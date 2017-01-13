новости
новости
Регистрация
Юные тульские футболисты выиграли Всероссийский турнир

Юные тульские футболисты выиграли Всероссийский турнир

В финале наши ребята обыграли соперника в серии пенальти.

В Санкт-Петербурге в СК «Зенит» прошел финал I Всероссийского турнира среди футбольных школ «Юниор». В соревнованиях приняли участие 20 команд (дети 2009−2010 г. р.) — призёры и победители 10 региональных этапов по всей России. Более 200 юных футболистов из Тулы, Донского, Рязани, Якутска, Петропавловска-Камчатского, Волгограда, Нефтекамска, Пятигорска, Колпино, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Астрахани, Ульяновска, Саратова, Тюмени, Саранска, Москвы, Екатеринбурга оспаривали звание сильнейшей команды.

Первые игры группового этапа туляки сыграли с командами Ульяновска, Тюмени, Саранска и Колпино. С отличными результатами наши футболисты вышли из группы в «золотую сетку».

В четвертьфинале тульские ребята обыграли соперника из Петропавловска-Камчатского. А в полуфинале была повержена команда из Донского.

Финальная игра стала украшением турнира. Игру комментировал ведущий комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин.

Сыграв основное время вничью и победив команду Ульяновска в серии послематчевых пенальти, команда из Тулы заняла первое место.

Юные футболисты получили золотые медали и памятный кубок из рук главного тренера футбольного клуба «Юниор» — Сергея Григорьевича Герасимца. Вместе с кубком туляки получили в подарок мяч, подписанный игроками основного состава футбольного клуба «Зенит».

Бронзовым призером турнира заняла команда из Донского.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:33 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
спортивная школафутболистыфутболтурнир

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Под Щёкино скоростной поезд сбил пьяного мужчину
Под Щёкино скоростной поезд сбил пьяного мужчину
Потребителям придется отстаивать свои права самим
Потребителям придется отстаивать свои права самим
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика