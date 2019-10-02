Что делать, когда умер близкий человек

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Каждый, кто хоть раз пережил смерть близкого человека, знает, как тяжелы первые часы после того, как случилось горе.

Городская ритуальная служба № 1, работающая на рынке ритуальных услуг уже 25 лет, информирует о возможности организации захоронения на безвозмездной основе и дает инструкцию на случай, если вдруг вашей семьи коснется горе.



Смерть близкого человека — это страшный удар. Но ситуация осложняется тем, что уже через пару часов после того, как вы узнали страшную весть, необходимо заняться организацией похорон. Если вы раньше не оказывались в такой ситуации, то в такие минуты порой сложно адекватно оценить происходящее. Этим пользуются недобросовестные ритуальные компании, предлагая свои услуги втридорога. Поэтому об особенностях этого процесса и его реальной стоимости лучше всё узнать заранее.

Если горе случилось дома

Вызовите сотрудника Городской ритуальной службы № 1 по телефону 8 (4782) 22-72-21 или 8 (190) 165-34-14 (мобильный, КРУГЛОСУТОЧНО). Во время разговора спросите и запишите фамилию, имя, отчество сотрудника и номер его удостоверения. Когда назначенный сотрудник приедет, обязательно сверьте данные его паспорта и служебного удостоверения. Теперь вы знаете, кого впускаете в дом, — это действительно вызванный вами сотрудник городской службы, а не «черный агент», получивший ваши контактные данные от неизвестных информаторов. Дождавшись сотрудника, вызовите вместе с ним участкового врача (днем) или скорую помощь (нерабочее время/ночное время) и полицию. Приготовьте паспорт и медицинский полис покойного, а также удостоверения личности людей, находящихся в квартире или доме.

Если горе случилось в больнице

Нередко о наступлении смерти пациента родственникам сообщает не медицинский персонал больницы, а работник ритуальной компании, которая сотрудничает с ней. Пользуясь положением, компания предлагает свои услуги по завышенным ценам, заманивая родственников фиктивными скидками на услуги морга.

Чтобы достойно проводить в последний путь близкого человека и не отдать лишние деньги недобросовестным компаниям, запомните алгоритм:

Обратитесь в Городскую ритуальную службу № 1 по телефону 8 (4782) 22-72-21 или 8 (190) 165-34-14 (мобильный, КРУГЛОСУТОЧНО) и вызовите сотрудника компании. Прибывший сотрудник компании отправляется в морг для оформления документов. Он же внесет плату за услуги по подготовке покойного к похоронам.

Как уберечь себя от обмана

Информация о том, что умер человек, часто продается сотрудниками экстренных служб «черным агентам». Стоимость такого сообщения может доходить до 12 000 рублей. Без вашего ведома «черные агенты» немедленно приедут к дверям вашей квартиры, нередко в сопровождении сотрудника полиции и скорой помощи (именно они часто и передают им сообщение о смерти человека), и будут настойчиво предлагать свои услуги. На стоимость сообщения будет увеличен ценник услуг нечестной ритуальной компании, чтобы компенсировать ее «убытки». Чтобы не тратить лишние деньги, запомните: самовольное прибытие сотрудников неизвестной вам ритуальной компании не обязывает вас заключать с ней договор.

Помните: пустив в дом незваных гостей, вы легко станете жертвой «черных агентов» и переплатите за организацию похорон в 2−3 раза больше по сравнению со стоимостью тех же услуг, заказанных в Городской ритуальной службе № 1. В последнем случае в среднем за организацию похорон вы отдадите около 30 000 рублей.

Как избежать обмана

Оформите заранее прижизненный договор с Городской ритуальной службой № 1, в котором будет указан перечень необходимых услуг и товаров. В этом случае стоимость похорон не изменится и через много лет. А родственников и близких вы обезопасите от «черных агентов». Заключите договор ритуального обслуживания с Городской ритуальной службой № 1. Данные программы — это уверенность в целевом использовании отложенных на погребение средств и способ сохранения их от агентов-мошенников, промышляющих на рынке ритуальных услуг.

Почему стоит выбрать Городскую ритуальную службу № 1

Профессионализм: здесь работают сотрудники с многолетним опытом, для них нет нерешаемых задач.

здесь работают сотрудники с многолетним опытом, для них нет нерешаемых задач. Порядочность: Городская ритуальная служба № 1 не накручивает цены и не вымогает деньги. Ее цель — помочь людям в трудную минуту и посоветовать оптимальный вариант.

Сотрудники Городской ритуальной службы № 1 расскажут вам о пособиях, льготах и компенсациях на погребение.



Предварительную консультацию о государственных льготах и компенсациях, на которые могут рассчитывать родственники умерших, Городская ритуальная служба № 1 проводит абсолютно бесплатно.

Агенты Городской ритуальной службы № 1 помогут оформить необходимые документы: справка в морге, гербовое свидетельство о смерти, справка для получения пособия и многие другие.

Сопровождение на всех этапах. Похороны — это тяжелое время для родственников. Но вы не останетесь с бедой один на один.

Бесплатный выезд агента на дом, чтобы в минуты горя вы могли обсудить организацию траурной церемонии вместе с родными и близкими.

Большой выбор качественных ритуальных товаров по ГОСТу.

Сотрудники

Руководитель

Гусейнов Алексей Анатольевич

Руководитель отдела благоустройства

Афонин Денис Юрьевич

Директор ритуального магазина

Гусейнова Елена Юрьевна

Ритуальный агент

Логвинов Станислав Владимирович

Ритуальный агент

Кан Юлия Константиновна

Ритуальный агент

Петухов Илья Викторович

Ритуальный агент

Козлов Сергей Владимирович

Городская ритуальная служба № 1 — это компания, предоставляющая абсолютно все услуги в ритуальной сфере. Ее сотрудники возьмут на себя тяжкое бремя подготовки, организации и проведения похорон, предоставят транспорт, траурный зал, организуют поминальный обед.

Благодаря собственному производству практически всех ритуаульных товаров соотношение цены и качества находится на оптимальном уровне. В наличии гробы любой ценовой категории, а также убранство для них (подушки, покрывала), венки и траурные ленты, одежда и обувь для усопших, деревянные и металлические кресты, таблички.

Городская ритуальная служба № 1 изготавливает и устанавливает памятники из гранита, мрамора или искусственного камня. При желании всегда можно создать эксклюзивные памятники по индивидуальному проекту.

Предоставляет компания и услуги по комплексному благоустройству могильных участков. Городская ритуальная служба № 1 уверена в качестве работ, поэтому на наземное покрытие могилы дает гарантию до 10 лет.

Когда горе коснулось вашей семьи, нет ничего важнее заботы и внимательного отношения. Городская ритуальная служба № 1 поможет вам в трудный час.

В цифрах

Льготы и компенсации, которые положены родственникам умерших в 2017—2019 годах Категория граждан Льготы на погребение Льготы на установку памятников и благоустройство могильного участка Неработающие пенсионеры 5 947,5 руб. 15 000 руб. Неработающие граждане 5 947,5 руб. 15 000 руб. Инвалиды ВОВ, ветераны ВОВ 5 947,5 руб. 26 000 руб. Ветераны боевых действий до 26 280 руб. до 36 000 руб. Работающие пенсионеры до 26 280 руб. до 36 000 руб. до 36 000 руб. Действующие военнослужащие до 26 280 руб. до 36 000 руб.

Городская ритуальная служба № 1

ритуальная-служба-1.рф