Юные спортсменки сестры Новиковы: «Мечтаем о черном поясе по каратэ!»

Девчонки стали триумфаторами на чемпионате России по косики каратэ, который прошел 16 и 17 ноября в Туле.

Девятилетняя Маргарита стала абсолютной чемпионкой, завоевав золотые медали в трех видах программы: ката, кумитэ и командное кумитэ. Ее семилетняя сестра Виктория добыла два золота и одно серебро.

Как юным спортсменкам удалось так успешно выступить на соревнованиях? Этот вопрос корреспонденты Myslo задали самим девчонкам и их маме Светлане. У каратисток довольно плотный график, но для нас они смогли выделить немного времени и пригласили в гости.

Семья Новиковых живет в очень уютной квартире. Едва переступив порог, понимаем, что здесь любят и уважают спорт, – повсюду расположены многочисленные кубки, в углу – манекен для единоборств. Сестры пришли в каратэ одновременно, младшей тогда было три года. Причем именно Вика попросила родителей записать ее в секцию, а Рита пришла за компанию.

Светлана Новикова, мама девочек, рассказала:

Светлана Новикова – Мы с мужем решили отдать дочерей в клуб каратэ «Чемпион». На первой тренировке, конечно, девчонкам было очень сложно, но они захотели продолжить занятия. Так и закрутилось.

Спустя несколько лет в огромной коллекции Риты и Вики на двоих более 150 медалей и множество грамот. Мама хранит «достижения» спортсменок в отдельных папках. Кстати, у каждой есть не только портфолио по спорту, но и по учебе. Сестры отличницы и в каратэ, и в школе.

– Рита очень активная, компанейская, зажигательная. Самое нелюбимое ее занятие – это сон. Она наш «локомотив», направляет нас, даже дисциплинирует в чем-то. Я могу предложить не пойти ей на тренировку, потому что она очень устала или заболела. Но Рита всегда категорически против и приводит слова тренера: «Пропустить тренировку – это сделать два шага назад», – улыбается Светлана.

Юная чемпионка успевает посещать не только каратэ, но и самбо, дзюдо, шахматы, английский, скрапбукинг. В таком ритме живет и младшая сестра. Обе девчонки заверили нас, что привыкли к такому графику и им это нравится. В следующем году мечтают заняться еще и стрельбой, а также «всеми видами спорта на свете»!

– У меня сейчас зеленый пояс по каратэ. Самые значимые для меня медали – это из Эстонии, где я стала дважды чемпионкой Европы – по ката и кумитэ в возрастной категории 4-6 лет. Это были мои первые международные соревнования, – рассказывает Маргарита.

Несмотря на юный возраст, девочка уже пятикратная чемпионка России. На состязаниях в Туле она отлично выступила, оставив позади своих соперниц.

– К этим соревнованиям в клубе мы усиленно тренировались последние две недели. Ката каждый вечер повторяли с Викой дома. Когда вышли на татами, уверенно всё выполнили. А в дисциплине «кумитэ» я провела два боя. Победила за счет своего коронного удара – маваши-гери. Это боковой удар ногой. Мечтаю получить черный пояс по каратэ, а еще лучше – 10-й дан. Стремлюсь поехать на Олимпиаду!

Вика по характеру кардинально отличается от сестры.

– Она очень мягкая, скромная, человек настроения, ей во всем нужна мотивация. Вообще на первом месте у нас учеба, уже потом идут тренировки и успешное выступление на соревнованиях. Мы с мужем заранее сказали девочкам, что может наступить такой момент, когда на что-то будет не хватать времени, тогда придется что-то оставить. Дочери это поняли и приняли, – говорит Светлана.

На соревнованиях бывает всякое. Несколько раз случалось так, что Рите и Вике приходилось выходить на татами друг против друга. Но даже в такой момент они не забывают, что они сестры.

Виктория в данный момент является четырехкратной чемпионкой России. О чем же мечтает девочка?

– Хочу победить Риту и получить большой кубок, – улыбается юная спортсменка. – Чем мне нравится каратэ? Я могу себя защитить! Одноклассники знают, что я каратистка, не обижают. Хотя некоторые тоже ходят со мной в спортклуб. Самая важная для меня победа была на турнире «Кубок новичка». Это моя первая награда, я ее добивалась очень долго.

Кстати, спортсменки успешно сдают ГТО. Маргарита уже получила золотой значок, сейчас получает вторую ступень. Виктория же – обладательница серебряной награды. Интересный случай произошел в День физкультурника. Рита отжалась больше всех мужчин – 71 раз за минуту! В подарок ей дали футбольный мяч с автографами футболистов «Арсенала».

Какую роль спорт играет в жизни девочек, лучше всех знает мама. Она посещает все тренировки, соревнования и за эти годы уже выучила все правила каратэ. Светлана уверена, что ребенок может стать успешным, только если родители интересуются его результатами и помогают, направляют его во всем.

– Считаю, что любой ребенок с 4-х лет должен обязательно заниматься спортом. Я вижу, что мои девочки по сравнению с другими детьми более развиты и здоровы. У них закаляется характер! Прихожу на все соревнования, всегда сильно за них волнуюсь. Но знаю, что всё будет хорошо, девочки у меня физически и морально подготовленные. Для нас некоторые золотые медали ничего не значат, потому что давались легко. Мне главное, чтобы дочки выступили достойно, – сказала Светлана.

Интересно, что в семье Новиковых и мера наказания тоже спортивная – если что-то не так, девочки… отжимаются!

Самый сложный период у спортсменок наступает в мае, когда начинаются каникулы, – тогда появляется куча свободного времени. Новиковы едут на дачу и берут с собой ролики, скейты, велосипеды.

Кстати, сейчас в семье подрастает третья дочка – Ксюша. Пока заниматься каратэ она не хочет, но всё повторяет за старшими сестричками, которые наверняка в будущем станут очень крутыми каратистками!