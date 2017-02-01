Пауэрлифтер Светлана Левкина: «Не есть после шести для похудения – сказки»

Фото Алексея Пирязева.

Многое из того, что советуют нам со страниц модных журналов, на деле – уловки диетологов. Светлана Левкина развенчивает мифы и дает практические рекомендации по снижению веса.

Светлана Левкина – мастер спорта по пауэрлифтингу, МСМК по становой тяге, инструктор фитнес-клуба IRONMAN. На ее счету десятки побед в общероссийских и региональных спортивных соревнованиях. Так, в 2016 году Светлана стала рекордсменкой по становой тяге на Всероссийском соревновании «Белые ночи», абсолютной чемпионкой «Мистер и Мисс Тула» в категории бодифитнес, абсолютной чемпионкой Тулы и Тульской области по пауэрлифтингу и т.д.

Многочисленные победы позволяют Светлане помогать тулякам в совершенствовании своего тела. Под ее руководством в фитнес-клубе IRONMAN – люди, точно знающие, для чего они приходят заниматься. Светлана рассказала Myslo, с чего нужно начинать тренировки новичкам, чем опасен бег и почему некоторым девушкам так трудно накачать ягодичную мышцу.

– Человек решает, допустим, с понедельника вести здоровый образ жизни. Бросает вредные привычки, записывается в спортзал. И… решает не выходить оттуда до лета. Разумно ли начинать тренировки сразу с таких больших нагрузок?

– Разумеется, это неправильный подход. В спорт лучше входить плавно, постепенно. Начинать надо с небольших нагрузок, а когда ваш организм привыкнет к ним, количество упражнений и подходов можно увеличить. И так по нарастающей.

– Как понять, что тебе пора в спортзал? Ведь позаниматься можно и дома…

– Каждый должен определить это для себя сам. Если человека не устраивает его внешний вид и он понимает, что добросовестно будет ходить не тренировки, то лучше записаться в спортзал. Занятия дома хороши как дополнение к тренировкам в фитнес-клубе. К тому же не все могут заставить себя провести свободное время за приседаниями и качанием пресса в комнате. А вот спортзал дисциплинирует: ты точно знаешь, что должен в определенное время быть на тренировке.

– Многие приходят в спортзал ради одной цели, а не комплексного оздоровления. Современные модные тенденции заставляют девушек идти в спортзал, чтобы накачать попу, а мужчин – плечи. Это и правда так?

– Да, действительно, многие ставят перед собой только эти цели, забывая об остальных частях тела. И работают в зале, соответственно, только на этот результат. Но в итоге, достигнув его, остаются разочарованными: «Как же так вышло – попа большая, а плечи и руки какие-то маленькие, мышцы на них дряблые?» И эти претензии, конечно же, к фитнес-тренеру. Поэтому я всегда предупреждаю людей, к чему может привести работа только над одной зоной. Да, округлая попа и сильные плечи – это красиво. Но пропорциональность никто не отменял. Этих же показателей можно достичь, заставив себя поработать в зале чуть больше, тщательнее.

Тем более, я не люблю, когда желаемый результат выражается только в килограммах и размерах.

Важнее, чтобы человек ставил своей целью здоровье. К тому же цифры на весах еще ни о чем не говорят: килограммы могут распределяться по-разному.

Приходить в зал, только чтобы накачать попу, – глупость. Надо понимать, что не у всех девушек есть предрасположенность иметь округлые ягодицы. С каждой нужно работать индивидуально.

– После первых тренировок всё болит. Стоит ли на следующий день возвращаться в спортзал?

– Нет, это ошибка тех, кто гонится за быстрым эффектом. Спорт не терпит спешки: я уже говорила о размеренности тренировок. Если вы чувствуете боль в мышцах, лучше отложить занятия на несколько дней. Через двое-трое суток уже можно возвращаться к тренировкам.

– Похудеть, а только потом записываться в фитнес-клуб, – к этой схеме любят прибегать новички, особенно женщины. Всё дело в том, что они боятся выглядеть слишком объемными. А сбрасывание килограммов перед силовыми тренировками, считают они, поможет этого избежать. Правда ли это?

– Похудеть перед спортзалом – всё равно что поесть перед обедом: не имеет смысла. Ведь в зал и приходят для того, чтобы избавиться от лишнего веса. Советую девушкам не переживать: перекачаться у них не получится. Ведь тренер поможет грамотно распределить нагрузки и составить программу. Поэтому всё, что вы будете делать в зале, – новый шаг на пути к телу вашей мечты.

– Сейчас в моде новый девайс – приложение для бега. Его любят за то, что оно контролирует нагрузки и составляет программу тренировок. Вы к этому как относитесь? Действительно ли это полезная штука?

– Я, если честно, вообще против бега. На это есть ряд причин. Не зная всех правил безопасного бега, можно нанести огромный вред суставам. Также есть риск повредить позвоночник (если ваше тело раскачивается во время бега в разные стороны и вы не держите осанку). Неправильные занятия бегом также могут спровоцировать ухудшение формы груди и, как ни странно, образование целлюлита. Так что если вы не знаете правил бега или не можете им следовать, лучше вообще не начинайте такую активность. Тем более, бегу есть хорошая альтернатива – быстрая ходьба.

– Говорите, бег при неверном подходе может спровоцировать появление целлюлита. А какие упражнения избавляют от него?

– В первую очередь, это приседания. Но важно их делать грамотно. Для этого встаньте прямо, расставьте ноги на ширине плеч и опустите таз. При этом носки должны смотреть строго вперед, а колени при приседе не должны уходить дальше ваших стоп. По возможности уходите как можно глубже в присед. Главное в этом деле – знать меру. Упражнения хороши и полезны только при правильном распределении нагрузки на мышцы. Оптимальный вариант для начинающих – двадцать приседов по два-три подхода.

Другое эффективное упражнение – приседы в сторону.

Для начала его можно выполнять без утяжеления, а после добавить гантели. Исходное положение стоя, ноги на ширине плеч. Носки разведены в стороны под 45 градусов, спина прямая. Сделайте большой шаг в сторону, согнув ногу в колене до тех пор, пока бедро не будет параллельным полу, другая нога при этом прямая. Согнутое колено не должно выходить за уровень пальцев ног, а ягодицы не должны опускаться ниже уровня колен. Задержитесь в этом положении. Затем вернитесь в исходное. Повторите упражнение по 10 раз на каждую ногу.

– Но все равно избавление от целлюлита и лишнего веса не может быть успешным без комплексного подхода. Так ведь?

– Конечно, одних нагрузок в спортзале недостаточно. Нужно также тщательно следить за своим рационом. И я имею в виду не диеты: изводить себя, особенно при регулярных физических нагрузках, не стоит: это может отрицательно сказаться на здоровье.

– Диетологи все как один рекомендуют забыть о приеме пищи после 18.00. Вы тоже придерживаетесь этого мнения?

– И правда, специалисты настаивают на том, что во второй половине дня способность организма потратить полученные калории снижается. Но и голодать вредно. Если вы не едите после шести вечера до семи-восьми утра, то, выходит, что вы, по сути, голодаете 13 часов! А как известно, любую нехватку питания организм понимает как наступление голода. Как результат – он начинает создавать запасы в теле – жировые отложения. Поэтому есть по вечерам можно. Но, разумеется, не всё. Я советую готовить на ужин легкий салат из свежих овощей с небольшим количеством нежирного творога. Можно употреблять два вареных белка за час перед сном. Он хорошо усваивается и создает ощущение сытости.

Фитнес-клуб IRONMAN

Тула, Калужское шоссе, 2.

Тел. +7 (950) 927-77-77.