Бабушки и дедушки vs молодые родители: как сохранить мир в семье после рождения ребенка

Как не испортить отношения со старшим поколением, оставаясь верными своим убеждениям и принципам? Как помочь молодым родителям, не нарушая их личных границ? Разбираемся вместе с семейным психологом.

Рождение ребенка — важное событие не только для родителей, но и для всей семейной системы, в которую, безусловно, входят старшие родственники — новоиспеченные бабушки и дедушки. Даже если молодая семья живет отдельно и полностью независима от своих родителей, появление новорожденного становится поводом для конфликтов, обид и непонимания. С современными технологиями и расстояние не спасает от семейных кризисов.

Бабушки и дедушки считают, что они лучше знают все — как купать, одевать, кормить, гулять, развлекать ребенка. Или даже начинают влезать в другие аспекты семейной жизни детей. А молодые родители в попытках выстроить границы жестко осаживают старших родственников, прибегают к шантажу («не увидите малыша, если…»), рвут связь.

Как грамотно выстроить отношения в новой реальности, если разница в представлениях о том, кто и что должен делать и как вести себя по отношению к малышу, огромна?

Мы попросили Майю Андрияничеву, клинического, семейного и перинатального психолога, составить «шпаргалки» для молодых родителей и бабушек с дедушками, которые помогут не только сохранить мир в семье, но и укрепить связь между поколениями.



Майя Андрияничева

- С рождением ребенка всем членам расширенной семейной системы придется пересмотреть свои роли. Потребуется разработка и внедрение новых правил. Чем быстрее все осознают и примут эту необходимость, тем всем будет легче.

5 напоминаний-рекомендаций молодым родителям:

Новые роли появились не только у вас, но и у ваших родителей. Для них стать бабушками и дедушками — это тоже мощный выход из «зоны комфорта», из привычного образа жизни. Волнение за здоровье и благополучие новорожденного, а также за своих детей накладывает отпечаток на их действия и высказывания. Помните: им тоже требуется время на то, чтобы приспособиться. Как и вам! За «трансляцией опыта» («мы всегда так делали», «я лучше знаю, я вас вырастил/а», «давай лучше я сделаю» и т. д. ) чаще не критика молодых родителей, а желание помочь. В их глазах вы по-прежнему дети. Лучше мягко напомнить, что вы взрослые люди, и объяснить, что вы готовились к рождению ребёнка, проходили курсы, читали специализированную литературу, изучали видео, возможно, имеете уже опыт ухода за ребенком. И что в случае необходимости вы попросите поделиться своим опытом родителей. Это поможет успокоить бабушек и дедушек и расставить границы. Если старшие родственники готовы помогать, договоритесь о том, в чем именно это было бы удобно обеим сторонам. Например, совместная поездка в больницу на осмотр, прогулки с ребенком на улице пару раз в неделю и т. п. Обычно поначалу, в период тесного контакта с малышом, вам это может казаться лишним. Но это не означает, что помощь не потребуется в будущем. Каждому из родителей требуется время, когда нужно не только удовлетворять базовые потребности (еда, сон, душ), но и вспоминать про свои увлечения, чтобы не столкнуться с «выгоранием». Тогда готовность бабушек и дедушек помогать с ребёнком заиграет новыми красками.



Не торопитесь отказываться от помощи старших родственников. Им ведь тоже хочется контакта с внуками! Подумайте, как можно организовать это не в ущерб себе: как вариант, пригласить их вместе пройтись с коляской в парке, пригласить на полчаса на чай, если совсем уж не хочется оставлять малыша без своего присмотра. Так и им будет приятно, и вам не придется переступать через свои желания! Всегда можно найти взаимовыгодные варианты. Если бабушки-дедушки настаивают в желании помогать молодым родителям, то можно делегировать им бытовую сторону вопроса, опять же в случае их согласия. Таким образом вы разгрузите себя, например, от готовки, уборки, походов в магазин или поездок по каким-то делам. В принципе этот вопрос можно обсудить со старшим поколением еще до родов: обозначить, в чем конкретно вы хотели бы видеть их участие в вашей «новой» жизни. Когда речь идет непосредственно о заботе о новорожденном, то здесь критически важно проговорить ВСЕ правила и четко обозначить, что для вас принципиально. Вы родители, вы главные. В случае когда возникают разногласия по вопросам ухода, здоровья или воспитания, отлично помогает введение старших родственников в курс дела. Ведь их представление об уходе за малышом, возможно, в чем-то устарело. Если они пользуются социальными сетями, можно предложить им почитать или посмотреть видео тех специалистов (педиатров, психологов, педагогов), которым доверяете вы. Познакомить со специализированной литературой, тематическими видео. Отлично, если вы будете вместе обсуждать какие-то спорные моменты: это сближает, а значит, полезно для всех участников процесса, в том числе и ребенка.

