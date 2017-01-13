Юные тульские футболисты выиграли Всероссийский турнир

В финале наши ребята обыграли соперника в серии пенальти.

В Санкт-Петербурге в СК «Зенит» прошел финал I Всероссийского турнира среди футбольных школ «Юниор». В соревнованиях приняли участие 20 команд (дети 2009−2010 г. р.) — призёры и победители 10 региональных этапов по всей России. Более 200 юных футболистов из Тулы, Донского, Рязани, Якутска, Петропавловска-Камчатского, Волгограда, Нефтекамска, Пятигорска, Колпино, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Астрахани, Ульяновска, Саратова, Тюмени, Саранска, Москвы, Екатеринбурга оспаривали звание сильнейшей команды.

Первые игры группового этапа туляки сыграли с командами Ульяновска, Тюмени, Саранска и Колпино. С отличными результатами наши футболисты вышли из группы в «золотую сетку».

В четвертьфинале тульские ребята обыграли соперника из Петропавловска-Камчатского. А в полуфинале была повержена команда из Донского.

Финальная игра стала украшением турнира. Игру комментировал ведущий комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин.

Сыграв основное время вничью и победив команду Ульяновска в серии послематчевых пенальти, команда из Тулы заняла первое место.

Юные футболисты получили золотые медали и памятный кубок из рук главного тренера футбольного клуба «Юниор» — Сергея Григорьевича Герасимца. Вместе с кубком туляки получили в подарок мяч, подписанный игроками основного состава футбольного клуба «Зенит».

Бронзовым призером турнира заняла команда из Донского.