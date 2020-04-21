Опрос Myslo: Как переживают карантин люди в разных регионах России

Юлия Королева, Татьяна Алексеева, Кристина Вернигорина, Антон Чембуров, Валерия Дьячкова, Екатерина Белова, Леонид Почекин, Юлия Александрова. Фото из архива героев публикации. Цифры актуальны на момент публикации материала.

Мы спросили жителей разных городов нашей страны, как они сейчас живут. Какие у них ограничительные меры? Если ли маски и антисептики? Дорожают ли продукты? И как люди соблюдают режим самоизоляции?

Волгоград Волгоград: в деревнях затравили семьи, где есть заболевшие На 21 апреля в Волгоградской области 134 заболевших. Индекс самоизоляции в Волгограде — 2,4.

Вера Владзиевская

– У нас режим самоизоляции. Сначала всё было строго (как везде), но уже пошли послабления: указом губернатора открыли конторы, связанные с полиграфией, со вчерашнего дня работают салоны красоты (там аврал, запись на неделю вперед, потому что одного человека в каждые два часа должны принимать и потом всё дезинфицировать), пищевые предприятия работали.

Транспорт сначала убрали, ходил только утром и вечером. Но через неделю опять запустили, потому что там все давились. Сейчас ходят пустые автобусы днем.

Маски в аптеках найти трудно, а вот антисептиков много, но спиртовые остались только дорогие.

На цены в магазинах волгоградцы не жалуются, коммуналка вроде тоже не подросла (не уверена, муж платит). Только имбирь с лимонами точно подорожали (в два раза).

К самоизоляции волгоградцы относятся по-разному. У кого есть возможность работать на удалёнке, тот уже приспособился. У кого нет работы и з/п, соответственно, те плюются. А сейчас пошла волна неверующих, кто подозревает мировой заговор (это таксисты и иже с ними).

Индекс самоизоляции бывает разный, на днях был 3,0 — людей много на улицах было. Многие ходят в масках и перчатках, патрули ходят, штрафуют, но не по всему городу: у них дежурства по районам.

У сестры в доме соседей оштрафовали на 10 тысяч, потому что у них ребенок гулял на улице. У мужа знакомый получил штраф на тысячу, потому что пытался на рыбалку уехать, но через пост не проскочил.

Заболевших всё больше, и это начинает многих напрягать. В области, в селах и небольших городках, где есть заболевшие, эти семьи травят.

Негативно относятся к тем, кто во время пандемии поперся за границу по горящим турам. Многие журналисты и блогеры ездили и рассказывали об этом на Фейсбуке — вот им досталось по полной!

Санкт-Петербург В Питере – гулять По состоянию на 21 апреля в Санкт-Петербурге 1973 заболевших. Индекс самоизоляции — 2,5.

Дарья Липинская

– У нас режим называется просто – «Режим самоизоляции». Говорят, что за его нарушение физлицам предусмотрен штраф до 15 000 руб. (был прецедент), а так, вроде бы, 4 000 руб. за первое нарушение и 5 000 руб. за второе. Юрлицам — до 300 000 руб.

Антисептики в аптеках я видела, а вот масок нет ни в одной. Дефицита продуктов нет, цены тоже не менялись.

Открыты аптеки, табачки, любые магазины, где есть намек на продукты: супермаркеты, алкомаркеты, детские магазины, очень многие кафе работают в режиме доставки и навынос (даже пивнушки), автомобильные сервисы, салоны сотовой связи, банки. Наверное, что-то ещё, но я не припомню. Салоны красоты, магазины бытовой техники, одежды, торговые центры в целом закрыты. Говорят, что храмы открыты. Но вот тут я не уверена. В городе много волонтеров.

Из мер поддержки, которые власти оказывают гражданам, знаю про кредитные и ипотечные каникулы, если доход уменьшился более чем на 30%.

Соблюдают ли в городе карантин? Сейчас уже как будто особо и нет.

Многие офисы начинают работать, в метро по утрам и вечерам много людей, по вечерам на улицах в спальных районах много людей гуляет. В масках, наверное, процентов 20 из всех. Зато в метро никто рядом не садится, пытаются соблюдать дистанцию. В магазинах в очередях — тоже.

Во многих небольших магазинах действует ограничение по количеству человек, находящихся одновременно в помещении, есть время для людей пенсионного возраста, когда остальных не пускают.

Детей на площадках мало, но они все равно есть. Ленточки, которыми обмотали всё вокруг в самом начале, начали отваливаться. =)

москва Москва: еды хватит надолго! На 21 апреля 29433 заболевших. Индекс самоизоляции – 3,1.

