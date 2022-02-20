«Что бесит»: 11 поводов разозлить юрисконсульта

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Новый проект Myslo «Что бесит»: представители разных профессий рассказывают, от чего их буквально колотит на работе!

В России существует Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи». И есть организации, которые предоставляют эту помощь гражданам. Безвозмездно, то есть — даром. С чем обращаются люди в бесплатную юридическую консультацию и что бесит юриста, к которому ежедневно поступают жалобы на всё подряд?

1. Разговоры «за жизнь»

Многие люди приходят не для того, чтобы решить конкретную проблему, а чтобы выговориться. Вечером голова болела, с утра в животе урчало, кошка цветок свалила, колбаса на 10 рублей подорожала, а вот раньше люди жили!.. Такой посетитель запросто может отнять половину рабочего дня. Когда ты начинаешь вежливо, но твёрдо возвращать его к сути визита, он искренне удивляется: «А куда нам спешить? Давайте ещё поговорим!» Люди, которые не ценят чужое время и чужие нервы, очень бесят.

2. Провокаторы

Есть посетители, которые специально приходят поскандалить. Причём им совершенно неважен формальный повод их визита — это могут быть лишние 3 рубля в квитанции за ЖКУ или просроченная сметана, купленная в ближайшем супермаркете. Они намеренно приходят, выплескивают свой негатив и ждут, что ты сорвёшься, провоцируют на отрицательные эмоции. Это своеобразные энергетические вампиры, которые устроят свару, насладятся ей и довольные уходят восвояси. Лучшее оружие против них — безразличие, спокойствие и крепкие нервы.

3. Когда обращаются «не по адресу»

Как минимум дважды в неделю приходится слушать речи примерно следующего содержания: «Я хочу поменять наши законы! Наши законы неправильные! Они не работают!» Изменение законов — прерогатива федеральных органов законодательной власти. Я не могу по щелчку пальцев отменить пенсионную реформу или снизить тарифы на ЖКУ! Пишите в Государственную Думу, в Совет Федерации или сразу Президенту.

4. Когда обращаются со всем подряд

«У меня электрический счётчик барахлит, а ещё мне налог неправильно начислили, и нужно зятя из тюрьмы вытащить. Помогите, вы ж юрист!» Юрист — это не универсальный солдат. У каждого есть своя специализация. Кто-то работает в сфере ЖКХ, кто-то защищает потребительские права, кто-то представляет интересы в гражданских и уголовных процессах. Здесь можно провести аналогию с врачами. Вы же не пойдёте лечить зубы к проктологу, не так ли?

5. Когда хотят, чтобы всё сделали за них

Очень распространенный пример: приходит человек и жалуется на управляющую компанию. Тарифы высокие, дворник бездельничает, до аварийки не дозвониться… Окей, давайте поменяем исполнителя! Чтобы сменить обслуживающую организацию, нужно провести собрание собственников жилья. Мы поможем подготовить все необходимые документы, но по закону инициатива проведения собрания должна исходить от собственников. То есть вам нужно собрать соседей и вынести этот вопрос на обсуждение. И начинается: «Нет, я не согласен, я этого делать не буду, сделайте это за меня…» Бесит!

6. Когда считают, что им все кругом должны

Мы работаем за зарплату и для людей, которые к нам обращаются, наши услуги абсолютно бесплатны. Казалось бы — отлично! Но нет. Обычно люди не ценят то, что достаётся им задаром, — это психология. Бывает так, что ты искренне пытаешься помочь, а когда всё идёт не так, как хочется «клиенту», — тебя моментально сделают крайним да ещё и жалобу напишут.

7. «Вы мне только подскажите, а дальше я сам…»

Нет! Если я пишу, например, исковое заявление, то я точно знаю, на чём оно основывается и какими документами подтверждены исковые требования. В этом случае я могу прогнозировать результат и нести ответственность за свою работу. А полагаться на принцип «сломанного телефона» и потом выслушивать претензии из-за того, что кто-то что-то не так понял, написал или сделал, мне совсем не хочется. И это очень бесит.

8. Элементарная бестактность

Бесцеремонно зашёл, плюхнулся на стул и сходу вывалил перед тобой кипу документов. Ни «здравствуйте», ни «можно к вам пройти?». Это мелочь, но она сразу же отбивает малейшее желание что-либо делать для такого посетителя. Люди, не забывайте о банальной вежливости, пожалуйста. И во время телефонных разговоров тоже.

9. «Мне другой юрист сказал, что тут нужно вот так…»

Ух!!! Ну, так идите к другому юристу, зачем вы ко мне-то пришли?! А раз пришли — не нужно указывать, что и как мне делать.

10. «Мне нужны гарантии»

Лично я вам ничего не гарантирую. Если вам нужна гарантия — купите микроволновку. Только не забудьте взять чек и гарантийный талон.

11. Нет, я не пойду за вас в суд...

Я занимаюсь консультированием и притом бесплатно для вас. Давайте этим и ограничимся. Представительство в судебном заседании — это совсем другая работа за совсем другие деньги.

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