калорийность, но когда он остывает — становится вязким, и это явно не добавляет вкусовых качеств. Соус и начинка — стандартный и добротный набор из кетчупа, майонеза, горчицы и соленых огурцов.

Френч-дог готовили при нас, не забыв уточнить вопрос о начинке — интересует ли нас классический набор или мы хотели бы от чего-то отказаться. Приготовленную еду упаковали в симпатичный бумажный пакет.

Цена: 229 руб.

Вес: 290 г.

Время ожидания: около 5 минут.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

Самый большой хот-дог — Shell (290 г).

Самый маленький хот-дог — «Донер» (130 г).

Самый дорогой хот-дог — Shell (290 руб.).

Самый дешевый хот-дог — «Русский Аппетит» (79 руб.).

Самое маленькое время ожидания — Бургерная «Жадина Говядина» (около 4 минут).

Самый вкусный, по мнению редакции — Определенно, «Жадина Говядина».