Туляк сыграл киллера в фильме «Герой»

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В прокат на большие экраны вышел фильм «Герой», который уже окрестили русским «Борном», – 2 часа экшена, боевика, шпионского триллера и капелька любви. В центре картины – Андрей Родин (Александр Петров), выпускник школы Службы внешней разведки. В ней из подростков делали шпионов, но позже программу закрыли. Родин живет тихой мирной жизнью до тех пор, пока с ним не связывается его отец, в прошлом – суперспецагент, который долгие годы считался погибшим. С этого момента сюжет закручивается и держит зрителя в напряжении на протяжении всего фильма. Все шпионские тайны в итоге зритель узнает в конце.

Роль второго плана в «Герое» получил наш земляк, восходящая звезда российского кинематографа Григорий Сергеев. По сюжету Гриша – киллер, агент богатого бизнесмена. В фильме ему приходится выполнять много сложных трюков: стрелять, драться, летать на вертолете… В общем, всё в лучших традициях шпионских фильмов. Все трюки Гриша выполнял сам, ведь он не только актер, но и каскадер.

Как проходили съемки «Героя», как работается на площадке с именитыми актерами и почему в перерывах между съемками Владимир Машков отжимается – в эксклюзивном интервью Григория Сергеева:

– В профессию актер-каскадер я пришел из спорта. Являюсь сертифицированным дайвером, занимаюсь стрельбой, единоборствами. Раньше работал в одном из фитнес-клубов Тулы инструктором. Наверно, внешне я похож на сотрудника какой-нибудь агентуры (улыбается), поэтому и попал в этот фильм. Задача каскадеров, в том числе, и работа с актерами. Мы должны подготовить их к кадру и физически, и психологически.

Фильм снимал Карен Оганесян. Все его работы и проекты креативны, да и сам режиссер непредсказуем, как и сценарии его фильмов. Работа с ним интересна тем, что по ходу сценария ты раскрываешь в себе новые способности. Что касается меня, я до конца съемок не представлял, какова моя роль и значимость в проекте. В каждой съемочной смене добавлялось что-то новое, сценарий менялся на ходу.

Помню первый день на съемках, я работал со Светланой Ходченковой. Мы с ней познакомились сразу в кадре. Нам вручили текст и сказали, что через 30 минут будут съемки. И вот звучит: «Камера, мотор!» Я сижу в кресле, в офисе. Заходит Светлана и садится передо мной. По сценарию я должен был завербовать ее. В тексте прозвучало, что наша команда искала ее 15 лет. «Именно ты искал меня 15 лет?» – говорит с иронией актриса. Внешне я достаточно молодой, в кадре мне от силы 30 лет. Так что это прозвучало вполне забавно, что я якобы с 15 лет ее разыскивал. Я знал, что Светлана должна мне ответить, но это было не по сценарию. В глубине души я даже немного растерялся. У меня и у съемочной группы это вызвало улыбку. А самое главное – это понравилось режиссеру. Карен закричал, что это очень круто, и решил оставить этот момент.

По сюжету Светлана Ходченкова – «спящий» суперагент Мария, которая была заброшена за границу и долго ждала приказа руководства. В конце концов она решила продать тайны шпионской сети одному богатому бизнесмену. Григорий как раз сыграл наемника этого человека и должен был по фильму охранять Машу.

– Сюжет запутанный и сложный, нужно смотреть до конца, чтобы расставить все точки над i. Фильм снимался достаточно долго. Лично я участвовал в съемках около двух месяцев: в Латвии (Риге, Юрмале), Калининграде, в Крыму, в невероятно красивых местах. Это очень интересно и незабываемо.

По словам Гриши, самые сложные и опасные сцены – те, где участвуют пиротехники: вокруг взрывы, аварии, стрельба…

– В нашей команде работают высококлассные специалисты. Но всегда есть определенный риск. Это требует дополнительного внимания.

В одной из сцен Светлана Ходченкова меня ударила лицом об стол. И у нас было не так много времени, чтобы к этому подготовиться.

Мы поставили со Светланой партитуру, хорео­графию драки, потом наложили звук – и получилось, как будто был стук об стол. Это всё создается с помощью монтажа, на самом деле на съемках никто не пострадал. В этом и есть наша задача: на первом месте безопасность, чтобы никому не навредить. Если бы на каждой съемке так прикладывали актеров об стол, уже некому было бы сниматься (улыбается).

Григорий Сергеев рассказал, как познакомился с именитыми актерами – Светланой Ходченковой, Александром Петровым и Владимиром Машковым.

– Мое мнение может быть субъективным, но я считаю, что каждый из этих актеров очень талантлив. Александр как в жизни, так и на экране выдает сильные эмоции.

Светлана очень хладнокровна, я не почувствовал ее волнения ни перед какими сценами. Владимир Машков просто талантливейший человек и сильнейший актер! Когда он узнал, что мы с ним земляки, очень тепло ко мне отнесся.

Помню, мы снимали сцену в Калининграде на заброшенной электростанции. На улице было довольно прохладно. Между кадрами нам приносили теплую одежду, чтобы согреться, а Владимир Львович отказался от этого – вместо того чтобы согреваться теплой курткой или горячим чаем, он отжимался. Нам как-то было уже не комильфо брать теплую одежду, мы последовали его примеру. Это говорит о многом: о закалке, о здоровом образе жизни. Я восхищен им.

Премьера «Героя» состоялась в Москве 23 сентября. В кинотеатр «Октябрь», что на Новом Арбате, была приглашена вся большая команда фильма.

– Я впервые увидел готовый фильм на большом экране на презентации. Но мне не удалось особо вникнуть в суть, потому что рядом сидело много интересных людей, мы делились впечатлениями.

Потом я приехал в Тулу и пригласил своих родителей на премьеру. Они счастливы, что я попал на большой экран. Но не удивлены. Знают, что я коммуникабельный и активный парень.

Надеюсь, для меня это только начало. Сейчас я уже снимаюсь в другом проекте, но название пока не могу раскрыть. Съемки фильма проходят в Санкт-Петербурге.

Моя актерская мечта? Хочу сниматься в голливудских фильмах! Я восхищен актером-каскадером Томом Крузом, мечтаю сняться вместе с ним. Очень крутые Джейсон Стэтхэм и Леонардо Ди Каприо. Нужно равняться на лучших. Буду больше работать над собой.