Вероника Курочкина – Не знаю точно, как у нас в Москве правильно называется режим, но пусть это будет «обязательный карантин». Как его обзывают в новостях, я тоже не в курсе, потому что перестала отслеживать всю эту ситуацию еще неделю назад. Этот «обязательный карантин» для всех граждан, особенно для людей 65+, введен уже 3-4 недели назад. По поводу ограничительных мер я особенно сильно не вникала, потому что для себя решила, что я сижу дома и дальше двора не хожу, только в аптеку или в магазин. Из всего времени карантина я плотно сидела дома две недели и вообще никуда не выходила. Из тех мер, о которых я знаю, есть электронные пропуска, в том числе и на машины, которые введут с 22 апреля. Штрафы есть, но они отслеживаются больше в районе Садового и третьего транспортного кольца. Масок в свободном доступе в аптеках не было месяц назад и нет сейчас. Можно только заказывать на частных сайтах у людей, которые шьют многоразовые из неопрена. Антисептиков тоже нет. А если и удается найти, то в каких-то маленьких магазинчиках и стоят они в разы больше, чем до эпидемии. Если раньше самый маленький флакончик можно было купить рублей за 60, то сейчас за него просят уже в районе 400. И даже за такую цену разбирают быстро. Дефицита продуктов нет и не будет: даже если закрыть Москву полностью, провизии хватит на год вперед. Изменения цен не заметила, разве что на лимон и имбирь. В Москве сейчас килограмм лимонов стоит порядка 350-400 рублей, а за имбирь можно отдать около тысячи рублей. По мерам поддержки есть волонтерская служба, которая помогает инвалидам и пожилым людям. Этим гражданам приносят на дом необходимые продукты. Про какие-то еще меры поддержки больше нечего сказать. В Москве закрыто всё, абсолютно всё. Работают только продуктовые магазины. А те, которые функционировали в торговых центрах, не работают. В отдельно стоящие магазины ты сможешь попасть, если они недалеко от дома. Поехать в крупную точку можно только с пропуском, а их выдают лишь два на неделю. Также функционируют почта, аптеки и службы доставки. Кафе и рестораны работают только на доставку. К примеру, кофейня, которая находится у нас в доме, – там можно взять кофе только навынос. Храмы закрыты уже неделю точно. Но они работают в закрытом режиме и службы проводят без прихожан. Люди наконец-то стали соблюдать карантин, 90% всех жителей сидят дома, и я этому крайне рада. Потому что первые две недели карантина я была в шоке, когда выглядывала в окно и видела, что все площадки полны людей и все трутся, что называется, нос к носу. Сейчас же, если выйти на улицу в любое время дня или ночи, максимум можно увидеть человек пять. Так что просто гуляющих встретить невозможно. Все очень серьезно стали относиться к болезни и соблюдать все предписания врачей. Люди ходят не только в масках, но и в латексных перчатках, и встретить кого-то без них, как минимум, странно.

Севастополь Севастополь: растут цены на продукты, закрыто всё По состоянию на 21 апреля в Севастополе 18 заболевших. Индекс самоизоляции — 2,8.



Светлана Сети

– В Севастополе введен режим самоизоляции и есть штрафы за его нарушение, но, насколько я знаю, еще никого не оштрафовали…

Въезд в город по пропускам, стоят посты. Но самолеты из Москвы и Питера к нам летают, туристы приезжают в город. Знаю человека, который на днях прилетел в Севастополь из Москвы, у него в аэропорту измерили температуру и выдали предписание находиться на карантине, но… адрес не спросили, и он свободно перемещается по городу.

Маски и антисептики нам выдают на работе, поэтому, честно говоря, не знаю, есть ли они в свободной продаже. Но слышала, что знакомые делают антисептик сами из спиртового раствора, который покупают в аптеке. Наверное, потому что антисептики сложно найти или из-за экономии.

Дефицита продуктов нет. Цены выросли, но у нас и в целом очень высокие цены по сравнению с материковой Россией. Пачка творога стоила 120 руб., стала 150. Яблоки фуджи со 120 подорожали до 160. Молочка выросла рублей на 20. Коммуналка не подорожала.

Меры поддержки — такие же, как в остальной России. Лично я ничем не пользовалась.

В городе закрыто всё: салоны красоты, рестораны, церкви. Открыты только продуктовые магазины и автосервисы.

Режим самоизоляции жители соблюдают по-разному. В районе, где я живу, очень мало людей на улицах, и все ходят в масках и перчатках. В другом районе Севастополя полно народу, и вообще в городе очень много машин — большинство ездят на работу, как и раньше.

Краснодарский край Краснодар: а рынки-то работают! По состоянию на 21 апреля в Краснодарском крае 461 заболевший. Индекс самоизоляции в Краснодаре — 2,2.



Марина

– В регионе сейчас карантин. За нарушение у нас предусмотрены штрафы от 15 до 40 тысяч по ст. 6.3 КоАП. У нас пропускной режим: передвигаться без пропуска можно с 10.00 до 16.00, между муниципалитетами есть запрет на въезд и выезд. На личном транспорте передвигаться нельзя. «Красный» пропуск на машину нереально получить (я подавала заявку трижды), его выдают только системообразующим предприятиям. А если ты индивидуальный предприниматель и развозишь товар на своем автомобиле, ты такой пропуск не получишь и ездить не сможешь. Штрафуют всех без разбора сейчас. На кладбище перед Пасхой приехала полиция и оштрафовала всех подряд (при этом запрета на посещение кладбищ не было). Никого не разгоняли, просто выписали постановления, и всё.

