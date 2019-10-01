Празднуем детский выпускной!

Обзор игровых центров, которые устроят для ребят веселый и незабываемый праздник.

«Джунгли Парк»

«ХЛОП ТОП»

«Джуманджи»

Выпуститься из детского сада или перейти из класса в класс в жизни можно только раз. «Джунгли Парк» приглашает всех дошколят и учеников начальной школы на веселый выпускной.

При раннем бронировании спеццена: безлимитный билет от 400 рублей + анимационная программа 90 минут по желанию.

Почему мы уверены, что вам будет весело?

Для вашего улётного выпускного мы предоставляем комнату на 3 часа бесплатно и неограниченное временем пребывание в парке! А это значит 2000 квадратных метров потрясающих детских развлечений и более 30 аттракционов: 8 скоростных горок, тюбинговая трасса, высотная горка-вулкан, батутная площадка, 5 скалодромов, 2 тарзанки и еще много всего интересного.

Для ярких впечатлений и запоминающегося праздника в «Джунгли Парке» целых 4 программы выпускного!

Для дошкольного возраста:

Программа «Школа супергероев» с зажигательной дискотекой, гигантским баскетболом, шоу-салютом с разноцветным конфетти и любимыми сказочными героями.

с зажигательной дискотекой, гигантским баскетболом, шоу-салютом с разноцветным конфетти и любимыми сказочными героями. Программа «Класс! Первый класс!» с экскурсией по мультдомику, салютом из шаров, мыльно-пузырным шоу и встречей с героями мультфильмов.

Для учеников начальной школы:

Программа «Ты — СуперЗвезда» , где каждый участник почувствует себя настоящей суперзвездой. В программе караоке, загадки на смекалку, танцевальные баттлы и обязательное участие родителей и учителя.

, где каждый участник почувствует себя настоящей суперзвездой. В программе караоке, загадки на смекалку, танцевальные баттлы и обязательное участие родителей и учителя. Программа «Покорители Джунглей — челендж-квест в стиле Форд Боярд» — настоящие приключения, поиски сокровищ, интересные загадки и шифры, испытания на скорость, силу и ловкость, а также таинственный лабиринт джунглей.

В «Джунгли Парке» каждый выпускник поучаствует в торжественном посвящении в первоклассники или ученики средней школы.

Продолжительность каждой программы — 90 минут.

«Джунгли Парк»

Тула, ул. Путейская, 5, ТУЦ «Сарафан», 2-й корпус, 1-й этаж.

Как сделать ваш выпускной незабываемым? Как сделать так, чтобы этот день остался в памяти на многие годы? Чтобы было, о чем рассказать друзьям?

Приглашаем вас в огромный детский развлекательный парк «ХЛОП ТОП»! Он представляет собой пространство площадью 2500 м², на котором располагаются аттракционы, давно полюбившиеся юным тулякам. Это батуты, тюбинговая трасса, горка-вулкан и даже две тарзанки. Для любителей пострелять предусмотрена целая пушечная комната! А еще есть баскетбольная и футбольная площадки.

Самых бесстрашных и отважных ждут огромные пятиполосные двухэтажные лабиринты и поролоновая яма.

Все игровые зоны абсолютно безопасны и снабжены мягким покрытием и матами.

Для выпускников «ХЛОП ТОП» предлагает множество развлекательных программ с участием харизматичных ведущих:

шоу мыльных и неоновых пузырей, где каждый окунется в волшебную сказку и сможет побывать внутри огромного мыльного пузыря;

серебряное и бумажное шоу, где можно будет покувыркаться в бумажных сугробах и пострелять из воздушной пушки;

крио-шоу, где дети смогут заморозить цветы и фрукты и даже сделать мороженое своими руками;

химическое шоу с невероятными дымными коктейлями и множеством чудес;

фокус-шоу, в котором каждый ребенок ощутит себя факиром;

вечеринки для старших детей: тинейджер-пати, челленж-пати, танцевальный баттл;

интереснейшие тематические квесты.

И конечно, чтобы оставить частичку этого дня на память, юных выпускников ждут мастер-классы по изготовлению пряников, рисованию на бейсболках и футболках.

Внимание! Спецпредложение для выпускников: для групп от 15 человек входной билет — за 400 рублей!

