Ветеран Виктор Митин: «На войне мы оставались людьми»

Мужество и героизм Виктора Митина отмечены медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и орденами Отечественной войны первой и второй степени.

Туляк Виктор Яковлевич Митин попал на фронт в 1943 году. Ветеран рассказал «Слободе», какой была она – та ужасная война – для 14-летнего подростка.



Виктор Яковлевич Митин – человек удивительной судьбы. В 14 лет он попал на фронт и стал сыном полка. В составе 312-й Смоленской стрелковой дивизии участвовал в Орлов­ско-Курской битве, освобождал Смоленск и значительную часть территории Белоруссии. Также он принимал участие в Висло-Одерской операции и штурме столицы Германии. Теперь Виктор Яковлевич вспоминает обо всем с ностальгической улыбкой. История его жизни длиною почти в 90 лет – из первых уст.

Детство

– Я родился 12 июля 1929 года в деревне Павловка Рязанской области. Мои родители вышли из крепостных, оба – из многодетных семей: в одной было 12 детей, в другой – 14. Поэтому жили небогато – как и все деревенские. В нашем небольшом доме было семь человек – родители, я, мой старший брат, моя маленькая сестренка, Петя – младший братик мамки и Маруся – папина сестра. Тесно, зато не в обиде.



В начале 30-х годов отец уехал работать в Узловую Тульской области – строить железнодорожное депо. Там папу заприметил руководитель и избрал его «вторым человеком» – по сути, своим заместителем по финансовым вопросам. Вскоре ему дали квартиру – небольшое помещение в одном из ветхих бараков. И папа наконец смог увезти нас из деревни. Поначалу условия были тяжелые: в трехкомнатной квартире жили сразу три большие семьи, каждой – по комнате. Спустя время, когда Узловая начала расти, нам выделили отдельную квартиру в Сталиногорске (ныне – Новомосковск). Там я пошел в школу, помогал маме по хозяйству и уходу за детьми.



До войны с нашей семьей произошло еще одно несчастье: папу подставили на работе и арестовали. Ему вменяли финансовые махинации. Слава богу, помог мамин брат, дядя Вася, который тогда был генерал-майором: по его ходатайству отца освободили из тюрьмы. Но наказание всё же последовало – исключение из партии. Для папы это был сильный удар. С тяжелой душой он начал работать на Сталиногорской ГРЭС. Всё шло вроде бы мирно… Но в нашу жизнь вмешалась война.

Июнь 41-го года...

– 1941 год, 22 июня. Я прогуливался по центральной улице. Тогда громкоговорители висели только там. Как обычно, передавали вести и различные официальные распоряжения. И вдруг – объявление: «В 11 часов со срочным объявлением выступит Вячеслав Михайлович Молотов». Все замерли. В назначенное время голос из громкоговорителя донес: «Началась война».



Очередям в военкомат не было конца и края. Люди любили свою Родину и хотели ее защищать. Этого желал и мой отец, отвергнутый партией, но оставшийся страстно верным ее идеологии. Только в 1943 году его приняли в ряды Красной Армии. 16 февраля 1944 года он погиб на Украине. Посмертно с него сняли обвинения в финансовых махинациях. Умер и мамин брат дядя Петя. Он прошел всю войну, но через месяц после ее окончания скончался от полученных ран.



Когда началась война, мне было всего 12 лет. Но я, видя, как взрослые соотечественники рвутся в бой, тоже хотел на фронт. Несколько раз пытался сбежать. Вместе с другими ребятами я прицеплялся к составу проходящего поезда, однако нас быстро вычисляли и отправляли домой: детям воевать было запрещено. Но в 1943 году наш план удался. В поезде были наши знакомые солдаты. Мы ухаживали за ними в госпитале, который на время войны разместили в школе. Солдаты спрятали нас под кроватями от проверяющих. Так в 14 лет я попал на войну.

Первым моим сражением стала Курско-Орловская битва. Не помню страха, помню лишь, что мне безумно хотелось быть полезным. Командиры, отметив мою ловкость и прыткость, назначили меня разведчиком. Помню, солдаты вырыли окоп, через который пролегала большая труба. И когда взрослые через нее перелезали, их сразу же обнаруживали немецкие снайперы. Мне же всегда удавалось перелезть незамеченным, поэтому все поручения командования – позвать кого-то, передать что-то – выполнял я. Удача была на моей стороне.



Курско-Орловская битва оказалась переломным моментом в ходе войны. Мы выгнали немцев с нашей территории, и они сюда уже больше никогда не возвращались. Затем последовали другие мои сражения – освобождение Белоруссии и Польши, штурм Берлина. В столицу Германии мы входили уже победителями. Но это не развязало нам руки. Каждый солдат и офицер знал цену жизни, поэтому немцев никто не трогал. Мы сделали правильный выбор – выбор в пользу человечности. Тем более, мы знали, как фашисты издевались над своими же гражданами, ведь первые концлагеря были созданы именно для немцев, а не для русских. Даже на войне нельзя забывать, что ты в первую очередь человек и только потом – победитель.

Родина высоко оценила воинскую доблесть Виктора Митина, наградив его орденом Отечественной войны I и II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

После Победы

После Великой Отечественной войны Виктор Яковлевич поступил учиться в Астраханское мореходное училище, по окончании которого добился направления на срочную службу и более пяти лет охранял морские рубежи Родины на Тихом океане. Уволившись в запас в 1954 году, Виктор Яковлевич работал на руководящих должностях в «Тулэнерго», стал ведущим специалистом. В те годы он постоянно учился: сначала окончил техникум, а затем, в 1968 году, – вечернее отделение Тульского механического института по специальности инженер-электрик.



Митин как опытный специалист с 1971 по 1974 гг. был в заграничной командировке в Группе советских войск в Германии и работал начальником электрохозяйства крупного штаба. По прибытии в Тулу с 1974 по 1993 гг. стал ведущим инженером «Тулэнерго» и более чем за 40 лет работы внес большой вклад в развитие электроэнергетики Тульской области.



На работе Виктор Яковлевич познакомился со своей будущей супругой. Позже у них родился сын, теперь – и внук. Оба работают в Туле хирургами. Сейчас Виктор Яковлевич Митин является членом президиума Совета Тульской городской организации ветеранов, много и умело работает в учебных заведениях с молодежью, передавая свой богатый жизненный и трудовой опыт.