Предлагая бабушкам и дедушкам принять непосредственное участие в вашей жизни, помните: помощь — это то, после чего вам должно стать ЛУЧШЕ, чем было до. То есть если после прихода мамы или свекрови, папы или свекра вы испытываете стресс, тревожность, фрустрацию, такую помощь лучше минимизировать. Во всех остальных случаях можно и нужно говорить, искать компромиссы, выстраивать заново свои отношения в изменившейся реальности. Все получится!

5 напоминаний-рекомендаций бабушкам и дедушкам:

Вы уже были родителями новорожденного. Теперь ваши дети стали родителями своего ребенка! Им важно самостоятельно пройти этот путь. Если они захотят вашего участия, большей вовлечённости и помощи — прекрасно, дождитесь такого запроса и выступайте, только старайтесь избегать ультимативных и категоричных формулировок. Помните: за 20−30−40 лет мир изменился, и подходы к воспитанию и уходу — тоже. Если нет необходимости в вашей помощи с новорожденным, не торопитесь обижаться и ругаться. Посмотрите на это с другой стороны. У вас сейчас появилась возможность уделять больше времени себе и своим увлечениям, ведь вам не надо ухаживать за младенцем и растворяться в нем так, как приходится его родителям. Когда малыш немного окрепнет и у него с мамой установится крепкая эмоциональная связь, моменты с регулярными встречами будет обсуждать гораздо легче. Когда вам доверяют ребенка, сопровождая инструкцией, не обесценивайте это словами «я лучше знаю», «вас-то вырастили». Правила в отношении этого новорожденного устанавливают его родители, а не вы. Это важно понять и принять, даже если что-то кажется вам неправильным. Любое несогласованное действие — потенциальный конфликт, который может привести к тому, что контакт будет нарушен, а это не сможет не сказаться на регулярности встреч с малышом. Вы же этого не хотите, правда? Доверяйте, не перепроверяя то, что важно молодым родителям (если это, конечно, не угрожает жизни малыша), и придерживайтесь той линии, которую выбрали они. Предлагая детям свою помощь, не зацикливайтесь только лишь на заботе о ребенке. Маме (да и папе тоже, но особенно — маме) очень важно быть с малышом в период становления привязанности в первые месяцы после рождения. Это нужно для формирования базового чувства безопасности у ребёнка, это их зона ответственности. Помощь молодой семье может проявляться и в других вещах при желании, например в бытовых вопросах, если это комфортно всем. Лучше спросить, какая помощь порадовала бы ваших детей, и помочь им в том, что им актуально и необходимо. Они обязательно оценят такой деликатный подход. Признайте, что современные родители подходят к появлению ребенка в семье гораздо ответственнее, чем это было в ваше время. Они много читают, изучают и не исключено, что знают о новорожденных куда больше вашего. Будьте открыты ко всему новому! Узнайте у детей, на кого из врачей, педагогов или психологов они ориентируются, чтобы быть с ними на одной волне. Это позволит вам сблизиться с детьми, понять их стремления, а также активно участвовать в жизни внуков: зная, что вы с ними заодно, молодые родители будут доверять вам гораздо больше.

Наблюдая за тем, как ваши дети осваивают роли родителей, помните, что ошибаться — это нормально. Избегайте неуместных комментариев, не взращивайте неуверенность в себе у молодых мамы и папы, не увеличивайте и без того возможную тревожность. Многое изменилось в вопросах воспитания. Поддержка и принятие — основа близких отношений в семье!