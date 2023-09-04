Сто лет в игре. Начало

В летописи футбола оружейного края несколько вех, вот некоторые из них: 1910 год — первый, нашедший отражение в прессе, матч энтузиастов «английской игры на воздухе» в Тульской губернии; 1938 год — дебют команд Тулы в Кубке Советского Союза; 1946 год — первое выступление тульской команды мастеров в первенствах страны; 1984 год — начало эры «Арсенала».

Но сейчас подробнее о том событии, которое мы по праву считаем отправной точкой в истории клуба.

1923 год. Наша страна, истерзанная Гражданской войной, начинает возвращаться к мирной жизни. Организовано общество добровольного воздушного флота «Добролет» (будущий «Аэрофлот»). В Петрограде создан Государственный институт художественной культуры с Казимиром Малевичем во главе. Корней Чуковский пишет нетленную «Муху-Цокотуху». В Москве начинает действовать первое пролетарское спортивное общество «Динамо».

Яркий пример перемен к лучшему — проведение Первого всесоюзного праздника физической культуры в Москве, в котором посчастливилось участвовать футбольной команде Тулы.

5 сентября 1923 года тульский футбол впервые вышел на всесоюзный уровень. Туляки попробовали силы в турнире, который был предтечей клубных чемпионатов страны. Участвовали 16 команд, представлявших РСФСР (Москва, Воронеж, Нижний Новгород, Иваново, Ярославль, Ковров, Ржев и другие города, в том числе входивший в состав РСФСР Гомель), Закавказскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику (команда Тифлиса), Украинскую ССР. Матчи прошли на шести лучших стадионах столицы. Соревнования освещали как центральные газеты («Правда», «Известия»), так и региональные (харьковские «Южный гудок», «Коммунист»).

В состав нашей сборной вошли сильнейшие игроки со всей губернии: по шесть футболистов из Тулы (Чулковский спортивный клуб, Железнодорожный клуб, «Красная звезда») и Богородицка, еще четырех человек делегировал Ефремов. Сборная формировалась по итогам футбольного турнира губернской олимпиады.

5 сентября 1923 года, это была среда, туляки сыграли дебютный матч. В 1/8 финала на стадионе «Русскабель» в присутствии 300 зрителей московский арбитр Гридин зафиксировал ничью с харьковским «Красным железнодорожником» (команда Южной железной дороги). Как написала одна из газет, «играли до результатов 2 часа 10 мин., и матч окончился 0:0». Определенное преимущество было за туляками, ведь соперник, добиравшийся поездом, едва успел к матчу.

Назначили переигровку на следующий день. Болельщиков собралось больше — 500 человек, а победили футболисты Харькова — 3:1. Они в итоге пробились в финал турнира. В конце встречи исторический гол туляков — первый на всесоюзном уровне — забил Лапин. В матчах с командой ЮЖД туляки играли в таком составе: Постников, Догаев, Бархатинский, Радикорский, Четвериков (капитан), Пузырев, А.Геек, Л.Геек, Покровский, Лапин, Николаев.

0:0, 1:3 — вполне футбольные результаты. Но случались в первенстве и форменные разгромы. Иркутск расправился с соперниками из Башкирской республики — 16:0, а затем и сам был бит Москвой — 0:15.

Играть в матче утешительного турнира с командой Воронежа туляки отказались.

Кстати, игра за титул тоже оказалась смазанной. На 26-й минуте при счете 3:0 в пользу москвичей харьковчане ушли с поля. Цитируем «Правду», которая врать не станет: «Финальный матч на первенство по футболу имел неожиданный конец — команда Южных дорог, недовольная поведением игрока Москвы Селина и попустительствам его прыжкам судьи, покинула поле, не доиграв даже первой половины». Однако комиссия по проведению соревнований дала «Красному железнодорожнику» отзывы об отличной дисциплине и даже ходатайствовала перед культотделом ЦК железной дороги о награждении команды портретами товарищей Ленина и Троцкого.

Была ли награждена команда Тулы, история умалчивает.

Этим материалом мы открываем цикл публикаций об истории тульского футбола, о том что произошло за прошедшие «100 лет в игре».

А 5 сентября мы приглашаем всех на большой футбольный праздник, который пройдет на стадионе академии «Арсенал» в 18:00. В программе: праздничный концерт, матч между сборными командами ветеранов XX и XXI веков, общение с футболистами основного состава «Арсенала», мини-футбол, лазертаг, танцплощадка, фуд-корт и многое другое.