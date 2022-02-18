Где поесть хот-доги в Туле
Вкусный проект Myslo: пробуем еду и делимся впечатлениями!
В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фаст-фуда в Туле. Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно. Сегодня — хот-доги!
Myslo попробовал хот-доги в пяти разных точках:
- «Донер», ул. Фридриха Энгельса, 19-в;
- Ufo cafe на площади Ленина;
- Бургерная «Жадина Говядина», ул. Михеева, 15;
- «Русский Аппетит», ул. Фридриха Энгельса, 32-а/1;
- Заправка Shell, ул. Генерала Маргелова, 67.
Везде мы заказали либо французский, либо датский хот-дог (только «Русский Аппетит» удивил наличием лишь острого и баварского. Мы взяли баварский). Закупку мы проводили с 14.00 до 15.00. Эта информация может быть важна для оценки времени подачи.
«Донер» на ул. Фридриха Энгельса
Точка в центре города, более известная своей шаурмой. Продавец очень расстроился, после того как узнал, что к заказанному датскому хот-догу не потребуется ни кофе, ни чай. Искренне переживая за наш желудок, мужчина пару раз спросил, как же мы будем есть всухомятку.
Цена: 110 рублей.
Вес: 130 г.
Время ожидания: 7 минут.
Далеко не лучший и не самый вкусный хот-дог. Обычная сосиска щедро сдобрена майонезом и кетчупом, между которыми таки сумела затесаться и горчица. Зато булка, в которую было упрятано это великолепие, оказалась вполне приемлемой. Эту булку захотелось очистить от начинки, подогреть и съесть отдельно.
Мы бы не стали заказывать его снова, но, если вы очень голодным окажетесь у площади Восстания, можете рискнуть. Напоминаем, здесь все очень субъективно.
Наша оценка: 3,5 из 5 баллов.
Ufo cafe на площади Ленина
Удобная точка на главной площади города. Здесь за возможность полакомиться французским хот-догом вам придётся выложить чуть большую сумму, чем у соседей из «Донера». При этом вы не увидите, какие именно манипуляции проводят с вашей едой, так как готовится хот-дог где-то в глубине фургончика. Видимо, чтобы конкуренты не подсмотрели рецепт.
Хот-дог оказался с нужным балансом начинки. Сосиска и тесто тоже не подвели, подарив приемлемый вкус. Твердый «середнячок», которым не грех перекусить, накатавшись на губернском катке например.
Цена: 130 рублей.
Вес: 155 г.
Время ожидания: 8 минут.
Наша оценка: 4 из 5 баллов.
Бургерная порадовала весьма и весьма аппетитным хот-догом. Сочная сосиска, в меру копченая и не обезображенная избыточным жиром. Великолепный соус. Свежая булка для французского хот-дога. Чтобы описать вкус этого «произведения искусства» нужен поэт, а не журналист. Даже не хочется расписывать — это наш победитель.
Для протокола: хот-дог с собой упаковали в несколько бумажных пакетов и сложили все это в полиэтиленовый. Не попросив дополнительно за эту благодать ни копейки.
Цена: 130 рублей.
Вес: 145 г.
Время ожидания: около 4 минут.
Наша оценка: 5 из 5 баллов.
«Русский Аппетит» на ул. Фридриха Энгельса, 32-а/1
В этой точке мы купили самый дешёвый хот-дог. И очень пожалели о том, что в мире существуют хот-доги за такую цену. Пожалуй, это самый неудобный классический баварский хот-дог, который мы ели за всю нашу жизнь. Маринованные огурцы никак не хотели держаться на сосиске и норовили выпасть после первого укуса. Булка трескается и разваливается, а сосиска не дарит того привычного ощущения счастья, на которое вправе рассчитывать проголодавшийся человек.
Цена: 79 руб.
Вес: 180 г.
Время ожидания: меньше 5 минут.
Не рекомендуем вам эти хот-доги. Из плюсов, кроме дешевизны, можно отметить красивый бумажный пакетик, в который был упакован хот-дог. Но этого мало, не правда ли?
Наша оценка: 3 из 5 баллов.
Заправка Shell, ул. Генерала Маргелова, 67
На заправке Shell вы можете приобрести не только вкусный кофе, но и довольно приличный френч-дог. Он оказался самым большим из тех, что мы купили. Булочка нормально пропеченная, хрустит и легко откусывается. Начинка не вываливается, поэтому можно есть без опасения испачкаться.
Френч-дог готовили при нас, не забыв уточнить вопрос о начинке — интересует ли нас классический набор или мы хотели бы от чего-то отказаться. Приготовленную еду упаковали в симпатичный бумажный пакет.
Цена: 229 руб.
Вес: 290 г.
Время ожидания: около 5 минут.
Наша оценка: 4 из 5 баллов.
Самый большой хот-дог — Shell (290 г).
Самый маленький хот-дог — «Донер» (130 г).
Самый дорогой хот-дог — Shell (290 руб.).
Самый дешевый хот-дог — «Русский Аппетит» (79 руб.).
Самое маленькое время ожидания — Бургерная «Жадина Говядина» (около 4 минут).
Самый вкусный, по мнению редакции — Определенно, «Жадина Говядина».
Какие хот-доги любите вы? Какие блюда еще хотели бы видеть в обзорах Myslo? Делитесь в комментариях!