Для вашего комфортного размещения на территории парка имеются уютные комнаты вместимостью до 25 человек и столики с мягкими диванчиками в общем зале.

По желанию ваш праздник украсят яркими шарами. Также вас ждут профессиональные фотограф и мастер по аквагриму.

А повара в «ХЛОП ТОП» с удовольствием приготовят вам вкуснейшую пиццу, хрустящую картошечку и наггетсы, а также многие другие блюда на ваш вкус.

Кстати, также вы сможете заказать эксклюзивный тортик к вашему выпускному.

Доверьте профессионалам организацию вашего праздника. Коллектив «ХЛОП ТОП» с радостью подберет для вас программу с учетом возраста, а также составит меню на любой вкус. Это будет особенный день для ребенка. Бронируйте выпускной заранее.

Семейный парк активного отдыха «ХЛОП ТОП»

Тула, ул. Галкина, 1-д.

Телефон 8 (910) 150-06-30.

График работы: ежедневно с 10.00 до 22.00, в понедельник с 11.00.

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Выпускной — это особенный праздник для ребенка, а сделать его незабываемым и волшебным вам поможет детский центр «Джуманджи»! Здесь будет интересно и весело не только дошколятам, но и школьникам.

Для этого праздника в «Джуманджи» подготовят для ребят яркую и особенную развлекательную программу.

Приемлемая цена выпускного — одно из важных достоинств «Джуманджи». При этом вы получите высокое качество праздника!

Стоимость — 300 руб. с ребенка в будний день, 340 руб. — в выходные и праздничные дни.

Весь сценарий продумают и создадут специально для вас, учитывая все пожелания. Скучно не будет никому!

Можно выбрать, как будет оформлена праздничная зона, какие конкурсы, игры подойдут детям, какие герои их поздравят. Вам обязательно помогут выбрать праздничный торт и другие сладости, возьмут на себя все заботы по подготовке.

Важно, что все дети будут постоянно находиться под неусыпным взором профессионалов!

В «Джуманджи» ребят ждет множество развлечений.

Кстати, одним из самых любимых видов времяпрепровождения у детей стала интерактивная песочница.

Она развивает мелкую моторику, сенсорное восприятие, коммуникативные навыки, успокаивает нервную систему, тренирует зрительную память, реакцию, мышление, внимание и т. д. Ребята будут от нее в восторге!

Какие еще развлечения ждут детей?

Батуты,

горки,

сухой бассейн,

скалодром,

игровой лабиринт,

воздушные пушки,

сенсорный стол.

Что входит в праздник:

безлимитное посещение игрового центра на целый день;

две игры на аппаратах для каждого ребенка бесплатно;

новая просторная зона для отдыха и угощений.

В «Джуманджи» подготовили для своих гостей новое пространство, создав все условия для комфортного отдыха. Зона оборудована уютными столиками и диванами. Здесь удобно разместится даже большая компания. Ребята смогут спокойно полакомиться угощениями и просто отдохнуть между весёлыми играми в течение всего дня.

Дополнительные услуги:

бумажная дискотека;

аквагрим;

пиньята;

мыльное шоу;

украшение зоны;

мастер-класс;

возможность выбора дополнительных героев.

При заказе второго дополнительного аниматора от 1,5 часов — мастер-класс в подарок!

Кстати, большие развлечения ждут ребят и на 4-м этаже «Гостиного двора». В зоне фудкорта расположены игровые аппараты «Джуманджи», в которые юные гости смогут поиграть как просто при посещении ТЦ, так и в рамках своего праздника.

Отметим, что детский центр «Джуманджи» очень удобно расположен в самом сердце города — в ТЦ «Гостиный двор» на 5-м этаже. Сюда легко добраться любому туляку. Для удобства посетителей есть большая подземная парковка.

Добро пожаловать в «Джуманджи» на детский выпускной! Это будет незабываемо!

Кстати, до конца октября в «Джуманджи» акция для всех — назовите промокод «ДЖУ30» и получите каждую третью игру на аппаратах бесплатно!

Тула, ул. Советская, 47 (ТРЦ «Гостиный двор»), 5-й этаж.



Телефоны: 8 (4872) 30-79-40 , 8 (910) 703-59-78.

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