В аптеках масок и антисептиков нет, есть магазины, в которых можно купить маски по 200 р., антисептики — по 1000 рублей за литр.

Дефицита продуктов не ощущаем: Краснодар в этом плане благодатный край! Цены на продукты и коммуналку не выросли, и это хорошо.

Мер поддержки для граждан толком никаких нет, вчера наш губернатор сказал, что деньги за штрафы будут отдавать малоимущим, но… не знаю, как это всё будет на практике. Эту фишку придумал глава региона: все деньги, которые получены в виде штрафов за нарушение самоизоляции, пойдут на поддержку малоимущих семей и медиков. У одного малообеспеченного заберут, другому — отдадут. Хотя сейчас к малообеспеченным можно отнести почти всех: у кого бизнес умирает, кто без зарплаты сидит — дохода ни у кого нет…

В самом Краснодаре закрыто абсолютно всё, храмы в том числе. Но — та-да-ам! — открыты рынки!

К карантинным мерам люди относятся резко отрицательно, многие попросту ничего не соблюдают. Ждем, когда всё это наконец закончится.

Новосибирск Новосибирск: маски раздают на улицах По состоянию на 21 апреля в Новосибирской области 135 заболевших. Индекс самоизоляции в Новосибирске — 2,4.



Вероника Лежнина

– Губернатор НСО Андрей Травников ввел режим самоизоляции с 20.00 31 марта. Меры запрещают выходить на улицу без острой необходимости. Исключение — работа, поход за продуктами или лекарствами, обращение за экстренной медицинской помощью и угроза жизни и здоровью. Также можно гулять с домашними животными, но не дальше чем в 100 метрах от подъезда. Чтобы легально выходить на улицу, некоторые новосибирцы взяли себе собак из питомников — спрос увеличился в разы.

Штрафы действуют и для организаций, и для физлиц. За нарушение режима самоизоляции компании должны заплатить 50 тысяч рублей. Уже выявили больше 40 нарушений с начала апреля. Это кафе, сауны, компьютерные клубы, салоны красоты.

Штрафуют новосибирцев, которые вернулись из других стран, Москвы и Питера и при этом не просидели дома положенные две недели. За нарушение людям грозит крупный штраф – от 15 до 40 тысяч рублей.

Маски и антисептики пропали еще в начале марта. Как только их завозят в аптеки, всё сметают через несколько часов. Поэтому ввели ограничения — выдавать не больше трех масок и трех дезинфицирующих средств в одни руки. Но пока это не очень работает.

Чтобы как-то спасти ситуацию, многие новосибирцы шьют маски и бесплатно раздают их на улицах.

На заправках антисептики остались, но взлетели в цене. Флакончик геля-санитайзера объемом 60 мл, который раньше стоил не больше 50 рублей, сейчас стоит 300. Все спасаются хозяйственным мылом: главный инфекционист региона Лариса Позднякова сказала, что это лучший антисептик. Ей верят.

Дефицита продуктов нет и не было. Крупы раскупают быстро, но товар сразу же докладывают на магазинные полки. На большинство товаров и услуг цены не изменились. Но резко подорожал имбирь — сейчас он стоит от 1300 до 2300 рублей за килограмм, а раньше стоил 200-300 рублей. Цены стали задирать и службы доставки еды. Порция роллов теперь обходится в 700 рублей, до пандемии — 300.

В городе работают несколько тысяч волонтеров: они доставляют пожилым новосибирцам лекарства и еду на дом.

Правительство области проводит серию горячих линий по поддержке населения и предпринимателей. На ней бизнесменам помогают быстро решить вопросы по кредитам, отсрочкам платежей. Власти оказывают адресную помощь тем, кто серьезно потерял доход, — как деньгами, так и продуктовыми наборами. Каждую ситуацию рассматривают индивидуально. В беззаявительном порядке продлевают ежемесячные выплаты семьям с детьми и часть других льгот.

Открыты продуктовые магазины, аптеки, оптики, работающие навынос рестораны, кафе и бары, почтовые отделения, МФЦ — по предварительной записи.

Несмотря на запреты, продолжают работать некоторые непродовольственные магазины. К примеру, жидкость для вейпа можно купить без проблем.

С 11 марта губернатор разрешил открыть парикмахерские и СТО. По-прежнему не работают торговые центры, рынки, культурные учреждения, храмы, спортзалы. В населенных пунктах области, где проживает свыше 23 тысяч человек, с 18 апреля ограничили посещение кладбищ. Разрешили проводить только похороны.

Новосибирск занимает последнее, 16-е место по индексу самоизоляции среди городов-миллионников. Люди не сидят дома. По-прежнему город стоит в пробках, спокойно гуляют мамы с колясками, дети резвятся на площадках, все ходят по своим делам...